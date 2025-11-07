Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc và các lãnh đạo dâng hoa kỷ niệm 108 năm Cách mạng Tháng Mười Nga

Sáng 7/11, nhân dịp kỷ niệm 108 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 – 7/11/2025), Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội do ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội dẫn đầu đã tới dâng hoa tại Tượng đài V.I.Lênin (Công viên Lênin, phường Ba Đình).

Tượng đài V.I.Lênin (Công viên Lênin, phường Ba Đình). Ảnh: Viết Thành

Tham dự buổi lễ có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong; Chủ tịch HĐND TP, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Bùi Huyền Mai; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền cùng lãnh đạo các ban Đảng, Văn phòng Thành ủy, các sở, ngành TP Hà Nội và Đảng ủy phường Ba Đình.



Trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu đã dâng hoa, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với lãnh tụ V.I.Lênin, người đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giải phóng giai cấp công nhân và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới.

Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 là một trong những sự kiện có ý nghĩa vĩ đại nhất của thế kỷ XX, làm rung chuyển thế giới, mở ra kỷ nguyên mới cho nhân loại - kỷ nguyên đấu tranh vì tự do, bình đẳng và công bằng xã hội, đặc biệt khơi dậy phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa, trong đó có Việt Nam.



Đoàn đại biểu TP Hà Nội dâng hoa kỷ niệm 108 năm Cách mạng Tháng Mười Nga tại Tượng đài Lênin (đường Điện Biên Phủ, phường Ba Đình). Ảnh: Viết Thành

Dưới sự lãnh đạo thiên tài của V.I.Lênin, giai cấp công nhân và nhân dân lao động Nga đã lật đổ chế độ Nga hoàng, xây dựng nhà nước Xô viết đầu tiên trên thế giới – một nhà nước thực sự của dân, do dân và vì dân.



Cách mạng Tháng Mười không chỉ là thắng lợi của nhân dân Nga mà còn là biểu tượng của niềm tin, khát vọng đổi thay và sức mạnh đoàn kết của nhân dân lao động toàn thế giới. Tư tưởng, di sản và tấm gương của Lênin vẫn trường tồn như một ngọn đuốc soi đường cho những ai khao khát hòa bình, công lý và tiến bộ xã hội.



Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế”.



Ánh sáng của Cách mạng Tháng Mười Nga đã soi đường cho Nguyễn Ái Quốc đến với chủ nghĩa Mác – Lênin, tìm thấy con đường giải phóng dân tộc, giải phóng con người. Chủ nghĩa Mác – Lênin, cùng với tư tưởng Hồ Chí Minh, đã trở thành nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam suốt gần một thế kỷ qua.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc dâng hoa, tưởng niệm lãnh tụ V.I.Lênin tại Tượng đài Lênin nhân kỷ niệm 108 năm Cách mạng Tháng Mười Nga. Ảnh: Viết Thành

Ngày nay, trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập, dân tộc Việt Nam tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Đảng và nhân dân Việt Nam vẫn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, tiếp tục vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trước Tượng đài V.I.Lênin, các lãnh đạo TP Hà Nội bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của V.I.Lênin; đồng thời nguyện tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đoàn kết một lòng, kiên định thực hiện lý tưởng cách mạng, xây dựng Thủ đô “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại”, gương mẫu đi đầu trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước.



Đoàn đại biểu phường Ba Đình (Hà Nội) tưởng niệm lãnh tụ V.I.Lênin. Ảnh: Viết Thành

Cùng ngày, tuổi trẻ Thủ đô, các cơ quan, đoàn thể, đơn vị và đông đảo nhân dân Hà Nội cũng đã đến dâng hoa tưởng niệm lãnh tụ V.I.Lênin.