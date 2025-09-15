Chủ đề nóng

"Ông lớn" Hàn Quốc mở rộng đầu tư gần 54 triệu USD, kỳ vọng Việt Nam thành trung tâm sản xuất cáp điện siêu cao áp

Tường Thụy Thứ hai, ngày 15/09/2025 14:00 GMT+7
Công ty sản xuất dây cáp điện đầu tiên tại Hàn Quốc – Taihan Cable & Solution – đang chuẩn bị thực hiện khoản đầu tư lớn gần TP.HCM để xây dựng nhà máy sản xuất cáp siêu cao áp 400kV nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng và mở rộng thị trường toàn cầu của Taihan.
Theo tờ Business Korea của Hàn Quốc, nhà sản xuất dây cáp điện hàng đầu Hàn Quốc sẽ đầu tư 75 tỷ won (54 triệu USD) để xây dựng nhà máy mới này, được xem là nhà máy sản xuất cáp điện 400kV tại Việt Nam.

Taihan Cable & Solution đã có mặt tại thị trường Việt Nam gần 20 năm và văn phòng của Taihan Vina, công ty con của Taihan, đặt tại TP.HCM. Tháng 7/2007, Taihan khai trương nhà máy cáp điện và cáp viễn thông với vốn đầu tư 40 triệu USD tại Khu công nghiệp Long Thành (Đồng Nai) với năng lực sản xuất một năm khoảng 25.000 tấn cáp điện, 6.000 tấn cáp viễn thông; đúc và cán kéo đồng nguyên liệu 6.000 tấn; đúc và cán kéo nhôm nguyên liệu 20.000 tấn và tạo việc làm cho hơn 600 lao động. Sản phẩm vừa được tiêu thụ tại Việt Nam, vừa được Taihan xuất khẩu.

Nhà máy Taihan Vina (Hàn Quốc) tại Khu công nghiệp Long Thành (Đồng Nai). Nguồn: Taihan Vina

Đến nay, nhận thấy nhu cầu thị trường thế giới về cáp điện siêu cao áp đang tăng, tập đoàn Hàn Quốc muốn mở rộng đầu tư dựa trên thành công của dự án đầu tiên. Với vốn đầu tư dự kiến tương đương 54 triệu USD cho dự án mới, công ty Hàn Quốc cũng chọn Khu công nghiệp Long Thành làm nơi đặt nhà máy.

Ngày 10/9 vừa qua, ông Kim Jun-seok, Phó Chủ tịch khối Quản trị của tập đoàn và lãnh đạo cấp cao đã gặp lãnh đạo tỉnh Đồng Nai để trao đổi về dự án xây dựng nhà máy và mong muốn được tạo điều kiện thuận lợi để có thể triển khai đầu tư hiệu quả.

Ông Võ Tấn Đức, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, cho biết tỉnh sẽ tích cực hỗ trợ nhà đầu tư trong suốt quá trình triển khai dự án, theo tờ báo Hàn Quốc.

Business Korea trích lời ông Võ Tấn Đức phát biểu trong buổi làm việc: "Đây sẽ là khoản đầu tư vô cùng quan trọng và ý nghĩa vì dự án sẽ đóng góp phần to lớn vào lĩnh vực mạng lưới truyền tải và phân phối điện của Việt Nam. Chúng tôi sẽ tích cực hỗ trợ để dự án được triển khai thuận lợi và nhanh chóng.”

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, ông Võ Tấn Đức (đứng giữa) trong buổi làm việc với đại diện của Taihan Cable & Solution. Nguồn: Taihan

Một đại diện của Taihan nói với báo này: "Chúng tôi sẽ triển khai dự án mới với tiến độ nhanh nhất có thể thông qua việc hợp tác chặt chẽ với Đồng Nai. Thông qua dự án đầu tư mới, chúng tôi sẽ tiếp tục đóng góp phần của chúng tôi vào những lĩnh vực hạ tầng tại Việt Nam".

Theo kế hoạch, tập đoàn Hàn Quốc dự kiến khởi công xây dựng nhà máy mới trong 6 tháng đầu năm 2026 và đi vào sản xuất năm 2027, tạo ra hơn 100 việc làm mới. Nhà máy mới sẽ vừa phục vụ nhu cầu trong nước, vừa đóng vai trò là cứ điểm để Taihan xuất khẩu cáp 400kV ra toàn cầu.

Đáng chú ý, Taihan Cable & Solution kỳ vọng biến Taihan Vina thành cứ điểm sản xuất cáp siêu cao áp toàn cầu, sau nhà máy tại Dangjin (Hàn Quốc), Business Korea cho biết. Từ cứ điểm tại Long Thành, "ông lớn" Hàn Quốc sẽ mở rộng xuất khẩu sang thị trường các nước ASEAN, Bắc Mỹ, Nam Mỹ và châu Âu để hướng tới mục tiêu doanh số bán hàng hơn 100 triệu USD hàng năm.

Năm 2024, Taihan Vina ghi nhận doanh thu 140,3 tỷ won (hơn 75 triệu USD), theo tờ báo Hàn Quốc.

Trong 8 tháng đầu năm nay, Đồng Nai thu hút hơn 2 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI; kim ngạch xuất khẩu của tỉnh tăng gần 19% so với cùng kỳ năm ngoái và xuất siêu hơn 6,5 tỷ USD, theo Cục thống kê Đồng Nai. Những kết quả này giúp tỉnh giữ vững đà phát triển và hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong cả năm.
Hơn 2 tỷ USD vốn đầu tư FDI được đổ vào 121 dự án mới và 121 dự án tăng vốn. Sau khi hợp nhất địa bàn với tỉnh Bình Phước (cũ), không gian phát triển của Đồng Nai cũng được mở rộng, quỹ đất dồi dào và lợi thế về liên kết vùng đã giúp Đồng Nai tăng sức hút với các nhà đầu tư trong và ngoài nước, theo báo cáo của Cục thống kê Đồng Nai.

