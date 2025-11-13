Ông Nguyễn Xuân Lưu làm Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Chiều 13/11, tại Hội nghị lần thứ hai, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII đã biểu quyết để ông Nguyễn Xuân Lưu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, thôi tham gia Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và thôi giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa 18, nhiệm kỳ 2025-2030, để giới thiệu HĐND TP Hà Nội bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Ông Nguyễn Xuân Lưu, sinh ngày 28/10/1969, quê Hà Nội. Ông Lưu có trình độ chuyên môn Thạc sĩ quản lý hành chính công; cử nhân Kinh tế; cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước; Lý luận chính trị Cao cấp.

Tân Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu.

Tân Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu có nhiều năm công tác ở Hà Nội và trải qua nhiều chức vụ: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân (cũ), Bí thư Quận ủy Thanh Xuân (cũ); Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội.

Ông Nguyễn Xuân Lưu là cán bộ được đào tạo bài bản, trưởng thành trong môi trường quân đội, từng có 18 năm công tác tại quận Thanh Xuân (cũ) và từng là một trong hai cán bộ của TP giữ chức vụ Bí thư kiêm Chủ tịch UBND cấp quận, huyện, thị xã trước đây.

Cũng tại kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 27), HĐND TP Hà Nội đã miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND TP khóa XVI nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Trọng Đông do được phân công nhiệm vụ mới; miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND TP đối với ông Lê Hồng Sơn do nghỉ chế độ; miễn nhiệm Ủy viên UBND TP đối với ông Trần Đình Cảnh do được phân công nhiệm vụ mới; miễn nhiệm Ủy viên UBND TP đối với ông Nguyễn Xuân Lưu do được bầu Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Trước đó, ngày 16/10/2025, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội, ông Nguyễn Trọng Đông được bầu là Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Trọng Đông, sinh ngày 3/9/1969, quê Đông Anh (nay là xã Phúc Thịnh), Hà Nội, trình độ Kỹ sư quản lý đất đai, Cử nhân Ngoại ngữ.

Ông Nguyễn Trọng Đông từng công tác nhiều năm trong lĩnh vực đất đai và môi trường.

Trước khi được bầu làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội ông kinh qua một số chức vụ như: Phó Giám đốc rồi Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (cũ). Sau đó có nhiều năm làm Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Ông Lê Hồng Sơn, sinh ngày 24/12/1964, quê quán tỉnh Thanh Hóa. Ông Sơn từng là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội.

Ông Sơn từng có hơn 20 năm công tác tại Bộ Tư pháp trước khi làm Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, kinh qua các chức vụ như: Thứ trưởng Bộ Tư pháp; Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp; Quyền vụ trưởng Vụ Bổ trợ Tư pháp, Bộ Tư pháp…



UBND TP Hà Nội hiện Chủ tịch là ông Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội. 5 Phó Chủ tịch gồm: Ông Dương Đức Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực (sinh năm 1967); ông Nguyễn Mạnh Quyền (sinh năm 1975), ông Nguyễn Xuân Lưu (sinh năm 1969), bà Vũ Thu Hà (sinh năm 1972), ông Trương Việt Dũng (sinh năm 1980).