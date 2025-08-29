Ông Đinh La Thăng, Trịnh Văn Quyết có được đặc xá dịp 2/9 không?

Chiều 29/8, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Quyết định đặc xá năm 2025 (đợt 2/9/2025) của Chủ tịch nước.

Tại họp báo, báo chí nêu câu hỏi, trong số 13.920 người được Chủ tịch nước đặc xá dịp Lễ Quốc khánh 2/9, có các ông Trịnh Văn Quyết (cựu Chủ tịch FLC), Diệp Dũng (cựu Chủ tịch Saigon Co.op), Đinh La Thăng (cựu Chủ tịch HĐTV Tập đoàn PVN, cựu Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, cựu Bí thư Thành ủy TP.HCM) và ông Nguyễn Đức Kiên (Bầu Kiên) có trong danh sách đặc xá không?

Trả lời báo chí, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an nêu rõ, các ông Trịnh Văn Quyết, Đinh La Thăng, Nguyễn Đức Kiên, Diệp Dũng đều không có tên trong danh sách đặc xá đợt 2 năm 2025.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an trả lời các câu hỏi của báo chí - Ảnh VGP

Trước đó, phát biểu tại họp báo, Phó Chủ tịch Văn phòng Chủ tịch nước, Trợ lý Chủ tịch nước, ông Cấn Đình Tài cho biết, đặc xá là một trong những chế định pháp lý được quy định trong Hiến pháp, được thể chế hoá bằng Luật Đặc xá năm 2018 và các văn bản pháp luật liên quan, thể hiện truyền thống nhân đạo của dân tộc, chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, thực hiện tha tù trước thời hạn cho người bị kết án phạt tù nhân dịp sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của đất nước hoặc trong trường hợp đặc biệt.

Đồng thời, đặc xá cũng là sự ghi nhận kết quả cải tạo, chấp hành tốt của phạm nhân; là kết quả của quá trình giáo dục, cải tạo phạm nhân, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa trại giam, các cơ quan có liên quan, gia đình và toàn xã hội trong việc thực hiện chính sách hình sự của Đảng và Nhà nước.

13.920 người được Chủ tịch nước đặc xá dịp Lễ Quốc khánh 2/9

"Vì vậy, đặc xá không có sự phân biệt đối xử hoặc hạn chế với bất kỳ phạm nhân nào; mọi phạm nhân có đủ điều kiện đặc xá thì đều được xét đặc xá theo quy định của pháp luật, cho dù phạm nhân đó là người Việt Nam hay là người có quốc tịch nước ngoài", Phó Chủ nhiệm Cấn Đình Tài cho biết.

Trong những năm qua, Nhà nước ta đã tiến hành nhiều đợt đặc xá cho hàng vạn phạm nhân có quá trình cải tạo, lao động, học tập tốt được trở về với cộng đồng xã hội và gia đình, được nhân dân trong nước đồng tình, ủng hộ và dư luận quốc tế đánh giá cao, khẳng định tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa.

Mặc dù số lượng người được đặc xá lớn, nhưng tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội vẫn được bảo đảm, không xảy ra phức tạp do người được đặc xá gây nên, phần lớn người được đặc xá đã trở về nơi cư trú, ổn định cuộc sống và làm ăn lương thiện.

Thực hiện tốt công tác đặc xá đã có tác dụng động viên, khuyến khích những người đang chấp hành án phạt tù yên tâm chấp hành bản án, tích cực học tập cải tạo tiến bộ đế có đủ điều kiện được hưởng chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước.

Năm 2025 là năm có nhiều sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của đất nước, là năm bản lề mở ra kỷ nguyên mới. Với ý nghĩa đặc biệt như vậy, Đảng và Nhà nước ta chủ trương thực hiện đặc xá năm 2025 trong 2 đợt; đợt 1 vào dịp kỷ niệ, 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; và đợt 2 vào dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh với phạm vi, quy mô, điều kiện, diện đối tượng được mở rộng hơn so với những năm trước theo quy định của pháp luật để có thêm nhiều người được đặc xá hơn.

Để thực hiện công tác đặc xá năm 2025, Chủ tịch nước đã ban hành Quyết định thành lập HĐTVĐX do Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình làm Chủ tịch Hội đồng và thành viên là đại diện lãnh đạo các cơ quan: Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, VPCTN, VPCP, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, TANDTC, Viện KSNDTC, Uỷ ban TƯ MTTQ VN; trong đó, Bộ Công an là cơ quan thường trực của Hội đồng.

Đặc xá năm 2025 cả đợt 1 và đợt 2 đều diễn ra trong thời gian ngắn, nhưng nhờ có sự chỉ đạo thống nhất, đúng đắn, kịp thời của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và sự chủ động tích cực, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của Mặt trận Tổ quổc Việt Nam, các bộ, ngành, địa phương, nhất là Bộ Công an và các thành viên HĐTVĐX, cùng với sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Bộ Công an và Công an các địa phương nên công tác đặc xá đã được tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch, chặt chẽ, đúng đối tượng, điều kiện theo Luật Đặc xá năm 2018, Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2025 và Hướng dẫn của HĐTVĐX theo đúng tiến độ đề ra, bảo đảm tất cả các phạm nhân có đủ điều kiện đều được xem xét đặc xá và không có bất kỳ phạm nhân nào không đủ điều kiện lại được xem xét đặc xá theo quy định.

Kết quả đặc xá năm 2025 cũng là thể hiện sự nỗ lực, cố gắng rất lớn trong công tác quản lý, giáo dục cải tạo phạm nhân của cán bộ, chiến sĩ tại các cơ sở giam giữ phạm nhân.

Trong quá trình triển khai, Chính phủ và HĐTVĐX đã chỉ đạo các cơ quan hữu quan đẩy mạnh công tác tuyên tuyền.

Trong đợt 1, Chủ tịch nước đã quyết định đặc xá cho 8.055 người. Trong đợt 2 này, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, theo đề nghị của Hội đồng tư vấn đặc xá và Chính phủ, hôm nay ngày 29/8/2025, Chủ tịch nước Lương Cường đã ký, ban hành Quyết định số 1693 đặc xá cho 13.920 người..