Văn hóa - Giải trí
Thứ hai, ngày 04/08/2025 18:35 GMT+7

Phim "Chốt đơn" gây bất ngờ khi dùng công nghệ AI thay thế gương mặt Thùy Tiên

Hà Thúy Phương Thứ hai, ngày 04/08/2025 18:35 GMT+7
Chiều 4/8, ê- kíp sản xuất "Chốt đơn" xác nhận đã sử dụng công nghệ AI để thay đổi gương mặt của Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên – người đóng vai nữ chính trước đó.
Việc Chốt đơn dùng công nghệ AI thay diễn viên chính được xem là một trong những giải pháp kỹ thuật nhằm giúp bộ phim có thể ra rạp đúng kế hoạch, sau thời gian bị hoãn vì liên quan đến Thùy Tiên.

Theo chia sẻ của MC Nguyên Khang tại buổi công chiếu, đạo diễn và nhà sản xuất đã chọn giải pháp giữ nguyên vai diễn Hoàng Linh do Thùy Tiên thể hiện, nhưng can thiệp kỹ thuật số để thay đổi diện mạo khuôn mặt nhân vật. Ngoài ra, phần giọng nói của nữ chính cũng được thay thế bằng giọng lồng tiếng khác.

Hình ảnh Thùy Tiên sẽ được thay thế bằng công nghệ AI.

Trước đó, phim Chốt đơn từng được ấn định khởi chiếu vào dịp 8/3/2025, sau đó dời sang 20/6 rồi tạm thời biến mất khỏi hệ thống bán vé. Nguyên nhân là do Thùy Tiên bị khởi tố và bắt tạm giam vào ngày 19/5 với cáo buộc "lừa dối khách hàng" theo Điều 198 Bộ luật Hình sự, liên quan đến Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt và sản phẩm kẹo rau củ Kera. Sự việc khiến hình ảnh, trailer và tên của cô bị gỡ khỏi các nền tảng phát hành. Fanpage chính thức của phim cũng bất ngờ biến mất chỉ vài giờ sau khi thông tin khởi tố được công bố.

Phim Chốt đơn là dự án của bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân và Nam Cito, xoay quanh câu chuyện giữa Hoàng Linh – giám đốc một công ty livestream đang phát triển mạnh – và chú An, một tài xế xe ôm công nghệ do Quyền Linh thủ vai. Tác phẩm khai thác sự đối lập trong lối sống và quan điểm giữa hai thế hệ, đồng thời đặt ra câu hỏi về ý nghĩa của hạnh phúc và kết nối con người trong thời đại công nghệ.

Phim Chốt đơn chính thức ra rạp 8/8. Ảnh: NSX

Việc sử dụng công nghệ AI để thay thế diện mạo nữ chính được cho là động thái lần đầu tiên xuất hiện trong một tác phẩm điện ảnh Việt Nam, nhằm xử lý khủng hoảng mà không phải quay lại toàn bộ phần có liên quan. Chi tiết “AI” xuất hiện trên poster phim cũng được cho là một cách ẩn dụ cho giải pháp kỹ thuật mà ê-kíp áp dụng.

Đạo diễn Bảo Nhân chia sẻ rằng đội ngũ sản xuất đã nỗ lực không ngừng để mang đến một bộ phim có diện mạo trọn vẹn, xinh đẹp và đầy cảm xúc, bất chấp những khó khăn xảy ra trong quá trình hậu kỳ và phát hành. Anh ví tác phẩm như một “bức tranh sơn dầu” chứa đựng nhiều bất ngờ.

Mặc dù chưa chính thức công chiếu toàn quốc, việc sử dụng công nghệ AI thay diễn viên được dự đoán sẽ gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Trên thế giới, một số phim đến từ Trung Quốc, Ấn Độ từng áp dụng kỹ thuật tương tự nhưng không tránh khỏi phản ứng tiêu cực do sự giả tạo trong biểu cảm và hình ảnh của nhân vật, ảnh hưởng đến cảm xúc người xem.

Phim Chốt đơn sẽ chính thức ra rạp toàn quốc từ ngày 8/8/2025.

