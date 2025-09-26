Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Hồi sinh sông Tô Lịch
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Thứ sáu, ngày 26/09/2025 16:25 GMT+7

Phiên trù bị Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030: Bầu Đoàn Chủ tịch gồm 15 đồng chí

Huỳnh Xây Thứ sáu, ngày 26/09/2025 16:25 GMT+7
Chiều 26/9, tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ đã diễn ra phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tại đây, Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 15 đồng chí.
Dự và theo dõi Đại hội phiên trù bị có các đại diện lãnh đạo Vụ Địa phương III, Ban Tổ chức Trung ương, Vụ Địa bàn VIII, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Vụ địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Ông Đồng Văn Thanh - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ phát biểu tại phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: H.X

Tổng số đại biểu được triệu tập là 485 đại biểu, gồm 406 đại biểu chỉ định và 79 đại biểu đương nhiên thuộc 109 đảng bộ trực thuộc Thành ủy Cần Thơ.

Tại đây, các đại biểu đã tiến hành biểu quyết thông qua chương trình phiên trù bị, bầu Đoàn Chủ tịch có 15 đồng chí, bầu Đoàn thư ký gồm 3 đồng chí, bầu Ban thẩm tra tư cách đại biểu gồm 3 đồng chí.

Đại hội đã thống nhất thông qua chương trình phiên Đại hội chính thức, quy chế làm việc, nội quy của Đại hội và thông báo quyết định thành lập 9 tổ đại biểu, địa điểm sinh hoạt của các tổ đại biểu.

Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 15 đồng chí. Ảnh: H.X
Quang cảnh phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: H.X

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 26 đến ngày 28/9, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”.

Theo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Cần Thơ, Văn kiện Đại hội đã được thực hiện công phu, nghiêm túc, khoa học và kỹ lưỡng, đúng Hướng dẫn số 32-HD/TBVK của Tiểu ban Văn kiện Trung ương, với tinh thần ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm và dễ kiểm tra".

Tổng số đại biểu được triệu tập tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là 485 đại biểu, gồm 406 đại biểu chỉ định và 79 đại biểu đương nhiên. Ảnh: H.X
Đại hội đã thống nhất thông qua chương trình phiên Đại hội chính thức. Ảnh: H.X 

Về dự thảo báo cáo chính trị có 28 chỉ tiêu, gồm: 8 chỉ tiêu về kinh tế, 7 chỉ tiêu về xã hội, 4 chỉ tiêu về môi trường, 3 chỉ tiêu về phát triển kết cấu hạ tầng, 3 chỉ tiêu về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, 3 chỉ tiêu về quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Đồng thời xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và 10 nhóm giải pháp trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, lãnh đạo thành phố và đại diện các đoàn đại biểu dự Đại hội đã tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tại Đền thờ Vua Hùng, Tượng đài Bác Hồ và Nghĩa trang Liệt sĩ TP Cần Thơ.

Mực nước hồ Hoàn Kiếm vượt mức khống chế, sông Tô Lịch dâng cao, nhiều tuyến phố vẫn "hóa dòng sông nhỏ"

Mực nước các sông, hồ nội đô vẫn ở ngưỡng cao. Tính đến 6h00, tại sông Tô Lịch (Hoàng Quốc Việt) là 5,14m; Hồ Tây 6,25m; hồ Hoàn Kiếm 8,00m (vượt mực nước khống chế là 7,70m.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Trước đây xã nào cũng có cán bộ địa chính, kế toán nay nhập lại thì cán bộ này đi đâu?

Tin tức
Tổng Bí thư Tô Lâm: Trước đây xã nào cũng có cán bộ địa chính, kế toán nay nhập lại thì cán bộ này đi đâu?

"Biển nước" giữa Thủ đô, người dân cố dầm mình trong mưa về nhà

Tin tức
'Biển nước' giữa Thủ đô, người dân cố dầm mình trong mưa về nhà

Người đàn ông tử vong trên phố Hà Nội giữa mưa ngập

Tin tức
Người đàn ông tử vong trên phố Hà Nội giữa mưa ngập

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Cảnh mang sơ đồ minh họa hiến kế cách đỗ ô tô để tránh mâu thuẫn, va chạm

Tin tức
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Cảnh mang sơ đồ minh họa hiến kế cách đỗ ô tô để tránh mâu thuẫn, va chạm

Sân golf Thiên Đường - Legend Valley Country Club được vinh danh tại “Oscar du lịch Việt Nam”
Doanh nghiệp

Sân golf Thiên Đường - Legend Valley Country Club được vinh danh tại “Oscar du lịch Việt Nam”

Doanh nghiệp

Ngày 27/9, trong khuôn khổ Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025 - giải thưởng được mệnh danh là “Oscar du lịch Việt Nam”, sân golf Thiên Đường - Legend Valley Country Club tại Ninh Bình (Hà Nam cũ) đã vinh dự được xướng tên tại hạng mục “Top 10 sân golf phục vụ khách du lịch tốt nhất”. Đây là sự ghi nhận cho sự nỗ lực và thành tựu của sân golf trong việc cung cấp trải nghiệm golf hoàn hảo, dịch vụ chuyên nghiệp và góp phần thúc đẩy du lịch thể thao Việt Nam phát triển.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I: Phấn đấu đến năm 2030 cơ bản không còn hộ nghèo
Tin tức

Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I: Phấn đấu đến năm 2030 cơ bản không còn hộ nghèo

Tin tức

Trong số các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2025-2030 của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, địa phương này phấn đấu đến năm 2030 cơ bản không còn hộ nghèo.

Triệu Lộ Tư ghi điểm trong “Hãy để tôi tỏa sáng”, vượt mặt Triệu Lệ Dĩnh
Văn hóa - Giải trí

Triệu Lộ Tư ghi điểm trong “Hãy để tôi tỏa sáng”, vượt mặt Triệu Lệ Dĩnh

Văn hóa - Giải trí

Loạt phim truyền hình “Hãy để tôi tỏa sáng” trở thành hiện tượng trên nền tảng Tecent Video trong năm 2025, trong khi bản điện ảnh “Tâm sự của Kiều Nghiên” từng công chiếu năm 2024 lại gây thất vọng.

Tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên vụ sạt lở đất vùi lấp 4 người trong một gia đình ở Tuyên Quang
Tin tức

Tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên vụ sạt lở đất vùi lấp 4 người trong một gia đình ở Tuyên Quang

Tin tức

Sáng 2/10, lực lượng chức năng tỉnh Tuyên Quang đã tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên trong vụ sạt lở đất vùi lấp 4 người trong một gia đình ở thôn Mã Lầu A, xã Lũng Cú.

Hợp tác Việt Nam – Đức mở đường cho hệ sinh thái năng lượng tái tạo
Kinh tế

Hợp tác Việt Nam – Đức mở đường cho hệ sinh thái năng lượng tái tạo

Kinh tế

Dự án CASE Việt Nam do Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ KH&CN) phối hợp GIZ triển khai, nhằm thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Tìm thấy 3 thi thể nạn nhân bị lũ cuốn tại khu vực dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh
Tin tức

Tìm thấy 3 thi thể nạn nhân bị lũ cuốn tại khu vực dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh

Tin tức

Sáng ngày 2/10, lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng xác nhận đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ 3 cán bộ, công nhân thi công cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh bị lũ cuốn trôi.

Chủ tịch HĐTV Agribank làm việc tại các chi nhánh trên địa bàn tỉnh Nghệ An, chỉ đạo khắc phục hậu quả do bão lũ
Doanh nghiệp

Chủ tịch HĐTV Agribank làm việc tại các chi nhánh trên địa bàn tỉnh Nghệ An, chỉ đạo khắc phục hậu quả do bão lũ

Doanh nghiệp

Trong các ngày từ 30/9 - 01/10/2025, trước tình hình cơn bão số 10 gây thiệt hại nặng nề cho nhân dân các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ, đoàn công tác do đồng chí Tô Huy Vũ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank đã làm việc với các chi nhánh trên địa bàn tỉnh Nghệ An để nắm bắt thực tế hoạt động của các đơn vị và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai. Trong khuôn khổ chương trình công tác, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Agribank đã trao tổng cộng 5 tỷ đồng ủng hộ công tác an sinh xã hội, hỗ trợ chính quyền và nhân dân Nghệ An khắc phục thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra.

Người đàn ông nghi tự thiêu tử vong trong công viên giữa Hà Nội
Tin tức

Người đàn ông nghi tự thiêu tử vong trong công viên giữa Hà Nội

Tin tức

Nhiều người dân đi tập thể dục sáng 2/10 tại Công viên Võ Thị Sáu (Hà Nội) bàng hoàng khi phát hiện một người đàn ông đã tử vong trong tư thế nghi tự thiêu. Ngay sau đó, họ báo cơ quan công an đến xử lý vụ việc.

Tổ hợp căn hộ cao cấp ven sông Hàn Capital Square chinh phục giới đầu tư Hà Nội
Doanh nghiệp

Tổ hợp căn hộ cao cấp ven sông Hàn Capital Square chinh phục giới đầu tư Hà Nội

Doanh nghiệp

Sáng 28/9, hàng trăm khách hàng đã đến tham dự lễ giới thiệu dự án Capital Square Đà Nẵng với chủ đề “The Capital Crown”. Lượng khách hàng đông đảo và giao dịch thành công đã khẳng định sức hút của siêu dự án ở vùng lõi trung tâm Đà Nẵng.

Làng này ở Thái Bình, nay là tỉnh Hưng Yên (sau sáp nhập) bắt các con gì ngoài biển mà cầm về 323 tỷ/năm?
Nhà nông

Làng này ở Thái Bình, nay là tỉnh Hưng Yên (sau sáp nhập) bắt các con gì ngoài biển mà cầm về 323 tỷ/năm?

Nhà nông

Từ một làng biển nghèo khó trước đây, nay Quang Thịnh, xã Nam Cường, tỉnh Hưng Yên (trước sáp nhập 2 tỉnh Thái Bình, Hưng Yên, xã Nam Cường thuộc huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) đã trở thành địa phương có kinh tế phát triển mạnh với tổng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2020 - 2025 là hơn 323 tỷ đồng/năm...

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An
Tin tức

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An

Tin tức

Sáng 2/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030, đã khai mạc trọng thể.

Đàn cừu, vườn nho chín mọng đẹp như phim, rồi Hang Rái lạ mắt ở Khánh Hòa đang hút khách đến xem
Nhà nông

Đàn cừu, vườn nho chín mọng đẹp như phim, rồi Hang Rái lạ mắt ở Khánh Hòa đang hút khách đến xem

Nhà nông

Những ngày qua, nhiều du khách lại thích thú khung cảnh đàn cừu trắng, vườn nho chín mọng và tham quan Hang Rái ở tỉnh Khánh Hòa.

TP.HCM đạt gần 100% mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM đạt gần 100% mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính

Chuyển động Sài Gòn

Theo đánh giá trên Cổng dịch vụ công quốc gia, chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với thủ tục hành chính của TP.HCM đạt 99,66%. Đặc biệt, mức độ hài lòng về xử lý phản ánh kiến nghị đạt 99%, tiếp nhận và giải quyết thủ tục đạt 91,72%.

Bộ phim 'Vua Kungfu' mà Thành Long và Lý Liên Kiệt đóng chung có kết cục thế nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Bộ phim "Vua Kungfu" mà Thành Long và Lý Liên Kiệt đóng chung có kết cục thế nào?

Đông Tây - Kim Cổ

Dự án đầu tiên của hai ngôi sao võ thuật Trung Quốc là Thành Long và Lý Liên Kiệt hợp tác có kết quả không như mong đợi.

Nhà nước thu hồi đất: Nhà ở, công trình xây dựng được bồi thường thế nào?
Bạn đọc

Nhà nước thu hồi đất: Nhà ở, công trình xây dựng được bồi thường thế nào?

Bạn đọc

Khi NN thu hồi đất, nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất sẽ được bồi thường theo giá trị xây dựng mới, sát với giá thị trường. Luật Đất đai 2024, Nghị định 88/2024/NĐ-CP quy định bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân và trách nhiệm của địa phương trong việc ban hành đơn giá bồi thường.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính: Tuyên Quang cần thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” trong ứng phó với thiên tai
Tuyên Quang thi đua yêu nước

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính: Tuyên Quang cần thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” trong ứng phó với thiên tai

Tuyên Quang thi đua yêu nước

Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn công tác vừa đến kiểm tra tình hình ngập lụt trên địa bàn xã Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

Nam thanh niên bất ngờ trèo ra lan can tầng 2 dọa tự tử ở Hà Nội
Tin tức

Nam thanh niên bất ngờ trèo ra lan can tầng 2 dọa tự tử ở Hà Nội

Tin tức

Sáng 2/10, một nam thanh niên bất ngờ trèo ra lan can tầng 2 ngôi nhà trên phố Dương Khuê, Hà Nội, liên tục gào thét, dọa nhảy xuống đất, khiến nhiều người đi đường hoảng sợ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy dâng hương Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực trước phiên trù bị Đại hội Đảng bộ tỉnh
Tin tức

Ban Thường vụ Tỉnh ủy dâng hương Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực trước phiên trù bị Đại hội Đảng bộ tỉnh

Tin tức

Sáng 2/10, trước khi bước vào phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang do đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn long trọng dâng hương tưởng niệm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực.

Người phụ nữ bị lừa 200 triệu đồng khi mua 'khóa tu mùa hè' cho con gái
Pháp luật

Người phụ nữ bị lừa 200 triệu đồng khi mua "khóa tu mùa hè" cho con gái

Pháp luật

Công an TP Hà Nội cảnh báo thủ đoạn các Fanpage giả danh chùa, tự viện mở "khóa tu" trên mạng xã hội để lừa đảo, đã có nạn nhân mất gần 200 triệu đồng.

Chia tay SLNA, HLV Phan Như Thuật “gia nhập” U23 Việt Nam
Thể thao

Chia tay SLNA, HLV Phan Như Thuật “gia nhập” U23 Việt Nam

Thể thao

Sau khi từ chức khỏi vị trí HLV trưởng của SLNA, HLV Phan Như Thuật sẽ tham gia vào thành phần BHL U23 Việt Nam ở đợt tập trung tháng 10.

Bộ Chính trị điều động Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi
Tin tức

Bộ Chính trị điều động Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi

Tin tức

Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo Hồ Văn Niên được Bộ Chính trị điều động, chỉ định đảm nhiệm chức vụ Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025 -2030.

Tin bão mới nhất: Một cơn bão mới lại hình thành, có tên là Matmo, sắp đi vào biển Đông thành bão số 11
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Một cơn bão mới lại hình thành, có tên là Matmo, sắp đi vào biển Đông thành bão số 11

Nhà nông

Tin bão mới nhất, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay (2/10), áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, tên quốc tế là Matmo, có khả năng đi vào biển Đông thành bão số 11.

Mỹ áp thuế chống bán phá giá sơ bộ với khung gầm xe từ Việt Nam, Mexico, Thái Lan, nêu tên nhà sản xuất tại Việt Nam
Kinh tế

Mỹ áp thuế chống bán phá giá sơ bộ với khung gầm xe từ Việt Nam, Mexico, Thái Lan, nêu tên nhà sản xuất tại Việt Nam

Kinh tế

Mỹ đang đánh mạnh vào các nhà sản xuất khung gầm xe của Việt Nam, Mexico và Thái Lan khi áp mức thuế chống bán phá giá sơ bộ lên tới 511,16% đối với Việt Nam, nhưng thấp hơn đối với Mexico và Thái Lan.

Người đàn ông suy tim giai đoạn cuối thoát 'cửa tử' nhờ ghép tim xuyên Việt
Xã hội

Người đàn ông suy tim giai đoạn cuối thoát "cửa tử" nhờ ghép tim xuyên Việt
9

Xã hội

Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện thành công ca ghép tim xuyên Việt, giúp người đàn ông suy tim giai đoạn cuối hồi sinh từ “cửa tử”.

Du học châu Âu ở tuổi 57, người phụ nữ bị cho là 'điên rồ'
Xã hội

Du học châu Âu ở tuổi 57, người phụ nữ bị cho là "điên rồ"

Xã hội

Một phụ nữ Trung Quốc quyết định bắt đầu hành trình mới trong cuộc đời: sang châu Âu du học ở tuổi 57. Bà cho biết, một số người cho rằng đi du học ở tuổi này là "điên rồ".

Trả tự do tại tòa cho cựu sĩ quan công an ở Thanh Hóa phạm tội mua bán trái phép hóa đơn
Pháp luật

Trả tự do tại tòa cho cựu sĩ quan công an ở Thanh Hóa phạm tội mua bán trái phép hóa đơn

Pháp luật

Cựu sĩ quan câu kết với cán bộ thuế ở Thanh Hóa, giúp doanh nghiệp mua bán trái phép hóa đơn để trốn hơn 1 tỷ đồng tiền thuế và được tòa án cho hưởng tù cho hưởng treo, trả tự do ngay sau phiên xét xử.

Lào Cai: Huy động hàng trăm người tìm kiếm nạn nhân mất tích do bão số 10
Lào Cai thi đua yêu nước

Lào Cai: Huy động hàng trăm người tìm kiếm nạn nhân mất tích do bão số 10

Lào Cai thi đua yêu nước

Do ảnh hưởng của cơn bão số 10 (Bualoi), trên địa bàn xã Khánh Hòa, tỉnh Lào Cai xảy ra dông lốc, kèm mưa, gây thiệt hại về sản xuất nông nghiệp và hạ tầng của Nhà nước, nhân dân. Theo báo cáo của UBND xã, đã có 1 người mất tích là anh Hoàng Văn N., trú ở thôn Làng Chạp.

Chính phủ Mỹ đóng cửa dân Mỹ thiệt hại khủng mỗi ngày
Điểm nóng

Chính phủ Mỹ đóng cửa dân Mỹ thiệt hại khủng mỗi ngày

Điểm nóng

Theo ước tính của Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO – Congressional Budget Office), việc ngừng hoạt động của chính phủ liên bang sẽ khiến người nộp thuế Mỹ phải trả khoảng 400 triệu USD mỗi ngày cho tiền lương công chức, bất chấp việc chính phủ tạm dừng hoạt động.

Vụ hàng chục học sinh bán trú nhập viện sau khi ăn bánh tày ở Quảng Trị: Tạm đình chỉ 1 Phó hiệu trưởng
Xã hội

Vụ hàng chục học sinh bán trú nhập viện sau khi ăn bánh tày ở Quảng Trị: Tạm đình chỉ 1 Phó hiệu trưởng

Xã hội

Liên quan đến vụ việc hàng chục học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy (xã Kim Ngân, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị) nhập viện sau khi ăn bánh tày, chính quyền địa phương đã tạm đình chỉ công tác đối với một Phó hiệu trưởng của nhà trường.

Nậm Mạ: “Đòn bẩy” chính sách tạo sức bật thoát nghèo
Giảm nghèo bốn phương

Nậm Mạ: “Đòn bẩy” chính sách tạo sức bật thoát nghèo

Giảm nghèo bốn phương

Từ một xã vùng cao đặc biệt khó khăn của tỉnh Lai Châu, Nậm Mạ đang vươn mình khởi sắc với hạ tầng ngày càng đồng bộ, sản xuất nông nghiệp chuyển dịch theo hướng hàng hóa tập trung, đời sống người dân được nâng cao rõ rệt.

