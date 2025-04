Nhờ nuôi cá bên cồn, bà con ngư dân ở TP Long Xuyên (tỉnh An Giang) vươn lên khấm khá ổn định cuộc sống.

Nuôi cá bán chợ

Vài năm trở lại đây, nghề nuôi trồng thủy sản khá bấp bênh, giá cả trồi sụt, khiến ngư dân lao đao.

Do vậy, bà con phải tìm hướng đi mới trong nghề nuôi nhằm tạo thu nhập ổn định. Nếu trước đây, ngư dân đóng bè tập trung nuôi con cá tra với sản lượng lớn để xuất khẩu, nhưng lợi nhuận không như mong đợi, trái lại còn đẩy ngư dân lâm vào cảnh khốn đốn.

Để thay đổi tư duy chăn nuôi thủy sản ồ ạt theo phong trào, ngư dân phải tìm hướng đi mới trong nghề nuôi thủy sản sao cho phù hợp nhu cầu của thị trường, vừa phát triển kinh tế gia đình bền vững.

Những ngư dân lão luyện đã nghĩ ra cách nuôi nhiều loại cá để phục vụ thị trường nội địa, đặc biệt là tập trung nuôi cá bán chợ. Trong đó, họ chọn nuôi các loại cá được người dân ưa chuộng, như: Cá hú, cá ba sa, cá he, cá điêu hồng, cá sát, cá lóc bông ở ven cồn.

Mô hình nuôi cá ven cồn ở An Giang. Bè nuôi cá đặc sản như cá he, cá hú, các lóc... bên cù lao Mỹ Hòa Hưng, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang.



Tuy những loại cá này có sản lượng không nhiều như cá tra, nhưng bán chạy tại các chợ đầu mối trong và ngoài tỉnh.

Ghé vào chiếc bè nuôi cá bông của ông Phan Văn Lúa cặp dòng sông Hậu (đoạn thị trấn Đa Phước) để tham quan. Ông Lúa cho hay, đang nuôi 3 bè cá lóc bông, cá he, cá hú.

Ông vui mừng vì giá cá bán ở chợ đang ổn định. Dưới lồng bè ông đầu tư nuôi hàng chục tấn cá mỗi năm. Nếu xuất bán thời điểm này, ông Lúa đạt lợi nhuận hàng trăm triệu đồng sau khi trừ các khoản chi phí.

Bè cá bên cù lao Mỹ Hòa Hưng

Hôm đến làng bè cù lao Mỹ Hòa Hưng (TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang), chúng tôi gặp ông Nguyễn Văn Long (54 tuổi) đang loay hoay nấu cám cho đàn cá ăn.

Ông Long cho hay, hiện nay, gia đình còn giữ cách nuôi truyền thống tự nấu cám cho cá ăn, không mua thức ăn viên từ các công ty.





Mỗi buổi sáng, ông Long chịu khó nhóm lửa nấu cám, trộn với nguồn cá biển cho ăn, vừa là nguồn dinh dưỡng nhiều đạm, vừa đỡ tốn chi phí, sẽ có lợi nhuận.

Hiện nay, ông Long được biết tới là một trong những người tiên phong nuôi cá bè lâu năm nhất nhì ở cù lao Ông Hổ, với trên 25 năm trong nghề.

Hiện tại, bà con ở đây không thả nuôi độc canh con cá tra, cá basa mà đa dạng con giống. Họ chọn những con cá dễ nuôi và có đầu ra tiêu thụ, như: Cá he, cá mè hôi, cá ét, cá hú... hoặc nuôi các loại cá này chung bè.

Từ đó, nghề nuôi cá bè trụ vững trên thị trường, do cá he, cá hú, cá basa tiêu thụ mạnh tại các chợ trong và ngoài tỉnh.

“Ngày trước, vào mùa lũ con cá he, cá hú, cá basa xuất hiện nhiều do thiên nhiên ban tặng. Thế nhưng, giờ đây, loài cá này ngày càng giảm dần trong tự nhiên, nên việc đầu tư nuôi sẽ đạt lợi nhuận kinh tế khá cao” - ông Long thật tình.

Cung cấp lượng lớn cá thương phẩm

Hai chiếc bè cá của ông Long có tổng diện tích trên 140m2, có sức chứa hơn 100.000 con cá he, cá hú, cá basa giống. Đến thời điểm thu hoạch, mỗi bè cá đạt sản lượng trung bình từ 25 - 26 tấn cá thương phẩm ra thị trường.

Như vậy, với 2 bè cá, mỗi năm, ông Long xuất bán trên 50 tấn cá thương phẩm, có giá dao động từ 45.000 - 50.000 đồng/kg (tùy theo thời điểm).

Nhờ nuôi cá bè gia đình ông Long khấm khá hơn, con cái ăn học tử tế. Mặc dù, quanh năm lấy bè làm nhà, sông nước làm nơi mưu sinh, nhưng cuộc sống gia đình ông Long vẫn ấm áp, no đủ.

Dưới bè có máy phát điện, ti-vi, có ghe làm phương tiện giao thông thủy, trên bờ có xe gắn máy đi lại… “Chiếc bè là phương tiện giúp gia đình tôi chăn nuôi cá đạt hiệu quả khá cao. Nếu năm nào trúng mánh, bỏ túi cả trăm triệu đồng là chuyện bình thường” - ông Long tâm đắc.

Cạnh đó là 6 bè cá của ông Nguyễn Văn Thuận (55 tuổi) cũng đang thả nuôi cá he, cá hú, cá basa các loại. Ông Thuận cũng là người có tiếng tăm trong nghề nuôi cá bè ở cù lao Ông Hổ.

Nhờ bám trụ cái nghề “bà thủy” mà gia đình ông Thuận trở thành người giàu có xứ cồn. Với 6 cái bè (mỗi cái có diện tích từ 70 - 80m2), mỗi năm, ông Thuận cung ứng ra thị trường gần 100 tấn cá chợ các loại.

Ông Thuận cho biết, tránh trường hợp nuôi đồng loạt cá dễ bị dội chợ ế hàng dẫn đến lỗ lã như con cá tra, thời gian qua, ông cho thả nuôi mỗi bè cách nhau từ 1 - 2 tháng. Với cách nuôi xoay vòng như vậy, năm nào bè cá của ông Thuận xuất bán cũng được giá cao.

Giờ đây, phong trào nuôi cá bè ở xứ cù lao Ông Hổ đã hình thành và phát triển mạnh. Số lượng không chỉ dừng lại vài bè mà tăng lên hơn 560 lồng bè, với nhiều đối tượng nuôi, như: Cá trê, cá điêu hồng, cá chép, cá he, cá hú, cá ba sa cá lăng nha, cá sát…

Nguồn cá của ngư dân được tiêu thụ mạnh tại chợ Long Xuyên và các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL, các chợ đầu mối TP. Hồ Chí Minh. Có thể khẳng định, nghề nuôi cá bè ở An Giang đang bén duyên trên dòng sông Hậu được ngư dân gìn giữ và phát triển ngày càng phồn thịnh.