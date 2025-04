Liên quan đến vụ “ô tô điên” gây tai nạn liên hoàn rồi bỏ chạy trong đêm ở Nghệ An vào tối 4/4, cơ quan chức năng xác định tài xế chiếc xe là Trịnh Xuân Th (SN 1983, trú tại xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, Nghệ An).

Clip “ô tô điên” gây tai nạn liên hoàn khiến 1 người chết rồi bỏ chạy đến khi bánh xe biến dạng.

Trước khi gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 2 người thương vong ở xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, chiếc xe đã xảy ra va chạm với một phương tiện khác ở xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc.

Sau đó, chiếc xe tiếp tục chạy qua nhiều tuyến đường. Hình ảnh người dân ghi lại cho thấy chiếc xe di chuyển với nhiều biểu hiện bất thường, rất nguy hiểm. Khi đến địa bàn xã Hưng Tây, chiếc xe gây ra vụ tai nạn liên hoàn khiến 2 người thương vong.

Chiếc "ô tô điên" di chuyển qua nhiều tuyến đường với biểu hiện bất thường, rất nguy hiểm.

Sau đó, chiếc “ô tô điên” tiếp tục di chuyển trên quốc lộ 46B theo hướng TP Vinh – huyện Nam Đàn. Khi đến xã Xuân Hòa (huyện Nam Đàn), lực lượng cảnh sát giao thông tổ 1-46 (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An) phối hợp với Công an xã Hưng Tây bắt giữ tài xế.

Chiếc "ô tô điên" bỏ chạy đến khi bánh trước bị biến dạng.

Thời điểm tài xế bị bắt giữ, bánh trước chiếc xe ô tô bị biến dạng. Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.