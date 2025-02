Nữ sinh bỏ tiền triệu mua hộp quà bí ẩn săn "Baby Three" mắt hiếm tặng bạn trai dịp Valentine

Theo tìm hiểu, "Baby Three" là một dòng thú nhồi bông được đóng gói theo dạng blind box (túi mù), người chơi sẽ không biết bên trong là nhân vật nào cho đến khi mở hộp. Điều làm nên sức hút của "Baby Three" chính là sự đa dạng trong thiết kế, với hình dáng lấy cảm hứng từ nhiều loài động vật đáng yêu như mèo, thỏ, gấu, cáo hay cừu. Đặc biệt, mỗi chú "Baby Three" còn sở hữu đôi mắt độc đáo với nhiều kiểu dáng khác nhau như mắt thường, mắt lé, mắt Dora, mắt nước... cùng mùi hương riêng biệt, tạo nên một trải nghiệm thú vị cho người sở hữu.