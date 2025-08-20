Nút giao An Phú chậm tiến độ, Sở Xây dựng đánh giá “Ban Giao thông chưa quyết liệt... xử lý các nhà thầu”









Nút giao An Phú đoạn đi qua phường Thủ Đức. Ảnh: CH

Theo báo cáo của Sở Xây dựng TP.HCM gửi UBND thành phố ngày 20/8, dự án nút giao An Phú đã triển khai 13/18 gói thầu xây lắp. Dù một số hạng mục đã cơ bản hoàn thành như cầu Bà Dạt, cầu Giồng Ông Tố và hầm chui HC1-01, tổng sản lượng thi công toàn dự án mới đạt khoảng 70%.

Đáng chú ý, nhiều gói thầu trọng điểm đang bị chậm trễ so với kế hoạch ban đầu: Hầm chui HC1-02, khởi công tháng 3/2023, khối lượng mới đạt khoảng 70%. Theo kế hoạch dự kiến hoàn thành vào tháng 4/2026, chậm tới 17 tháng so với mốc ban đầu (20/9/2024).

Cầu vượt N2: Khởi công tháng 1/2024, khối lượng mới đạt khoảng 45%.

Cầu vượt N1.1 và N1.3: Khởi công tháng 1/2024, khối lượng mới đạt khoảng 17%.

Cầu vượt N3 và N4: Khởi công tháng 1/2024, khối lượng đạt khoảng 18%.

Sở Xây dựng cho biết, hầm chui HC1-01 chậm 9 tháng so với kế hoạch. Sản lượng thi công của hai hầm chui HC1-01 và HC1-02 đều rất thấp trong các giai đoạn gần đây do nhà thầu chưa đảm bảo nhân lực, vật tư và thiết bị.

Theo Sở Xây dựng, việc chậm tiến độ không phải do các yếu tố khách quan như tổ chức giao thông hay di dời hạ tầng kỹ thuật, bởi những yếu tố này đã được nhận diện từ trước.

Nguyên nhân chính là Ban Giao thông, với vai trò chủ đầu tư, đã thiếu quyết liệt trong việc xử lý nhà thầu thi công chậm trễ và chưa kịp thời đưa ra giải pháp phù hợp.

Sở Xây dựng đã yêu cầu Ban Giao thông rà soát, đánh giá các nhà thầu thi công và có giải pháp xử lý dứt điểm trước ngày 25/8. Đồng thời, yêu cầu các nhà thầu tập trung nguồn lực, làm "3 ca, 4 kíp" để bù đắp khối lượng đã chậm. Giám đốc Ban Giao thông sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu dự án tiếp tục chậm trễ.

Dự án nút giao An Phú có vai trò quan trọng, kết nối trực tiếp với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và sân bay Long Thành. Việc sớm hoàn thành nút giao này là hết sức cấp bách để đảm bảo đồng bộ khi sân bay Long Thành đi vào hoạt động.