Chủ nhiệm UBKT Trung ương, Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Hai Bà Trưng







Tối 6/11, Ban công tác Mặt trận và nhân dân liên tổ dân phố 14, 15 và 17 phường Hai Bà Trưng (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025.

Ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội dự và phát biểu chúc mừng tại ngày hội.

Các lãnh đạo Trung ương, thành phố Hà Nội và phường Hai Bà Trưng dự ngày hội. Ảnh: Đình Hiệp

Phát biểu khai mạc, ông Kiều Văn Định, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận tổ dân phố 15, báo cáo kết quả thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động năm 2025. Theo đó, nhân dân ba tổ dân phố luôn đoàn kết, đồng lòng thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần làm đổi thay diện mạo đô thị theo hướng “sáng – xanh – sạch – đẹp”.



Nhờ sự đồng thuận của nhân dân, đời sống vật chất, tinh thần trong khu dân cư không ngừng được nâng cao. Các phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, chăm lo gia đình chính sách, hỗ trợ hộ khó khăn và an sinh xã hội được hưởng ứng tích cực.

Mỗi năm, nhân dân các tổ dân phố đóng góp hàng trăm triệu đồng cho các quỹ từ thiện, cứu trợ, chăm sóc người cao tuổi và trẻ em. Chỉ riêng đợt vận động gần đây nhất, các tổ đã ủng hộ gần 60 triệu đồng, góp phần vào 1,425 tỷ đồng chung toàn phường.



Ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội phát biểu tại ngày hội. Ảnh: Đình Hiệp

Phát biểu tại ngày hội, ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định, trải qua 95 năm hình thành và phát triển, MTTQ Việt Nam luôn là biểu tượng sáng ngời của tinh thần “Đoàn kết - Đoàn kết - Đại đoàn kết”, là cầu nối tin cậy giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, phát huy sức mạnh to lớn của toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.



“Tại Thủ đô Hà Nội, Ngày hội Đại đoàn kết đã trở thành nét đẹp văn hóa chính trị, là dịp để cấp ủy, chính quyền gặp gỡ, lắng nghe và chia sẻ với nhân dân, cùng nhau vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng Thủ đô ‘Văn hiến – Văn minh – Hiện đại’", ông Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh.



Chủ tịch UBND TP Hà Nội biểu dương những kết quả nổi bật mà cán bộ, đảng viên và nhân dân phường Hai Bà Trưng đạt được trong năm qua.

Ông Thanh cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2025, GRDP của Thủ đô tăng 7,92%, nhiều dự án trọng điểm được khởi công, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện.

“Trong thành công chung đó có sự đóng góp bền bỉ, thầm lặng của mỗi khu dân cư, mỗi hộ gia đình, trong đó có phường Hai Bà Trưng, một địa bàn trung tâm, giàu truyền thống, luôn đi đầu trong các phong trào của thành phố”, ông Trần Sỹ Thanh nói.



Ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội tặng hoa, quà đại diện Ban công tác mặt trận và nhân dân liên tổ dân phố 14, 15 và 17. Ảnh: Đình Hiệp

Trên tinh thần đó, người đứng đầu chính quyền Hà Nội đề nghị phường Hai Bà Trưng tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, gắn với xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; tích cực tham gia “Ngày Chủ nhật xanh”, giữ gìn trật tự đô thị, vệ sinh môi trường.

Đồng thời, phường cần quan tâm hơn nữa tới công tác an sinh xã hội, huy động các nguồn lực hỗ trợ hộ khó khăn, gia đình chính sách; đẩy mạnh chuyển đổi số cộng đồng, khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, góp phần xây dựng phường văn minh, hiện đại.



Nhân dịp này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã tặng hoa và 10 triệu đồng chúc mừng liên tổ dân phố 14, 15 và 17; tặng 10 suất quà cho các gia đình văn hóa tiêu biểu. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Phạm Anh Tuấn cùng lãnh đạo phường trao quà cho 10 người cao tuổi tiêu biểu của khu dân cư.



Hưởng ứng tháng cao điểm “Vì người nghèo và an sinh xã hội”, phường Hai Bà Trưng phát động mô hình hỗ trợ thường xuyên người dân có hoàn cảnh khó khăn. Tại ngày hội, MTTQ phường trao 21 triệu đồng hỗ trợ cho gia đình bà Hoàng Thị Hương Châu (TDP 14) trong hai tháng cuối năm 2025 và cả năm 2026. Ngoài ra, phường trao 31 suất quà trị giá 23,6 triệu đồng cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.