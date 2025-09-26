Phiên trù bị Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030: Bầu Đoàn Chủ tịch gồm 15 đồng chí

Dự và theo dõi Đại hội phiên trù bị có các đại diện lãnh đạo Vụ Địa phương III, Ban Tổ chức Trung ương, Vụ Địa bàn VIII, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Vụ địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Ông Đồng Văn Thanh - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ phát biểu tại phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: H.X

Tổng số đại biểu được triệu tập là 485 đại biểu, gồm 406 đại biểu chỉ định và 79 đại biểu đương nhiên thuộc 109 đảng bộ trực thuộc Thành ủy Cần Thơ.



Tại đây, các đại biểu đã tiến hành biểu quyết thông qua chương trình phiên trù bị, bầu Đoàn Chủ tịch có 15 đồng chí, bầu Đoàn thư ký gồm 3 đồng chí, bầu Ban thẩm tra tư cách đại biểu gồm 3 đồng chí.

Đại hội đã thống nhất thông qua chương trình phiên Đại hội chính thức, quy chế làm việc, nội quy của Đại hội và thông báo quyết định thành lập 9 tổ đại biểu, địa điểm sinh hoạt của các tổ đại biểu.

Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 15 đồng chí. Ảnh: H.X

Quang cảnh phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: H.X

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 26 đến ngày 28/9, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”.

Theo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Cần Thơ, Văn kiện Đại hội đã được thực hiện công phu, nghiêm túc, khoa học và kỹ lưỡng, đúng Hướng dẫn số 32-HD/TBVK của Tiểu ban Văn kiện Trung ương, với tinh thần “ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm và dễ kiểm tra".

Ảnh: H.X

Đại hội đã thống nhất thông qua chương trình phiên Đại hội chính thức. Ảnh: H.X

Về dự thảo báo cáo chính trị có 28 chỉ tiêu, gồm: 8 chỉ tiêu về kinh tế, 7 chỉ tiêu về xã hội, 4 chỉ tiêu về môi trường, 3 chỉ tiêu về phát triển kết cấu hạ tầng, 3 chỉ tiêu về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, 3 chỉ tiêu về quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Đồng thời xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và 10 nhóm giải pháp trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, lãnh đạo thành phố và đại diện các đoàn đại biểu dự Đại hội đã tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tại Đền thờ Vua Hùng, Tượng đài Bác Hồ và Nghĩa trang Liệt sĩ TP Cần Thơ.