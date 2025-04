Theo ca sĩ Duy Mạnh, sự việc xảy ra vào năm 2023, khi chiếc ôtô Mercedes-Benz S450 trị giá 5 tỷ đồng (mua mới năm 2020) của anh bất ngờ bốc cháy khi đang đỗ tại bãi xe tầng hai của một chung cư ở TP HCM. Ca sĩ cho biết, thời điểm đó xe đã tắt máy, tắt nguồn điện, nắp capo bị khóa không thể mở. Người nhà anh đã liên hệ với đường dây nóng của hãng xe để nhờ hỗ trợ nhưng nhân viên hãng từ chối cử người đến. Sau đó, bảo vệ chung cư phải dùng xà beng cạy nắp capo để tiếp tục phun nước dập lửa.

Do đám cháy lan rộng, có nguy cơ ảnh hưởng đến những xe khác và an toàn của cả tòa nhà, ban quản lý chung cư đã gọi điện báo cơ quan công an. Sau khi dập tắt hoàn toàn, chiếc xe được công an kéo về bãi xe của lực lượng chức năng tại TP Thủ Đức và tiến hành niêm phong.

Ca sĩ Duy Mạnh. (Ảnh: FBNV)

"Trong thời gian công an giám định nguyên nhân vụ cháy, chiếc xe của tôi được để tại bãi xe ngoài trời gần một tháng. Trong khoảng thời gian đó, phía hãng xe nhiều lần gọi điện nhờ tôi nói với công an cho phép họ mang xe về xưởng để kiểm tra và tìm nguyên nhân.

Tôi có hỏi lại công an thì được trả lời rằng phải đợi Viện Khoa học Hình sự có kết luận chính thức mới cho phép mang xe về. Sau đó, đến ngày được phép nhận lại xe, đại diện hãng xe cùng người nhà tôi đã có mặt để đưa xe về xưởng kiểm tra. Khi mở nắp capo, bên trong có rất nhiều lá cây và rác, do chiếc xe đã để ngoài trời suốt mấy tuần nên chuột có thể đã chui vào sau này. Khoảng một tháng sau, công an thông báo kết luận nguyên nhân xe cháy là do chập điện", ca sĩ Duy Mạnh nói.



Phía công ty bảo hiểm sau đó đã căn cứ vào kết quả giám định để bồi thường cho ca sĩ số tiền khoảng 2,9 tỷ đồng, tính theo giá trị xe cũ. Tuy nhiên, hãng xe từ chối chịu trách nhiệm. Sau khi giám định lại, hãng cho rằng, nguyên nhân vụ cháy là do loài gặm nhấm, vì có dấu hiệu phân chuột và rác trong khoang máy.

Duy Mạnh cho biết, anh không đồng tình với kết luận trên và quyết định gửi đơn kiện ra tòa. Ca sĩ nói: "Tôi chỉ cần một câu trả lời rõ ràng. Tại sao xe đang tắt máy, đứng yên một chỗ lại có thể tự bốc cháy? Khi phát hiện lửa mới bén, người nhà tôi đã liên hệ hãng xe qua hotline để xin hỗ trợ nhưng không có ai đến. Nếu khi đó xe cháy lan sang những xe khác và gây ra hỏa hoạn trong chung cư thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm?".

Do vướng lịch biểu diễn, luật sư sẽ thay mặt ca sĩ Duy Mạnh tham dự phiên hòa giải tiếp theo vào ngày 25/4, tại Tòa án Nhân dân quận Gò Vấp, TP HCM. Trước đó, hai bên từng gặp mặt hòa giải nhưng không đạt thỏa thuận.