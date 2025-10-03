Petrolimex: Hoàn thiện mô hình tổ chức, tinh gọn bộ máy để nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp từ ngày 1/10/2025





Công ty TNHH MTV Petrolimex Hà Nội tiền thân là Công ty Xăng dầu Khu vực I - Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.





Công ty TNHH MTV Petrolimex Tây Ninh tiền thân là Công ty Xăng dầu Long An và Công ty Xăng dầu Tây Ninh.





Công ty TNHH MTV Petrolimex Bắc Ninh tiền thân là Công ty Xăng dầu Hà Bắc và Công ty Xăng dầu Bắc Ninh.





Cửa hàng Xăng dầu số 56 thuộc Công ty TNHH MTV Petrolimex Bắc Ninh hoạt động bình thường sau 01/10/2025.

Chủ động tái cơ cấu, tổ chức, sắp xếp toàn hệ thống theo hướng “Tinh - Gọn - Mạnh-hiệu năng-hiệu quả”

Triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; bám sát chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính, Petrolimex là đơn vị tiên phong trong việc thực hiện sắp xếp, tinh giảm bộ máy từ Khối điều hành Tập đoàn đến các Công ty thành viên.

Nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn hiện nay và trong giai đoạn tới. Mô hình tổ chức, quản trị của Khối điều hành Tập đoàn được sắp xếp dựa trên nguyên tắc kế thừa và phát huy lợi thế của mô hình tổ chức hiện tại, sáp nhập những bộ phận có chức năng tương đồng hay liên quan, tác động hỗ trợ nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác tham mưu. Giải thể và thành lập mới các Ban, Phòng, bố trí và sắp xếp cán bộ và lao động vào từng vị trí trên cơ sở hiệu quả công việc và phù hợp với khả năng năng lực từng người để hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn diễn ra bình thường, hiệu quả trong và sau khi cơ cấu lại. Đồng thời việc tái cơ cấu đảm bảo tính thống nhất, nhất quán trong tổ chức, quản lý, chỉ đạo, điều hành; đáp ứng yêu cầu tinh gọn, nâng cao hiệu quả, hiệu lực điều hành của Tập đoàn theo hướng “Tinh - Gọn - Mạnh”, đồng bộ với việc sắp xếp tinh gọn các đơn vị thành viên.

Đáng chú ý, nhận định sớm những thách thức ảnh hưởng các đơn vị thuộc Tập đoàn khi Nhà nước sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh theo Nghị quyết số 202/2025/QH15. Tập đoàn đã chủ động triển khai tổ chức, sắp xếp, tinh giảm các đơn vị trực thuộc Tập đoàn phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp, thông qua lựa chọn hình thức hợp nhất để mỗi tỉnh, thành phố chỉ có 01 đơn vị kinh doanh xăng dầu.

Trong đó, các Cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh/thành phố (cũ) được chọn làm trung tâm hành chính của tỉnh mới sẽ do Công ty mới trực tiếp quản lý. Đối với các Cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh cũ không phải là trung tâm hành chính tỉnh mới thì căn cứ vào tình hình thực tế sẽ nghiên cứu hình thành các Chi nhánh trực thuộc. Sau khi sắp xếp, tinh giảm, kể từ 1/10/2025, Tập đoàn có 34 Công ty xăng dầu thuộc 34 tỉnh/thành phố, giảm 17 Công ty. Việc sắp xếp được sự ủng hộ của các cơ quan chức năng tỉnh/thành phố nên không ảnh hưởng đến công tác điều hành kinh doanh; không ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và những năm tiếp theo. Mô hình tổ chức mới đã chính thức vận hành thông suốt từ ngày 1/10/2025.

Giữ vững vai trò tiên phong - Hướng đến Tập đoàn năng lượng quy mô lớn

Đánh giá về nhiệm vụ tái cơ cấu tổ chức bộ máy Khối điều hành Tập đoàn và sắp xếp các Đơn vị trực thuộc, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Petrolimex Lưu Văn Tuyển cho biết: Phương án tổ chức, sắp xếp được Tập đoàn triển khai dựa trên chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước về tinh gọn bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Đề án cơ cấu lại Tập đoàn giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn 2035; Chiến lược phát triển Tập đoàn đến năm 2030 tầm nhìn 2035; kết quả sáp nhập các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; và định hướng ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, hỗ trợ công tác quản lý, điều hành của Tập đoàn và kinh nghiệm tổ chức bộ máy của các Tập đoàn năng lượng trên thế giới.

Việc triển khai cơ cấu lại tổ chức bộ máy Khối điều hành Tập đoàn và sắp xếp các Đơn vị trực thuộc được thực hiện bài bản, thận trọng; Trong đó, bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng, vai trò của người đứng đầu trong việc tổ chức, sắp xếp; tuân thủ đúng quy định pháp luật, đơn giản thủ tục, triển khai nhanh và có tính kế thừa.

Lãnh đạo Tập đoàn đặt mục tiêu mô hình tổ chức mới có khả năng thích ứng nhanh chóng với các biến động thị trường, tăng quy mô và duy trì sức cạnh tranh nhằm gia nâng cao chất lượng quản lý điều hành và gia tăng hiệu quả. Quá trình sắp xếp được thực hiện một cách minh bạch, công bằng, đảm bảo quyền lợi của các bên liên quan, đặc biệt là người lao động.

Theo ông Lưu Văn Tuyển - Tổng giám đốc, việc sắp xếp lại mô hình tổ chức đã diễn ra thuận lợi, thành công, hoạt động quản lý điều hành từ Tập đoàn đến các đơn vị đã thông suốt, đảm bảo cung ứng xăng dầu liên tục cho nền kinh tế, giữ vững định hướng chiến lược phát triển trở thành Tập đoàn kinh doanh năng lượng xanh, sạch, thân thiện môi trường hàng đầu Việt Nam vươn ra khu vực và thế giới.

“Lãnh đạo Tập đoàn kỳ vọng các cấp ủy đảng, tập thể lãnh đạo, người lao động và các cổ đông thấu hiểu, chung sức, đồng hành với Tập đoàn trong quá trình tái cơ cấu, tổ chức, sắp xếp bộ máy nhằm thực hiện thắng lợi chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới với các mục tiêu phát triển bền vững”.

