Phát hiện, xử lý 3 hội nhóm zalo báo chốt CSGT

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ, mới đây Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh này đã phát hiện và đấu tranh xử lý đối với 3 hội nhóm zalo với 2.714 thành viên có hoạt động báo chốt lực lượng CSGT trên địa bàn tỉnh. Trong đó, có 1 hội nhóm kín “ATGT PHÚ THỌ” với 989 thành viên, làm rõ các đối tượng quản trị viên của nhóm là Nguyễn Như Ph (SN 1963, trú tại khu 2, phường Nông Trang, TP Việt Trì) và Trần Duy A. (SN 1979, trú tại thôn Nhật Chiêu 4, xã Liên Châu, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc).



Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Phú Thọ làm việc với những quản trị của 3 hội nhóm zalo với 2.714 thành viên có hoạt động báo chốt lực lượng CSGT trên địa bàn tỉnh.

Quá trình xác minh mở rộng, Phòng An ninh nội địa còn làm rõ hành vi báo chốt giao thông của 2 hội nhóm zalo khác có tên “Lái Xe An Toàn 1” với 947 thành viên và “Lái Xe An Toàn 2” với 778 thành viên; làm rõ đối tượng quản trị của 2 hội nhóm là Nguyễn Đình C ( SN 1978, trú tại tổ 9, phố Sông Thao, phường Tiên Cát) và Tạ Thế L (SN 1985, trú tại tổ 10, phường Dữu Lâu, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ).

Đáng chú ý, cả 3 nhóm zalo này đều hoạt động dưới hình thức nhóm kín, trong đó quản trị viên và các thành viên trong nhóm đều sử dụng các từ “lóng” như “có nắng”, “có ong”, “có bắn chim”, “đo thân nhiệt”…, để ám chỉ hoạt động của lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ, nhưng mục đích hoạt động chính của nhóm là thông báo chốt tuần tra, kiểm soát giao thông trên các tuyến đường trên địa bàn tỉnh để các thành viên khác biết, né tránh.

Quá trình làm việc, các đối tượng quản trị viên của các hội nhóm đều thừa nhận hành vi tạo lập, duy trì và đưa thông tin báo chốt giao thông trên hội nhóm là vi phạm pháp luật. Căn cứ hành vi vi phạm của các đối tượng, Phòng An ninh nội địa đã phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 đối tượng về hành vi “Thu thập, xử lý và sử dụng tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật” theo quy định tại điểm e, khoản 3, Điều 102 Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ với số tiền 25 triệu đồng; đồng thời, tiếp tục củng cố hồ sơ đối với 1 đối tượng và phá rã hoạt động của 3 hội nhóm zalo trên.