"Ông trùm thứ 2" của Điền Quân dẫn đầu đoàn cứu trợ hơn 50 tấn hàng tới miền Trung

Hoạt động được "ông trùm thứ 2" và tình nguyện viên tổ chức gấp rút sau khi nhiều khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa bão.



Đạo diễn Khương Dừa dẫn đoàn thiện nguyện đi miền Trung cứu trợ. Ảnh: Chụp màn hình

Theo thông tin từ nam đạo diễn, đoàn thiện nguyện gồm 5 xe chở hàng cứu trợ với tổng trọng lượng hơn 50 tấn. Anh cho biết số tiền anh em trong đoàn tự đóng góp và quyên góp từ khán giả đã lên đến hơn 500 triệu đồng. Bên cạnh đó, Nghệ sĩ Ưu tú Ngọc Huyền từ Mỹ trở về cũng mang theo khoản tiền quyên góp từ bạn bè hải ngoại, hơn 700 triệu đồng, để gửi tặng bà con bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Tổng cộng, đoàn mang theo hơn 1,2 tỷ đồng tiền mặt để hỗ trợ trực tiếp cho người dân.

Đạo diễn Khương Dừa cho biết ban đầu anh dự định đến hai xã thuộc tỉnh Phú Yên với khoảng 400 phần quà. Khương Dừa hướng đến 2 thôn bị ngập lụt nặng và chưa nhận được nhiều cứu trợ, còn lại một xã đã nhận được nhiều hỗ trợ theo thông tin từ địa phương nên anh không đến nữa.

Đoàn cứu trợ gồm 5 xe tải. Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi khảo sát, ê-kíp chọn hai điểm tại Khánh Hòa – nơi nhiều hộ dân vẫn đang gặp khó khăn. Tại đây, đoàn sẽ hỗ trợ đặc biệt cho những hộ có nhà bị sập sau bão với một khoản kinh phí để sửa chữa. Các hộ còn lại sẽ được trao quà và 500.000 đồng tiền mặt nhằm giúp bà con ổn định phần nào cuộc sống.

"Ông trùm thứ 2" bày tỏ sự trân trọng đối với tấm lòng của khán giả trong và ngoài nước, những người đã liên tục gửi tiền, quà về để anh có thể kịp thời hỗ trợ người dân trong 4–5 ngày qua.

Chuyến đi lần này gồm 4 xe: một xe tải lớn chở anh và 3 xe nhỏ cho các thành viên trong đoàn. Để đảm bảo an toàn, mỗi xe đều có hai tài xế thay phiên nhau điều khiển.

Đạo diễn Khương Dừa cùng các tình nguyện viên làm lễ trước khi đi miền Trung. Ảnh: Chụp màn hình

Trước giờ xuất phát, toàn bộ hàng cứu trợ được Khương Dừa tập kết tại Hội quán Ngôi sao miệt vườn – nơi vừa tạm đóng cửa do vắng khách. Tại đây, anh cũng chuẩn bị đầy đủ thức ăn và nhu yếu phẩm cho ê-kíp, thể hiện sự chu đáo trong từng khâu tổ chức.

Chuyến cứu trợ tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng, đặc biệt khi đạo diễn Khương Dừa cùng ê-kíp nỗ lực tiếp cận những địa phương còn nhiều thiếu hụt sau bão lũ.

Chân dung đạo diễn Khương Dừa: Từ "ông trùm thứ 2" của Điền Quân đến YouTuber sở hữu kênh hơn 5,5 triệu người theo dõi

Khương Dừa (tên thật Trần Thế Khương), sinh năm 1984, được biết đến là đạo diễn, nhà sản xuất chương trình và YouTuber có sức ảnh hưởng lớn trên nền tảng số.

Anh bắt đầu nổi tiếng rộng rãi khi kênh YouTube cá nhân đạt hơn 5,5 triệu người đăng ký. Tuy nhiên, trước khi trở thành gương mặt quen thuộc trên mạng xã hội, Khương Dừa từng nắm giữ nhiều vị trí quan trọng tại Điền Quân – công ty truyền thông giải trí đình đám một thời.

Đạo diễn Khương Dừa trong hành trình đi cứu trợ bà con vùng lũ. Ảnh: FBNV

Trong giai đoạn hoàng kim của doanh nghiệp này, Khương Dừa giữ vai trò Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc sáng tạo và tổng đạo diễn của hàng loạt chương trình ăn khách như Thách thức danh hài, Đấu trường tiếu lâm, Giọng ải giọng ai, Hát mãi ước mơ… Anh được xem là một trong những “bộ não” quan trọng phía sau sự bùng nổ của nhiều format truyền hình gây tiếng vang.

Ông chủ Điền Quân – Color Man – từng hé lộ trong một video rằng mức lương mỗi tháng của Khương Dừa thời điểm đó lên đến 1 tỷ đồng, cho thấy tầm ảnh hưởng và vai trò nổi bật của anh trong bộ máy công ty.

Sau khi Điền Quân tuyên bố phá sản, Khương Dừa chuyển hướng tập trung hoàn toàn vào sáng tạo nội dung trên YouTube. Tận dụng những mối quan hệ sâu rộng trong giới nghệ sĩ, nhiều gương mặt nổi tiếng vẫn thường xuyên xuất hiện trong các video của anh. Đồng thời, anh dành không ít thời gian tìm gặp, ghi lại câu chuyện cuộc sống của những nghệ sĩ từng vang bóng một thời nhưng đang gặp khó khăn, qua đó giúp họ kết nối lại với khán giả.

Nhờ nội dung gần gũi, nhân văn và mang đậm tính cộng đồng, kênh YouTube của Khương Dừa giữ vững lượng người theo dõi lớn, vượt qua nhiều nghệ sĩ sở hữu sức phủ sóng mạnh mẽ. Hiện kênh của anh đạt hơn 5,5 triệu lượt theo dõi và mang về nguồn thu ước tính hàng chục tỷ đồng mỗi năm.