Phật giáo chuyển mình để chạm đến trái tim giới trẻ

Đầu tháng 4/2025, Triển lãm Phật giáo Quốc tế Seoul đã diễn ra tại COEX, quận Gangnam, thủ đô Seoul. Sự kiện do chùa Bongeun phối hợp tổ chức với quy mô hơn 360 đơn vị tham gia, thu hút đông đảo khách tham quan, đặc biệt là giới trẻ.

Đây không chỉ là một hoạt động tôn giáo thuần túy mà còn là dịp để người tham dự trải nghiệm văn hóa Phật giáo một cách sáng tạo và sinh động thông qua chủ đề “Tìm thấy sự giác ngộ của bạn”.

Các sự kiện văn hóa Phật giáo đang thu hút đông đảo người trẻ tại Hàn Quốc. Ảnh: Korea Times.

Từ những gian hàng tư vấn quy y, khu chụp ảnh “Life 4 Cuts with Sentient Beings” cho đến các lớp thiền thực hành, triển lãm tạo ra không gian kết hợp giữa tâm linh và vui chơi. Một trong những điểm nhấn gây chú ý là sự xuất hiện trở lại của “NewJeansNim” – nghệ danh hài hước pha trộn giữa nhóm nhạc NewJeans và từ “seunim” (tăng sĩ) do nghệ sĩ hài Youn Sung Ho khởi xướng. Hình tượng này từng gây sốt trên mạng xã hội vào năm 2024 và tiếp tục được công chúng trẻ đón nhận trong năm nay.

Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ cảm xúc tích cực sau khi tham gia triển lãm. Có người chia sẻ: “Mất hơn một tiếng rưỡi tôi mới đi được một nửa hội chợ. Vẫn còn nhiều thứ chưa kịp xem nhưng rất hài lòng!”. Một số khác thừa nhận rằng họ cảm thấy “dâng trào khát khao hướng về Phật giáo” sau khi trải nghiệm không gian tràn ngập năng lượng tâm linh tại đây.





Áo phông Phật giáo trượt tuyết của Hipster Buddha là một mặt hàng phổ biến trong Triển lãm Phật giáo quốc tế Seoul năm 2025. Ảnh: Hipster Buddha

Không dừng lại ở triển lãm, các tổ chức Phật giáo Hàn Quốc còn tổ chức nhiều sự kiện mang màu sắc đại chúng. Vào tháng 4/2024, phái Tào Khê – tông phái Phật giáo lớn nhất Hàn Quốc – đã tổ chức chương trình hẹn hò “I’m Jeol-lo” tại chùa Jeondeung, đảo Ganghwa, tỉnh Incheon. Lấy cảm hứng từ chương trình “I’m SOLO”, sự kiện thu hút hơn 300 người đăng ký nhưng chỉ chọn 20 người tham gia. Phiên bản tổ chức vào tháng 8 tại chùa Naksan, tỉnh Gangwon, còn tạo ra sáu cặp đôi và được đài KBS ghi hình thành phim tài liệu.

Những hoạt động này chứng minh rằng Phật giáo Hàn Quốc đang chuyển mình mạnh mẽ để bắt nhịp cùng giới trẻ, thoát khỏi hình ảnh trang nghiêm khô cứng vốn có. Theo ông Kim Doo Sik – nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông Đại học Dongguk, việc kết hợp yếu tố đời sống xã hội vào truyền bá Phật giáo giúp tăng tính kết nối, nhất là với những người không có tôn giáo cụ thể.

Ảnh hưởng của văn hóa đại chúng

Không chỉ dừng lại ở các hoạt động cộng đồng, những ảnh hưởng của Phật giáo cũng dần len lỏi vào giới giải trí và truyền thông Hàn Quốc. Vào tháng 1, Jennie – thành viên nhóm BLACKPINK – đã phát hành ca khúc “ZEN” mang đậm chất Thiền tông, với nhiều biểu tượng Phật giáo như hoa sen, thiền định và ý niệm “vô ngã”. Trước đó, cô cũng giới thiệu bài hát “Mantra” lấy cảm hứng từ giáo lý nhà Phật.

Cũng trong tháng 1, Jang Wonyoung – thành viên nhóm IVE – xuất hiện trên chương trình “You Quiz on the Block” của đài tvN, chia sẻ về cuốn sách “Lời Phật dạy” của tác giả Koike Ryunosuke. Cô cho biết bản thân tìm thấy sự an ủi từ quan điểm “buông bỏ” được đề cập trong sách. Sau khi chương trình phát sóng, lượng tiêu thụ cuốn sách này tăng gấp 29 lần và nhanh chóng đứng đầu bảng xếp hạng tại các hiệu sách lớn ở Hàn Quốc vào đầu tháng 2.

Du khách và người bán hàng hòa mình vào Triển lãm Phật giáo quốc tế Seoul 2025 tại COEX ở Quận Gangnam, Seoul, ngày 5/4. Ảnh: Korea Times

Mặc dù những xu hướng trên được ca ngợi là dấu hiệu tích cực cho sự hồi sinh của Phật giáo, nhiều chuyên gia cũng cảnh báo về mặt trái của hiện tượng này. Ông Lee Sang Hoon – Chủ tịch Hiệp hội Giáo sư Phật giáo Hàn Quốc – cho rằng cần thận trọng trong cách tiếp cận. Ông nói: “Sức mạnh của Phật giáo nằm ở kinh điển. Chúng ta nên cân nhắc liệu các hiện tượng như ‘NewJeansNim’ hay chương trình ghép đôi tại chùa có đang trở thành lối thoát tạm thời của một bộ phận giới trẻ đang hoang mang với cuộc sống hiện đại”.

Cùng quan điểm, ông Shin Jung Il – Tổng biên tập tờ Hyunbul News – cảnh báo về nguy cơ biến đạo Phật thành một sản phẩm tiêu dùng mang tính xu hướng. Ông nhấn mạnh rằng nếu chỉ dừng lại ở bề nổi của hình thức, công chúng sẽ bỏ lỡ giá trị cốt lõi của Phật pháp.

Tuy vậy, không thể phủ nhận rằng Phật giáo đang dần mở rộng ảnh hưởng đến những tầng lớp trước đây vốn ít quan tâm đến tôn giáo. Một nhân viên văn phòng theo đạo Thiên Chúa, trong độ tuổi 20, chia sẻ sau khi dự triển lãm: “Phật giáo không ép buộc bạn phải tin vào một đấng tối cao, mà khuyến khích bạn hiểu chính mình. Điều đó khiến tôi thực sự suy nghĩ”.

Người này cũng cho biết ý tưởng luân hồi, tôn trọng sự sống và ăn chay trong Phật giáo khiến cô cảm thấy đồng điệu với lối sống của bản thân. “Việc nhìn nhận mọi sự sống đều quý giá giúp tôi trân trọng hơn những điều nhỏ bé trong cuộc sống hằng ngày”, cô nói.