"Ông trùm" Ấn Độ bỏ trốn, 3 anh em ruột điều hành đường dây đánh bạc 88.000 tỷ đồng

Chinh Hoàng Thứ sáu, ngày 29/08/2025 11:26 GMT+7
Một đường dây cờ bạc trực tuyến xuyên quốc gia được điều hành bởi 3 anh em ruột ở Việt Nam bị truy tố. Cáo trạng cho thấy quy mô vụ án đặc biệt lớn, với số tiền giao dịch ước tính lên đến 88.000 tỷ đồng thông qua các loại tiền kỹ thuật số.
Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố Huỳnh Long Nhu (32 tuổi) cùng 42 đồng phạm về tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc". Dù có một người đàn ông quốc tịch Ấn Độ được xác định là "ông trùm", nhưng anh em Huỳnh Long Nhu, Huỳnh Long Tứ (27 tuổi) và Huỳnh Long Bạch (34 tuổi) là những người cầm đầu, trực tiếp điều hành đường dây này.

Huỳnh Long Bạch, Huỳnh Long Nhu, lúc bị bắt. Ảnh: CACC

Đường dây đã bị triệt phá từ cuối năm 2021, nhưng sau gần 4 năm với 15 lần điều tra bổ sung, đây là lần đầu tiên vụ án được đưa ra xét xử.

Theo cáo trạng, Huỳnh Long Nhu và các đồng phạm đã lợi dụng sự thiếu hụt pháp lý về tiền kỹ thuật số tại Việt Nam để thiết lập các công ty công nghệ, chiêu mộ nhiều chuyên gia IT giỏi và thậm chí cả người nước ngoài để xây dựng các trang web cờ bạc tinh vi như Swiftonline.live và Nagaclubs.com. Hai trang này liên kết trực tiếp với các sàn cá cược quốc tế, đặt máy chủ ở nước ngoài.

Các trang web này thu hút tới 25 triệu tài khoản, riêng hệ thống của anh em Nhu đã có gần 20.000 tài khoản người chơi. Hoạt động tinh vi đến mức nhóm này liên tục thay đổi tên miền để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Để lôi kéo con bạc, nhóm của Nhu đã quảng cáo theo mô hình đa cấp, hứa hẹn lợi nhuận từ 1% đến 1,5% mỗi ngày nếu đầu tư tài chính bằng tiền kỹ thuật số. Người chơi được cam kết bảo hiểm, được hoàn tiền nếu thua cược. Ngoài ra, họ còn được hưởng hoa hồng cấp đại lý nếu mời thêm người tham gia.

Các giao dịch đều sử dụng tiền ảo USDT, ETH và Naga. Người chơi mua các loại tiền này trên các sàn quốc tế như Remitano, Binance, sau đó nạp vào tài khoản game. Nếu thắng cược hoặc không muốn chơi nữa, họ lại rút tiền về các ví ảo này để bán lại lấy tiền Việt.

Kết quả điều tra cho thấy tổng số tiền giao dịch của đường dây này ước tính lên tới 3,8 tỷ USD (tương đương gần 88.000 tỷ đồng). Nhu thu lời bất chính khoảng 53 tỷ đồng, còn Bạch "bỏ túi" hơn 44 tỷ đồng. Số tiền khổng lồ này được "rửa" bằng cách mua bất động sản, siêu xe và chuyển ra nước ngoài.

Cáo trạng cũng cho biết, người được coi là "ông trùm" người Ấn Độ cùng nhiều nghi can khác đã bỏ trốn ra nước ngoài và đang bị cơ quan chức năng truy tìm.

