Thứ ba, ngày 19/08/2025 18:52 GMT+7

Ở xã mới này của tỉnh Đắk Lắk trồng hơn 5.000ha "cây tiền tỷ", nữ Bí thư Đảng ủy livestream bán sầu riêng

Công Nam Thứ ba, ngày 19/08/2025 18:52 GMT+7
Nữ Bí thư xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk, sẽ trực tiếp livestream bán sầu riêng vào ngày 24/8 để quảng bá nông sản địa phương. Phiên bán hàng trực tuyến mang đến nhiều ưu đãi hấp dẫn như quà tặng, giảm giá và miễn phí giao hàng toàn quốc.
Ngày 19/8, bà Ngô Thị Minh Trinh, Bí thư Đảng ủy xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk, cho biết phiên livestream bán sầu riêng với chủ đề “Thơm như lời hứa, ngọt như lòng dân”, sẽ diễn ra lúc 10h ngày 24/8. Chương trình nhằm quảng bá hương vị sầu riêng thơm, ngọt, sạch, an toàn của địa phương đến người tiêu dùng cả nước.

Bà Ngô Thị Minh Trinh, Bí thư Đảng ủy xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk, tại Lễ hội sầu riêng Krông Pắc lần thứ 2, năm 2024.

Một HTX ở Cà Mau trồng loại quả ngon giàu beta-caroten, thơm khắp đồng, ra trái quá trời, bán thẳng lên TPHCM

“Hoạt đồng này góp phần khích lệ người dân trên địa bàn xã, đặc biệt là bà con vùng dân tộc thiểu số thêm tự tin, tích cực, sáng tạo trong việc giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm của gia đình, địa phương trên các nền tảng số”, Bí thư Đảng ủy xã Ea Knuếc cho biết.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Ea Knuếc, đây cũng chính là những hành động thiết thực của cấp ủy, chính quyền địa phương nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế số gắn với phong trào “Bình dân học vụ số” và việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Để chuẩn bị cho phiên livestream, Bí thư Đảng ủy xã cùng các cơ quan, đơn vị đã khảo sát kỹ lưỡng, lựa chọn vườn sầu riêng tiêu biểu, canh tác sinh thái, an toàn; quả sầu riêng có mẫu mã đẹp, chất lượng tốt, đảm bảo các tiêu chuẩn xuất khẩu để giới thiệu đến người tiêu dùng.

Nữ bí thư xã Đắk Lắk Ngô Thị Minh Trinh, lãnh đạo huyện Krông Pắc (cũ) và Hoa hậu Đinh Thị Hoa tham quan vườn sầu riêng VietGAP ở Đắk Lắk.

Bà Ngô Thị Minh Trinh, Bí thư Đảng ủy xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk, sẽ trực tiếp livestream bán sầu riêng vào ngày 24/8.

Loại quả đặc sản chín đen, ở Tuyên Quang đem đồ xôi, kho thịt lợn, ngon hơn mâm cao cỗ đầy, thơm ra tận ngõ

“Mục tiêu của chương trình là quảng bá thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk nói chung và sầu riêng Ea Knuếc nói riêng, đồng thời hỗ trợ nông dân tăng doanh số bán hàng, kết nối thị trường và lan tỏa thông điệp về nông sản sạch, an toàn. Đây cũng là cách để chính quyền địa phương thể hiện cam kết luôn đồng hành cùng bà con trong sản xuất và tiêu thụ nông sản”, bà Trinh nhấn mạnh.

Phiên livestream sẽ diễn ra trên Fanpage “Nông sản Đắk Lắk 4 mùa”, Facebook “Ea Knuếc ngày nay” và TikTok “Sầu riêng Ami Kâo”, với sự đồng hành của ông Mai Đình Thọ, Chủ tịch HĐQT Hợp tác xã Nông nghiệp sạch Krông Pắc và bà Nguyễn Thái Huyền (O Huyền Sầu Riêng), Giám đốc Công ty TNHH Nông nghiệp Việt Nông Phát. Người xem sẽ nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn như quà tặng, giảm giá và miễn phí giao hàng toàn quốc.

Xã Ea Knuếc (mới) được thành lập trên cơ sở hợp nhất các xã Ea Knuếc, Ea Kênh và Hòa Đông (thuộc huyện Krông Pắc cũ), có diện tích tự nhiên 12.420 ha, dân số hơn 41.000 người.

Xã Đak Lua, xã nông thôn xa xôi của tỉnh Đồng Nai, thu nhập bình quân đầu người đã đạt 84 triệu đồng

Đây cũng là một trong những vùng trồng sầu riêng lớn nhất tỉnh Đắk Lắk, với hơn 5.150 ha. Niên vụ 2025, sản lượng dự kiến đạt khoảng 60.000 tấn. Hiện xã Ea Knuếc có 29 mã vùng trồng xuất khẩu cùng hơn 60 doanh nghiệp, kho thu mua và sơ chế sầu riêng.

Chân dung nữ Bí thư xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk

Bà Ngô Thị Minh Trinh (SN 1978), quê tỉnh Quảng Nam (cũ). Trước khi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Ea Knuếc, bà từng là Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pắc (cũ).

Tại lễ công bố sáp nhập tỉnh Đắk Lắk – Phú Yên (30/6), bà Trinh gây ấn tượng mạnh với bài phát biểu không cần giấy, mạch lạc, gần dân và sát thực tiễn. Video phát biểu nhanh chóng lan tỏa trên các nền tảng mạng xã hội, thu hút sự quan tâm với hàng chục nghìn lượt chia sẻ.

Nhiều ý kiến khen ngợi bà Trinh là người sâu sát công việc, tự tin, hiểu rõ thực tiễn và tâm huyết với nhiệm vụ.

Từ khóa:
