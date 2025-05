Đảm bảo hiệu quả hoạt động trong bối cảnh thách thức gia tăng

Tình hình thị trường tháng 4/2025 diễn biến phức tạp do xung đột địa chính trị, thuế đối ứng của Mỹ, chỉ số PMI toàn cầu giảm xuống dưới ngưỡng 50 điểm, tác động đến nền kinh tế toàn cầu, giá dầu giảm sâu khoảng 25%, dao động quanh mức 65-67 USD/thùng. Những biến động này đã ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Petrovietnam.

Petrovietnam đã chủ động đẩy mạnh mở rộng hợp tác trong và ngoài nước. Trong ảnh, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng trao đổi văn kiện hợp tác với lãnh đạo Zarubezhneft (Nga). Ảnh: PV

Mặc dù vậy, Petrovietnam vẫn cơ bản duy trì được hiệu quả sản xuất kinh doanh trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2025. Tính đến hết tháng 4, hầu hết các chỉ tiêu sản xuất chính của Tập đoàn đạt và vượt kế hoạch từ 3,8 – 19,5%, một số chỉ tiêu tăng trưởng từ 13 – 66% so với cùng kỳ 4 tháng đầu năm 2024, tiêu biểu như: Khai thác dầu thô đạt 3,16 triệu tấn, vượt 12,8% kế hoạch 4 tháng; Khai thác khác khí đạt 1,98 tỷ m3, vượt 10,4% kế hoạch; Sản xuất điện đạt 11,06 tỷ kWh, vượt 9,9% kế hoạch; Sản xuất xăng dầu (tính cả sản lượng từ NSRP) đạt 5,39 triệu tấn, vượt 12,7% kế hoạch; Sản xuất NPK đạt 187,3 nghìn tấn, vượt 19,5% kế hoạch.

Qua đó, Petrovietnam đảm bảo ổn định tăng trưởng doanh thu và nộp ngân sách nhà nước (NSNN) so với cùng kỳ năm 2024. Lũy kế 4 tháng, Petrovietnam đạt 323,3 nghìn tỷ đồng doanh thu, nộp NSNN 45,6 nghìn tỷ đồng. Tăng trưởng công tác đầu tư trong 4 tháng với giá trị thực hiện đầu tư đạt 10,23 nghìn tỷ đồng, tăng 22,5% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, dự án Phát triển mỏ Đại Hùng giai đoạn 3 hoàn thành sớm hơn kế hoạch 20 ngày, do 100% lực lượng người Việt trong hệ sinh thái Petrovietnam đảm trách, góp phần quan trọng gia tăng sản lượng và cung ứng nguyên liệu cho sản xuất điện trong cao điểm mùa khô hiện nay, đặc biệt các nhà máy điện khí Nhơn Trạch 3 và 4 chuẩn bị đi vào hoạt động. Đây là công trình ý nghĩa đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Tập đoàn.

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn chỉ đạo Tập đoàn và các đơn vị thành viên chú trọng đẩy mạnh chuyển đổi số. Ảnh: PV

Phát huy kết quả đạt được trong những tháng đầu năm 2025, từ dự án Đại Hùng giai đoạn 3, Petrovietnam đặt mục tiêu mỗi tháng đưa vào vận hành thương mại một công trình mới, từ nay đến hết năm, từng bước hiện thực hóa chiến lược phát triển bền vững trong năm 2025, gắn kết giữa đầu tư, sản xuất và mở rộng thị trường.

Lĩnh vực sản xuất đạm của Tập đoàn cũng là một điểm sáng nổi bật, khi ghi nhận kết quả vượt kế hoạch. Hai nhà máy đạm không chỉ đảm bảo nguồn cung nội địa mà còn tăng cường xuất khẩu. Phân bón Cà Mau (PVCFC) vừa được Australia cấp chứng chỉ công nhận đạt chuẩn cao nhất về xuất khẩu sang thị trường này, góp phần mở rộng thị phần quốc tế.

Nhà máy Nhơn Trạch 3, Nhà máy điện LNG đầu tiên tại Việt Nam đang hoàn thiện công tác chuẩn bị để sẵn sàng vận hành trong thời gian tới. Ảnh: PV

Khối Khí - Điện hoạt động liên tục, an toàn, hiệu quả. Trong đó, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) kiến nghị làm đầu mối nhập khẩu LNG từ Mỹ, đón đầu xu hướng chuyển dịch thị trường và bảo đảm nguyên liệu trung - dài hạn. Khối Lọc - Hóa dầu tập trung kiểm soát tồn kho, tiết giảm chi phí, nghiên cứu phát triển các dòng sản phẩm xanh, phát huy chuỗi liên kết khối. Khối Dịch vụ tiếp tục là chỗ dựa quan trọng, bám sát kế hoạch quản trị, đẩy nhanh tiến độ các dự án điện gió, dịch vụ khoan, vận tải. Hoạt động sản xuất trên các công trình/nhà máy/giàn khoan được đảm bảo an toàn, thông suốt, không để xảy ra bất kỳ sự cố nào; duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, an toàn, liên tục trong thời điểm kỳ nghỉ lễ, Tết kéo dài, đảm bảo cung ứng đầy đủ các sản phẩm thiết yếu cho phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh hoạt động sản xuất trong nước, công tác mở rộng dư địa cũng được Tập đoàn đẩy mạnh thông qua hợp tác quốc tế: Ký kết Gia hạn hợp đồng Chia sản phẩm dầu khí (PSC) tại Lô PM3 CAA thêm 20 năm với Petronas; Ký kết văn kiện Thỏa thuận hợp tác với Công ty Dầu khí Quốc gia Kazakhstan trong lĩnh vực thăm dò dầu khí và lĩnh vực năng lượng tại nước này;...

Cùng với đó, Petrovietnam đã chủ động mở rộng hợp tác trong nước với các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu khu vực nhà nước và tư nhân (Viettel, Vinachem, ACV, TKV, Hòa Phát...) theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân vừa ban hành, qua đó, khẳng định vai trò doanh nghiệp tiên phong dẫn dắt của Tập đoàn.

Giàn WHP-DH01, thuộc dự án Phát triển mỏ Đại Hùng giai đoạn 3, chính thức khai thác dòng dầu thương mại đầu tiên vào ngày 7/5/2025. Ảnh: PV

Giải pháp trọng tâm: Chủ động bám sát thị trường, tăng tốc đầu tư

Trước bối cảnh thị trường thế giới ngày càng khó lường bởi xung đột địa chính trị, biến động giá nguyên liệu và chính sách bảo hộ thương mại, thuế đối ứng của Mỹ..., Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn nhấn mạnh: “Áp lực của kế hoạch tháng 5 và quý II/2025 là rất lớn, đòi hỏi các đơn vị phải chủ động quản trị biến động trước diễn biến thị trường, tìm ra các động lực mới, triển khai đồng bộ các giải pháp từ sản xuất, đầu tư, thị trường đến chuyển đổi số, hoàn thành các chỉ tiêu pháp lệnh Bộ Tài chính giao”.

Trong thời gian tới, Petrovietnam lên kế hoạch tăng cường hiệu suất vận hành tại các nhà máy, tối ưu tài sản, giảm chi phí, gia tăng sản lượng và mở rộng thị trường. Để tăng doanh thu, Tập đoàn sẽ tăng sản lượng và mở rộng dịch vụ ngoài, dịch vụ mới trong phần thương mại, nhất là ở PV GAS, PVOIL, BSR, xây dựng kế hoạch quản trị, đảm bảo doanh thu, lợi nhuận.

Để đáp ứng nhu cầu năng lượng của quốc gia, các nhà máy điện Petrovietnam sẽ phối hợp với A0, sẵn sàng cung ứng điện cho mùa cao điểm hiện nay và sắp tới, đảm bảo nguồn nguyên liệu khí, than, kiểm soát suất hao nhiệt, tối ưu chi phí, dòng tiền.

Tập đoàn đặt mục tiêu đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm như Lô B, Cá Voi Xanh, BK-24, Kình Ngư Trắng, Nhơn Trạch 3 và 4... phấn đấu hoàn thành sớm hơn kế hoạch, đồng thời, thực hiện kế hoạch tiết kiệm, chống lãng phí.

Bên cạnh đó, Petrovietnam tiếp tục mở rộng thị trường thông qua rà soát hợp tác với các tập đoàn, tổng công ty khu vực nhà nước và khối tư nhân, nhằm thực hiện Nghị quyết 68 và các chỉ đạo của Chính phủ, để mở rộng dư địa, gia tăng doanh thu, lợi nhuận.

Tập đoàn tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai nghiêm túc đề án ERP, hoàn thiện cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản trị hiện đại.