Tình hình dịch bệnh tại "điểm nóng" An Phú

Số ca sốt xuất huyết nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Vạn Phúc 2 và Bệnh viện Đa khoa An Phú (phường An Phú) đã tăng nhanh trong ba tuần qua, gây áp lực lớn lên hệ thống điều trị nội trú. Cả hai bệnh viện đều nằm trên địa bàn phường An Phú, khu vực trước đây thuộc thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, vốn là vùng trọng điểm của dịch.

Trước tình hình này, ngày 24/7, đoàn công tác của Sở Y tế gồm lãnh đạo phòng Nghiệp vụ Y, các chuyên gia đầu ngành từ Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP.HCM đã trực tiếp kiểm tra, hỗ trợ chuyên môn tại hai cơ sở này.

Đoàn công tác của Sở Y tế làm việc tại Bệnh viện đa khoa Vạn Phúc 2, ngày 24/7. Ảnh: Sở Y tế





Tại buổi làm việc, đoàn công tác ghi nhận nỗ lực của hai bệnh viện trong việc tiếp nhận và điều trị bệnh nhân. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng chỉ ra nhiều điểm cần chấn chỉnh để nâng cao hiệu quả điều trị và kiểm soát dịch.

Cụ thể, đoàn yêu cầu các bệnh viện phải rà soát lại quy trình điều trị, tăng cường hội chẩn nội viện và với bệnh viện tuyến trên để xử trí kịp thời các ca bệnh nặng. Nhân viên y tế cần được tập huấn lại về tiêu chuẩn cho bệnh nhân điều trị ngoại trú, cách hướng dẫn người dân theo dõi tại nhà và nhận biết các dấu hiệu trở nặng để nhập viện kịp thời.

Đặc biệt, đoàn công tác nhấn mạnh việc các bệnh viện phải khắc phục ngay tình trạng chậm trễ trong báo cáo dịch. "Các bệnh viện cần khẩn trương phân công nhân viên phụ trách và phối hợp chặt chẽ với CDC để cập nhật số liệu ca bệnh hàng ngày, hàng tuần theo đúng quy định tại Thông tư 54 của Bộ Y tế", đại diện đoàn công tác nêu rõ.





Thách thức kiểm soát dịch sau hợp nhất địa giới hành chính

Chuyên gia Sở Y tế giám sát hoạt động điều trị và báo cáo dịch tễ tại Bệnh viện đa khoa An Phú. Ảnh: Sở Y tế.

Theo Sở Y tế, khu vực miền Đông Nam bộ (TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu) từ lâu đã là vùng trọng điểm về sốt xuất huyết. Sau khi hợp nhất một phần địa giới hành chính, việc kiểm soát dịch bệnh này tiếp tục là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của ngành y tế Thành phố.

Trong cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch ngày 21/7, ngành y tế đã xác định hai mục tiêu trọng tâm.

Bao gồm việc giảm số ca mắc mới bằng cách tăng cường các chiến dịch diệt lăng quăng, vệ sinh môi trường, không để sót các điểm nguy cơ.

Đồng thời kéo giảm tối đa tỷ lệ tử vong bằng việc nâng cao chất lượng điều trị, nhận diện sớm dấu hiệu cảnh báo, phân loại chính xác bệnh nhân cần nhập viện và điều trị ngoại trú. Tăng cường hội chẩn liên viện, đặc biệt với các ca nặng, phức tạp.

TP.HCM đang trong cao điểm mùa mưa, là điều kiện thuận lợi cho dịch sốt xuất huyết bùng phát. Ngành y tế kêu gọi người dân không chủ quan, thực hiện tốt phương châm "không có lăng quăng, không có sốt xuất huyết" bằng cách chủ động dọn dẹp nơi ở, loại bỏ các vật chứa nước đọng.

Người dân được khuyến cáo không tự ý truyền dịch tại nhà. Khi có các dấu hiệu như vật vã, lừ đừ, đau bụng nhiều, nôn ói liên tục, tiểu ít, hoặc chảy máu (chân răng, mũi, dưới da), cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.