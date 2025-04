Ô tô kéo rơ-moóc gây tai nạn liên hoàn, húc sập cổng chào, 21 người bị thương

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra tại ngã ba giao giữa đường ĐT527C và QL1 thuộc địa phận tiểu khu 6, thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 xe tô ô, nhiều người bị thương.

Cụ thể, tai nạn giữa xe ô tô kéo theo rơ-moóc BKS 35C-012.XX do Phạm Văn Minh (SN 1979, ở thôn Phú Cường, xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) điều khiển với xe đạp do ông Bùi Văn Thắng (SN 1962, ở thị trấn Hà Lĩnh, huyện Hà Trung) điều khiển.

Sau đó, ô tô mất lái va chạm tiếp với xe khách BKS 15B-020.XX do anh Văn Mạnh Vương (SN 1988, ở thôn Mạnh Chư, xã An Đỗ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) điều khiển và xe ô tô con BKS 36A-217.XX do anh Vũ Đại (SN 1983, ở thôn Tây Ninh, xã Yến Sơn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển.

Hiện các cơ quan chức tỉnh Thanh Hóa đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Sau khi bị "dồn toa", các phương tiện húc đổ cổng chào của huyện Hà Trung. Vụ tai nạn làm nhiều người bị thương. Tại hiện trường, các phương tiện đều bị hư hỏng.

Sáng cùng ngày, thông tin từ UBND huyện Hà Trung cho biết, bước đầu có khoảng 21 người bị thương. Trong đó, có 3 trường hợp được chuyển lên tuyến trên do vết thương nặng. Còn các bệnh nhân bị thương nhẹ đang điều trị tại Bệnh viện huyện Hà Trung.

Hiện vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa điều tra, làm rõ.