Trong thời gian cao điểm mùa khô các năm 2023 - 2024, việc cung ứng điện gặp nhiều thách thức. Bước sang năm 2025, áp lực tiếp tục gia tăng khi sản lượng điện quý I đạt 72,2 tỷ kWh trên toàn hệ thống điện quốc gia.

Đối với tỉnh Đắk Lắk, từ thời điểm sau Tết Nguyên đán, bắt đầu từ tháng 2/2025, việc bơm tưới bắt đầu diễn ra trên diện rộng tại nhiều khu vực chuyên canh các cây trồng như lúa, cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, cây hoa màu khác…

Đặc biệt, kết thúc mùa mưa năm 2024, tổng lượng mưa trung bình trên toàn tỉnh chỉ đạt 1.544,2 mm (bằng 88,1% so với trung bình nhiều năm) khiến một số hồ chứa chưa đạt mực nước dâng bình thường. Nguồn nước trữ trong các hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh hiện đạt trung bình từ 80 - 90% dung tích thiết kế. Điển hình có một số hồ chứa có dung tích trữ thấp như: Hồ Vụ Bổn (45%), hồ Ea Kar (31%), hồ Ea Rớt (28%)...

Các công tác hotline được PC Đắk Lắk tăng cường trong thời điểm cao điểm nắng nóng.

Theo tính toán của các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ở ngoài vùng công trình thủy lợi khu vực Tây Nguyên có nguy cơ xảy ra hạn hán, thiếu nước cục bộ cho sản xuất nông nghiệp, dân sinh vào cuối vụ Đông Xuân (tháng 3 - 4/2025). Do đó, việc cấp điện ổn định cho sản xuất nông nghiệp, các trạm bơm dự trữ nước để phục vụ sinh hoạt, tưới tiêu… được PC Đắk Lắk quan tâm.

Với hơn 620.000 khách hàng đang quản lý, theo sơ đồ phụ tải hằng năm, nắng nóng cực đoan có thể làm tăng đột biến nhu cầu sử dụng điện của khách hàng. Tuy hiện nay tình hình này chưa quá căng thẳng, nhưng với địa bàn đặc thù của tỉnh Đắk Lắk, lượng khách hàng lớn, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại địa phương dẫn đến nhu cầu, đặc điểm và chu kỳ sử dụng điện để bơm tưới có sự thay đổi lớn.

Trong đó, các cây trồng chủ lực như cà phê, tiêu có chu kỳ tưới riêng, 15 ngày tưới một lần; còn cây sầu riêng lại tưới rải đều cả 30 ngày trong một tháng, tùy vào từng giai đoạn sinh trưởng của hoa.

Theo thống kê, sản lượng sử dụng điện trong 3 tháng đầu năm cũng đã có dấu hiệu tăng so với các tháng khác trong năm. Công suất cực đại hệ thống điện Đắk Lắk đến hết tháng 3/2025 đạt hơn 522 MW, tăng 2,33% so với cùng kỳ năm 2024 (510,4MW). Sản lượng lũy kế 3 tháng đầu năm hiện đạt khoảng 654 triệu kWh, giảm 3,99% do việc thay đổi bất thường của thời tiết với các đợt lạnh tăng cường trong các tháng đầu năm vừa qua.

Với tình hình chung, PC Đắk Lắk tập trung thực hiện công tác sửa chữa điện nóng để hạn chế thời gian mất điện của khách hàng, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu về độ tin cậy cung cấp điện. Ngoài các giải pháp chính trong quản lý kỹ thuật như hoán chuyển máy biến áp, tính toán phụ tải, nâng dung lượng một số trạm chuyên dùng, Công ty đã tăng cường công tác sửa chữa, bảo dưỡng điện bằng hotline.

Theo thống kê, trong 3 tháng đầu năm 2025, toàn Công ty có 226 công tác trên lưới điện, tăng 15% so với năm 2024 (196 công tác), tập trung chủ yếu vào việc thay thế thiết bị hỏng, có nguy cơ gây sự cố; xử lý tiếp xúc ngăn nguy cơ sự cố; xử lý phóng điện dây dẫn bán phần; đấu nối, tách lèo phục vụ công tác trên lưới.

Việc bảo dưỡng, sửa chữa trên lưới, trong đó có vệ sinh cách điện bằng nước áp lực cao được các Điện lực tăng cường trong thời gian các tháng mùa khô với trên 500 lượt vệ sinh hotline tại 37 vị trí. Qua đó, đơn vị cùng phối hợp với các Điện lực, phòng ban có liên quan của Công ty trong công tác quản lý vận hành, giảm thiểu sự cố, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng điện của khách hàng trên địa bàn tỉnh.