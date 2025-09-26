Chuyển hướng nuôi bồ câu Pháp thương phẩm

Trước khi phát triển mô hình nuôi chim bồ câu Pháp như hiện nay, anh Vũ Văn Tuân trú tại khu Sông Khoai 8, phường Hiệp Hòa, tỉnh Quảng Ninh (trước đây là thôn 8, xã Sông Khoai, TX Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) từng có thời gian dài bám biển, đánh bắt hải sản. Tuy nhiên do khó thuê nhân công, thu nhập bấp bênh nên năm 2019, anh Tuân quyết định lên bờ và chuyển đổi nghề.

Chủ tịch Hội Nông dân phường Hiệp Hòa thăm mô hình nuôi chim bồ câu Pháp của anh Vũ Văn Tuân (khu Sông Khoai 8, phường Hiệp Hòa, tỉnh Quảng Ninh). Ảnh: Bùi My

Tận dụng diện tích ao đất có sẵn của gia đình, anh Tuân thử nuôi cá nước ngọt. Nhưng chỉ qua 1 vụ nuôi, anh Tuân thấy thời gian nuôi dài, giá thức ăn cho cá tăng cao, năng suất thấp... khiến anh phải tìm một hướng đi khác.

Thấy một người bạn nuôi chim bồ câu với quy mô lớn, mỗi tháng bỏ túi khoảng 100 triệu đồng, anh Tuân quyết định thử sức. Ban đầu, anh Tuân đầu tư nuôi thử nghiệm 300 đôi chim bồ câu Pháp.

Qua thời gian nuôi thử nghiệm, nhận thấy nuôi chim bồ câu Pháp vừa nhàn, cho thu nhập cao, anh Tuân quyết định đầu tư mở rộng quy mô chuồng nuôi, tăng số lượng đàn.

Anh Tuân cho biết, chim bồ câu Pháp nhanh nhẹn, sức đề kháng tốt, chăm con khéo. Chim bồ câu Pháp thương phẩm có trọng lượng có trọng lượng từ 0,5 đến 0,6kg, trong khi chim bồ câu ta thường chỉ 0,3kg.

Chim bồ câu Pháp có sức đề kháng tốt, trọng lượng lớn hơn chim bồ câu ta. Ảnh: Bùi My

Mỗi ngày anh cho chim bồ câu Pháp ăn 2 lần, theo tỷ lệ gồm 30% mạch, 30% ngô và 40% cám. Cần chú ý cho chim bồ câu ăn sạch, không ẩm mốc, nước uống cũng cần đảm bảo sạch.

Bên cạnh vệ sinh chuồng trại, phun khử trùng định kỳ, anh thường xuyên kiểm tra sức khỏe của đàn chim để kịp thời phát hiện, phòng ngừa dịch bệnh. Công việc chăm sóc đàn chim chỉ mất khoảng 2,5-3 tiếng/ngày, vì vậy anh Tuân dành thời gian còn lại để nuôi thêm tôm và dê.

Anh Tuân cho biết thêm, mỗi lứa chim bồ câu thường đẻ 2 trứng. Để tăng tỷ lệ ấp nở của trứng mà vẫn đảm bảo bồ câu bố mẹ có sữa diều nuôi bồ câu non, anh Tuân cho chim bố mẹ ấp trứng giả, trong khi trứng thật được ấp bằng máy. Với phương pháp này, sản lượng của đàn chim được đảm bảo ổn định, tỷ lệ trứng nở cao và chim non khỏe mạnh.

Anh Vũ Văn Tuân sử dụng máy ấp trứng để ấp trứng chim bồ câu Pháp. Ảnh: Bùi My

"Với 1000 đôi chim bồ câu Pháp, tôi thường cho 700 đôi ấp trứng giả, còn 300 đôi cho đẻ thường xuyên. Nếu để chim bố mẹ tự ấp trứng, tỷ lệ trứng nở chỉ đạt khoảng 50-60%. Nhưng khi dùng máy ấp trứng, tỷ lệ trứng nở thành công lên đến 90-95%” – anh Tuân nói.

Hiệu quả từ nuôi chim bồ câu Pháp

Mỗi tháng anh xuất bán khoảng 1000 con chim bồ câu thương phẩm, với giá bán dao động từ 65.000 - 85.000 đồng/con, tùy từng thời điểm. Đặc biệt, vào những tháng đầu năm, giá bồ câu thương phẩm tăng cao, có khi lên đến 85.000 – 90.000 đồng/con. Trừ các loại chi phí, mỗi năm anh lãi khoảng 300 triệu đồng từ nuôi chim bồ câu Pháp.

Nhờ sử dụng máy ấp trứng, tỷ lệ trứng chim bồ câu Pháp nở thành công cao hơn. Ảnh: Bùi My

Giờ đây anh Tuân đã có thể hoàn toàn chủ động về kỹ thuật nuôi và chăm sóc chim bồ câu Pháp. Tuy nhiên, anh vẫn không ngừng học hỏi, tiếp thu những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào nuôi chim bồ câu Pháp của gia đình.

Bên cạnh đó, anh luôn tận tình hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng dịch bệnh cho các hộ gia đình mua chim bồ câu Pháp giống để cùng nhau phát triển kinh tế.

Không chỉ bán bồ câu Pháp thương phẩm, anh Tuân còn bán bán chim bồ câu Pháp giống, tận tình hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc và phòng bệnh, với mục tiêu giúp mọi người cùng nhau phát triển kinh tế.



Anh Vũ Văn Tuân kiểm tra sức khỏe đàn chim bồ câu Pháp. Ảnh: Bùi My

Chia sẻ về những khó khăn khi nuôi chim bồ câu Pháp, anh Tuân cho biết, thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, việc tiêu thụ của trang trại gặp nhiều khó khăn, trong khi nguồn thức ăn nhập khẩu cũng đình trệ…

Chưa hết, siêu bão Yagi năm 2024 đã khiến trang trại nuôi chim bồ câu Pháp của anh thiệt hại nặng. Cơn bão đã làm tốc hoàn toàn phần mái của chuồng trại, bạt che chắn rách bươm, 4 dãy chuồng chim bị đổ sập, hàng nghìn quả trứng bị vỡ, hàng trăm con chim non bị chết rét... Coi như làm không công một năm.

Ngay sau cơn bão, anh Tuân đã nhanh chóng gia cố lại toàn bộ chuồng trại, dựng lại các dãy chuồng bị đổ, tái đàn... Hiện nay, anh Tuân đã khôi phục và duy trì số lượng 1000 đôi chim bồ câu Pháp như mọi năm.

Chị Nguyễn Thị Lý - Chủ tịch Hội Nông dân phường Hiệp Hòa, tỉnh Quảng Ninh chia sẻ, anh Vũ Văn Tuân là một hội viên nông dân trẻ cần cù, chịu khó học hỏi. Từ chưa có kiến thức về nuôi chim bồ câu Pháp, anh Tuân đã kiên trì tìm tòi, chấp nhận thử thách và cả những thất bại để rút ra kinh nghiệm cho mình.

Thành công hôm nay là minh chứng rõ nét cho ý chí vượt khó, tinh thần không bỏ cuộc và khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng của người nông dân. Anh Vũ Văn Tuân là tấm gương tiêu biểu, truyền cảm hứng để nhiều hội viên khác noi theo.