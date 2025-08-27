



Ô tô bốc cháy dữ dội trên đường D1, Khu Công nghệ cao TP.HCM. Ảnh: CH

Chiều 27/8, một chiếc ô tô 7 chỗ bất ngờ bốc cháy khi đang lưu thông trên đường D1, Khu Công nghệ cao TP.HCM, thiêu rụi phần đầu xe

Đến hơn 15h30 ngày 27/8, lực lượng chức năng phường Tăng Nhơn Phú phối hợp với Công an TP.HCM đã xử lý xong hiện trường vụ cháy ô tô 7 chỗ lưu thông trên đường D1, Khu Công nghệ cao TP.HCM.

Trước đó, khoảng hơn 13h cùng ngày, tài xế H. lái xe ô tô 7 chỗ mang biển số 72A-116.xx di chuyển trên đường D1, hướng từ Xa lộ Hà Nội đi đường Võ Chí Công. Khi đến đoạn qua phường Tăng Nhơn Phú, chiếc xe bất ngờ có khói bốc lên từ cabin.

"Tôi thấy khói nên nhanh chóng tấp vào lề và thoát ra ngoài. Vừa xuống xe, ngọn lửa đã bùng lên dữ dội ở phần đầu", tài xế H. kể.

Theo tài xế H., chiếc xe được anh mua lại cách đây 3 tháng và là đời cũ. Vụ việc xảy ra khi anh đang trên đường đến công ty.

Tại hiện trường, phần đầu xe bị thiêu rụi hoàn toàn, tuy nhiên khoang lái và thân xe không bị ảnh hưởng. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.