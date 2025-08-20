Rặng duối già với các cây duối cổ thụ: Thành lũy xanh…

Nằm ngay thôn Bòng, xã Tân Trào, rặng duối già không biết có từ bao giờ. Chỉ biết rằng, hằng trăm năm nay nó đã sừng sững đứng đó, hiên ngang vươn mình với dáng vẻ cổ kính, thiêng liêng.

Đoạn đường dài gần 500 m là những gốc duối cổ thụ với thân cây to, cao, tán lá rộng. Cành đan cành, lá lợp lá tạo thành một vòm cổng chào xanh tự nhiên, mềm mại mà vững chãi.

Nhờ những lớp lá nhỏ, ken dày, xanh thẫm, hàng duối ở Tân Trào mang một vẻ đẹp rất riêng, khiến bất cứ ai đặt chân đến đều ngập tràn cảm xúc an lành.

Sự linh thiêng của rặng duối đã trở thành một phần trong nếp nghĩ, nếp sống của bà con. Trong một buổi chiều thu trong veo, nắng vàng như rót mật lên con đường xanh mướt, chúng tôi có dịp trò chuyện với cụ Viên Thị Soa, gần 90 tuổi, người đã gắn bó gần như trọn đời với mảnh đất này.

Cụ kể: “Từ khi cụ sinh ra đã có rặng duối đầu làng rồi. Ông bà xưa kể lại, từ thuở khai hoang lập ấp, những người đến lập làng đã trồng hàng duối này ngay đầu đường. Trải qua bao năm, hàng duối đã trở thành thành lũy vững chãi, ôm ấp, che chở bản làng”.

Đối với người dân nơi đây, mỗi cây duối cổ thụ không chỉ là cây cối bình thường, mà là một “nhân chứng sống”, chứng kiến lớp lớp người con của Tân Trào lớn lên, trưởng thành.

Ngay từ khi còn là những đứa trẻ, mỗi người đều được ông bà, cha mẹ truyền dạy rằng không được phá hoại, trèo leo trên những cây duối quý giá này.

Ông Ma Thanh Văn, thôn Bòng, xã Tân Trào chia sẻ: “Đây được coi là “cụ cây” linh thiêng, hội tụ linh khí hằng trăm năm của đất trời, mang đến sự bình yên và may mắn. Thế nên, từ bao đời nay, mỗi khi đi qua rặng duối, người dân đều dành một thái độ tôn kính đặc biệt”.

Không chỉ mang ý nghĩa tâm linh và văn hóa, rặng duối cổ Tân Trào còn là một chứng tích lịch sử của các bậc tiền nhân trong quá trình dựng nước và giữ nước.

Trong những năm tháng kháng chiến, rặng duối chứng kiến lớp lớp thế hệ cha anh đến với mảnh đất Tân Trào - vùng đất lịch sử từng là trung tâm “Thủ đô Khu Giải phóng”, trung tâm “Thủ đô Kháng chiến”.

Với những giá trị to lớn đó, ý thức giữ gìn và bảo vệ rặng duối đã ăn sâu vào tiềm thức của mỗi người dân Tân Trào.

Đồng chí Ma Văn Yên, Trưởng thôn Bòng, chia sẻ: “Bà con trong thôn luôn nhắc nhở nhau chăm sóc hàng duối. Không ai được trèo leo, chặt phá. Cứ khoảng hai, ba năm một lần, một vài thanh niên trai tráng trong làng sẽ được phân công một nhiệm vụ đặc biệt là tỉa bớt những cành già để tạo tán, giúp cây sinh trưởng tốt hơn”.

Tôn vinh, bảo tồn

Rặng duối cổ, với vẻ đẹp và ý nghĩa đặc biệt của mình, đã trở thành một địa điểm check-in không thể bỏ qua. Rất nhiều du khách dừng chân bên hàng duối để hòa mình vào thiên nhiên, chụp những bức ảnh lưu niệm độc đáo, mang đậm dấu ấn lịch sử. Đặc biệt, nó đã trở thành nguồn cảm hứng vô tận cho các nhiếp ảnh gia.

“Không thể đếm nổi bao nhiêu lần tôi vác máy ảnh đến đây. Vẻ đẹp của rặng duối không chỉ nằm ở sự cổ kính, mà còn ở những câu chuyện cuộc sống mà nó kể. Mỗi người đến đây check-in đều cảm nhận được sự bình an xen lẫn niềm tự hào”. Anh Lê Hồng Đức, một nghệ sĩ nhiếp ảnh chia sẻ.

Những cây cổ thụ hoành tráng là các cây duối già xù xì là chứng nhân thời gian, chở che người dân Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang qua bao năm tháng.

Với những giá trị to lớn về lịch sử, văn hóa và du lịch, rặng duối cổ đang được chính quyền và Nhân dân Tân Trào ấp ủ một khát vọng lớn lao.

Đồng chí Dương Minh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Tân Trào chia sẻ: “Chúng tôi mong Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập hồ sơ đề nghị công nhận rặng duối già là Cây Di sản Việt Nam. Đây không chỉ là sự vinh danh, mà còn là cơ sở để có kế hoạch bảo tồn, tôn tạo một cách khoa học, giữ gìn vẻ đẹp nguyên sơ, mộc mạc của hàng cây”.

Để tạo cảnh quan, hằng năm, xã Tân Trào vẫn trồng bổ sung thêm những cây duối hai bên tuyến đường.

Giờ cả một tuyến đường chạy dài có màu xanh của rặng duối tỏa bóng râm mát. Tuy nhiên, bên cạnh việc bảo tồn, nhiều ý kiến cho rằng rặng duối Tân Trào cần tạo được những điểm nhấn riêng để thu hút hơn nữa khách du lịch.

Chị Mai Hải Yến, hướng dẫn viên du lịch Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vietrailval (Hà Nội), chia sẻ: “Nhiều nước trên thế giới đã tạo được cơn sốt check-in khi cắt tỉa, tạo hình độc đáo cho cây cổ thụ. Đây là một cách thu hút khách du lịch mà địa phương nên tham khảo, để vừa giữ được nét cổ kính, vừa tạo được sự mới, độc đáo”.

Rặng duối cổ thụ Tân Trào với vẻ đẹp uy nghiêm và sự linh thiêng ngàn đời mãi mãi là một phần của lịch sử, một biểu tượng sống động về truyền thống và lòng yêu nước của mảnh đất cách mạng này

Theo: Báo Tuyên Quang