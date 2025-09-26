Phiên trù bị Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030: Bầu Đoàn Chủ tịch gồm 15 đồng chí

Sân golf Thiên Đường - Legend Valley Country Club được vinh danh tại “Oscar du lịch Việt Nam”
Ngày 27/9, trong khuôn khổ Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025 - giải thưởng được mệnh danh là “Oscar du lịch Việt Nam”, sân golf Thiên Đường - Legend Valley Country Club tại Ninh Bình (Hà Nam cũ) đã vinh dự được xướng tên tại hạng mục “Top 10 sân golf phục vụ khách du lịch tốt nhất”. Đây là sự ghi nhận cho sự nỗ lực và thành tựu của sân golf trong việc cung cấp trải nghiệm golf hoàn hảo, dịch vụ chuyên nghiệp và góp phần thúc đẩy du lịch thể thao Việt Nam phát triển.