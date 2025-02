Ông chủ Lầu Năm Góc tuyên bố khiến các đồng minh của Mỹ 'lạnh gáy'

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. Ảnh Getty

"Mỹ sẽ không còn chấp nhận một mối quan hệ không cân bằng nữa", Bộ trưởng Pete Hegseth chia sẻ. Ông Pete Hegseth cũng kêu gọi các đồng minh của Mỹ đóng vai trò tích cực hơn trong an ninh châu Âu, lưu ý rằng các nước và công dân EU phải tăng gấp đôi nỗ lực để bảo vệ châu Âu trong các lĩnh vực phòng thủ và răn đe, cũng như tăng cường liên minh xuyên Đại Tây Dương.

Trước đó, Bộ trưởng Pete Hegseth đã nói rằng Mỹ không coi việc Ukraine gia nhập NATO là kết quả thực tế cho một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte cũng nói về sự cần thiết phải tiếp tục hỗ trợ Ukraine để mang lại cho nước này những vị trí thuận lợi hơn trên bàn đàm phán.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth trả lời các phóng viên hôm thứ Tư cũng nói rằng, Ukraine sẽ không được gia nhập NATO như một phần của bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào với Nga. Ông nói thêm rằng nỗ lực đưa Ukraine trở lại biên giới năm 2014 là "không thực tế" và quân đội Mỹ sẽ không tham gia vào việc duy trì bất kỳ thỏa thuận nào.

Kiev đã nhiều lần nhấn mạnh rằng việc gia nhập NATO là vấn đề an ninh then chốt đối với đất nước. Tổng thống Zelensky đã tuyên bố đây là điều kiện tiên quyết để nối lại đàm phán với Moscow. Tuy nhiên, khối quân sự do Mỹ lãnh đạo chưa bao giờ đưa ra mốc thời gian để kết nạp Ukraine và nhiều quan chức đã thông báo với giới truyền thông rằng không có khả năng gia nhập trong khi xung đột vẫn đang diễn ra.

Phát biểu trước cuộc họp của Nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine do Mỹ đứng đầu tại Brussels, ông Hegseth đã bác bỏ khả năng Ukraine gia nhập khối này, tuyên bố rằng "Mỹ không tin rằng tư cách thành viên NATO của Ukraine là kết quả thực tế của một giải pháp đàm phán". Ông nhấn mạnh rằng bất kỳ sự đảm bảo an ninh nào cho Ukraine "phải được hỗ trợ bởi quân đội châu Âu và ngoài châu Âu có năng lực".

"Để nói rõ hơn, như một phần của bất kỳ sự đảm bảo an ninh nào, sẽ không có quân đội Mỹ nào được triển khai tới Ukraine," Hegseth nhấn mạnh.

Bình luận của ông được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang nỗ lực chấm dứt xung đột. Ông Trump cũng bày tỏ sự hoài nghi về khả năng Ukraine gia nhập NATO, cho rằng điều này có thể làm gia tăng căng thẳng với Nga và các quốc gia châu Âu nên chịu trách nhiệm lớn hơn cho an ninh của chính họ.

Trong khi đó, Moscow từ lâu đã phản đối nguyện vọng gia nhập NATO của Ukraine, coi đây là một trong những nguyên nhân chính gây ra cuộc xung đột hiện nay. Điện Kremlin tuyên bố rằng việc khối này mở rộng về phía biên giới của Nga đe dọa đến an ninh của nước này và nhấn mạnh rằng Ukraine phải áp dụng quy chế trung lập như một phần của bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào. Các quan chức Nga cũng cảnh báo rằng việc tiếp tục viện trợ quân sự của phương Tây cho Kiev chỉ kéo dài tình trạng thù địch và làm phức tạp thêm các cuộc đàm phán.