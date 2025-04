Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh Reuters.

Theo báo chí Mỹ, trên nền tảng mạng xã hội TruthSocial của mình, ông Trump nói rằng gần như tuần nào chương trình 60 Minutes của Đài CBS cũng nhắc đến tên ông theo cách "bôi nhọ và phỉ báng", nhưng cuộc phỏng vấn Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky được phát sóng cuối tuần đã "vượt quá giới hạn".

Ông kêu gọi Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) Brendan Carr áp dụng mức phạt tối đa, cả về hành chính và pháp lý đối với CBS vì những gì ông gọi là “hành vi tấn công cá nhân bất hợp pháp”.

Trong chương trình phát sóng vào Chủ nhật, CBS đã phỏng vấn Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trong đó ông Zelensky đã mời ông Trump đến Ukraine để “tận mắt chứng kiến những gì Nga đã gây ra”.

Cùng ngày, phóng viên Jon Wertheim cũng có một phóng sự từ Greenland, trong đó đề cập rằng, một số người dân tại đây lo ngại về việc ông Trump có tham vọng thâu tóm quyền lực theo cách riêng của mình.

Phản hồi lại, ông Trump viết trên mạng xã hội rằng chương trình 60 Minutes giờ đây không còn là bản tin thời sự nữa, mà là “một công cụ chính trị không trung thực đội lốt "tin tức" và phải chịu trách nhiệm nặng nề về những gì họ đã, đang làm”.

Mâu thuẫn kéo dài

Báo chí Mỹ cho biết, đây không phải là lần đầu tiên ông Trump "nổi giận" với chương trình 60 Minutes. Mùa thu năm ngoái, ông đã đệ đơn kiện CBS đòi bồi thường 20 tỷ USD vì cách chương trình này biên tập lại cuộc phỏng vấn với cựu ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Kamala Harris, khiến ông cảm thấy bị “xuyên tạc nghiêm trọng”.

Tranh cãi giữa ông Trump và giới truyền thông không dừng lại ở CBS. Hồi tháng 2, Nhà Trắng từ chối cấp quyền tiếp cận Phòng Bầu dục và chuyên cơ Không lực Một (Air Force One) cho các phóng viên của hãng Associated Press (AP) vì họ không sử dụng tên gọi "Gulf of America" theo yêu cầu.

Đến cuối tháng 2, AP đã đệ đơn kiện chính quyền Trump vì bị loại khỏi các sự kiện chính thức của Tổng thống. Vụ việc leo thang đến mức vào ngày 9/4, một thẩm phán liên bang đã ra phán quyết buộc Nhà Trắng phải khôi phục quyền tham dự sự kiện của AP.

Tình hình cho thấy mối quan hệ giữa ông Trump và giới truyền thông tiếp tục căng thẳng. Việc ông yêu cầu trừng phạt CBS vì các nội dung liên quan đến Ukraine và Greenland có thể sẽ tiếp tục châm ngòi cho tranh luận về quyền tự do báo chí và giới hạn quyền lực của chính phủ trong việc kiểm soát truyền thông.

Hiện tại, phía CBS chưa có phản hồi chính thức về yêu cầu xử phạt từ ông Trump.