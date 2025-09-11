Ngày 11/9, tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương về việc chỉ định ông Nguyễn Chiến Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Chiến Thắng được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị.

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang khẳng định, việc Ban Bí thư quyết định bổ sung đồng chí Nguyễn Chiến Thắng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy không chỉ là sự ghi nhận của Trung ương với cá nhân ông, mà còn là sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong công tác kiện toàn đội ngũ lãnh đạo chủ chốt, tạo điều kiện để tỉnh ta nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Ông Nguyễn Chiến Thắng, 49 tuổi, quê tại Quảng Trị, có trình độ Đại học ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, ông từng giữ cương vị Chủ tịch UBND thành phố Đông Hà và Bí thư Thành ủy Đông Hà.

Liên quan đến công tác cán bộ, tuần qua Bộ Chính trị đã cho ông Nguyễn Long Hải, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị; điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.