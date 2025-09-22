Bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, gồm 14 đồng chí

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam và các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Quang Vinh

Dự Đại hội có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Quang Vinh

Tham dự đại hội có đại diện Ủy ban kiểm tra Trung ương, đại diện các ban tham mưu của Đảng ở Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng; 346 đại biểu đại diện cho hơn 5.000 đảng viên trong Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương. Tại phiên làm việc thứ nhất Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 14 đồng chí; bầu Đoàn Thư ký Đại hội gồm 3 đồng chí; Bầu ban thẩm tra tư cách đại biểu gồm 9 đồng chí.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến điều hành nội dung bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký Đại hội. Ảnh: Quang Vinh

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương đã thông qua Chương trình Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương đã thông qua Nội quy, Quy chế làm việc của Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương đã trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: Quang Vinh

Trong phiên trù bị, Đại hội tiến hành chia tổ thảo luận góp ý vào các Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đại biểu tiến hành biểu quyết tại Đại hội. Ảnh: Quang Vinh

Chiều cùng ngày, Đại hội sẽ tiến hành thảo luận tại 5 tổ góp ý vào các Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.