Ông Zelensky cảnh báo đáng sợ nếu Ukraine rút khỏi Donbass

Phương Đăng (theo NV) Thứ năm, ngày 04/09/2025 17:18 GMT+7
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo rằng, nếu quân đội Ukraine rút khỏi Donbas, điều đó sẽ mở toang cánh cửa cho lực lượng Nga tiến đánh Kharkov và Dnipro – những trung tâm văn hóa, khoa học, giáo dục, giao thông và công nghiệp trọng yếu ở phía đông bắc và miền trung Ukraine.
Ông Zelensky đã đưa ra nhận định trên trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Le Point ngày 3/9.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh Reuters.

Nhà lãnh đạo Ukraine bác bỏ các thông tin trên một số phương tiện truyền thông cho rằng việc Ukraine rút lui khỏi Donbass có thể mang lại hòa bình.

Ông nhắc lại rằng Moscow từng sử dụng Crimea cùng các khu vực Donetsk và Luhansk bị kiểm soát từ năm 2014 làm bàn đạp để bao vây miền đông nam Ukraine khi phát động cuộc chiến tranh toàn diện vào tháng 2/2022.

“Nếu ngày mai chúng ta rời Donbass (nhưng điều sẽ không xảy ra), chúng ta sẽ phơi bày một khoảng trống không phòng thủ ngay sát một thành phố có 1,5 triệu dân: Kharkov. Ông ấy (Putin) cũng sẽ chiếm được trung tâm công nghiệp Dnipro. Điều đó sẽ mở ra cơ hội mới cho ông ấy”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Ukraine tính phương án ‘đóng băng chiến sự’ dọc chiến tuyến

Trong một diễn biến liên quan, ông Mykhailo Podolyak – cố vấn của Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine – cho biết trong cuộc phỏng vấn với Novyny.LIVE ngày 3/9 rằng Kiev không loại trừ khả năng đóng băng cuộc chiến tại các đường ranh giới hiện tại.

Ông Mykhailo Podolyak - cố vấn của người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Ukraine. Ảnh Instagram.

Khi các cuộc đàm phán quốc tế nhằm chấm dứt chiến tranh Nga – Ukraine tiếp tục diễn ra, ông Podolyak thừa nhận: “Nếu nhìn thực tế – thì có. Một kịch bản khả dĩ là đóng băng chiến sự dọc chiến tuyến. Và Tổng thống cũng từng đề cập đến điều này".

Ông Podolyak nhấn mạnh rằng mọi quyết định cuối cùng về việc kết thúc giao tranh sẽ do Tổng thống Zelensky đưa ra. Các cuộc tham vấn vẫn đang diễn ra ở cấp tổng thống Ukraine và giới lãnh đạo châu Âu, những người mà theo lời ông Podolyak là “hiểu rõ rủi ro mà Nga đặt ra”.

Ông Podolyak cũng tiết lộ rằng có một tiến trình đàm phán khá bài bản đang diễn ra với Washington. Ông cho rằng sau cuộc duyệt binh ở Bắc Kinh và hội nghị thượng đỉnh tại Thiên Tân, Mỹ có thể nhìn nhận tình hình một cách thực tế hơn và thúc đẩy một lối thoát công bằng cho cuộc chiến.

Ông Zelensky khăng khăng Ukraine phải toàn vẹn lãnh thổ

Trước đó, giữa những tin đồn về khả năng đổi chác lãnh thổ với Nga, Tổng thống Zelensky vẫn tái khẳng định rằng, sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine đã được ghi trong Hiến pháp – và “không ai có thể thoái lui khỏi nguyên tắc đó”. Ông liên tục bác bỏ mọi đề xuất có thể được coi là phần thưởng cho Nga.

“Bất kỳ sự nhượng bộ lãnh thổ nào của Ukraine sẽ trở thành bàn đạp cho các cuộc tấn công tiếp theo của Nga khắp châu Âu”, ông cảnh báo.

Ngày 3/9, ông Zelensky cũng nhắc tới “kịch bản Triều Tiên” như một khả năng kết thúc cuộc chiến: giống như Hàn Quốc, Ukraine có thể tập trung vào phát triển kinh tế lâu dài dù không ký hiệp ước hòa bình chính thức với Nga.

