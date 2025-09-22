Chủ đề nóng

Ông Lại Thế Nguyên và Trần Quốc Nam thôi nhiệm vụ Đại biểu Quốc hội

Quỳnh Nguyễn Thứ hai, ngày 22/09/2025 19:26 GMT+7
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận, bỏ phiếu kín thông qua và ban hành nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Lại Thế Nguyên, đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa và ông Trần Quốc Nam, đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa.
Ông Trần Quốc Nam (trái) và ông Lại Thế Nguyên thôi nhiệm vụ Đại biểu Quốc hội.

Căn cứ hiến pháp, luật tổ chức Quốc hội và các quy định pháp luật có liên quan. Căn cứ ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền, tờ trình của Thường trực Ủy ban công tác đại biểu của Quốc hội; xét đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội của ông Lại Thế Nguyên và ông Trần Quốc Nam, chiều 22/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận, bỏ phiếu kín thông qua và ban hành nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Lại Thế Nguyên, đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa và ông Trần Quốc Nam, đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa.

Trước đó, ông Trần Quốc Nam - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà đã có đơn xin nghỉ công tác. Lý do xin nghỉ xuất phát từ nguyện vọng cá nhân để giải quyết việc gia đình.

Ông Trần Quốc Nam sinh 1971, quê quán tỉnh Quảng Ngãi. Ông có hơn 25 năm công tác tại Ninh Thuận (cũ).

Ông từng làm Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, sau đó là Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận từ năm 2020 và làm Đại biểu Quốc hội khóa XV, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Thuận.

Sau khi hợp nhất tỉnh Ninh Thuận và Khánh Hòa, từ 1/7, ông Nam được chỉ định làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Khánh Hòa.

Ông Lại Thế Nguyên sinh năm 1970, từng là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hoá nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Thanh Hóa, ông được Trung ương cho nghỉ hưu trước tuổi từ ngày 12/9.

Trong quá trình công tác, ông Lại Thế Nguyên từng giữ các chức vụ: Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Ngọc Lặc, Trưởng Ban Tuyên giáo, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Thanh Hóa.

