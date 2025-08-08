Phó Chủ tịch Hà Nội Trương Việt Dũng trao Thư cảm ơn Điểm Phục vụ hành chính công xã Thường Tín

Đây là những tập thể, cá nhân đã nỗ lực xây dựng và vận hành hiệu quả Điểm Phục vụ hành chính công.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng trao Thư cảm ơn Điểm Phục vụ hành chính công xã Thường Tín.

Tại địa phương, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng đã trao Thư cảm ơn đến Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thường Tín và các cá nhân: Phan Thanh Tùng, Chủ tịch UBND xã; Nguyễn Văn Tân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã và toàn thể cán bộ, công chức đang làm việc tại Điểm Phục vụ hành chính công của xã.



Thư cảm ơn của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng gửi Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thường Tín.

Chỉ sau hơn một tháng đi vào hoạt động, Điểm Phục vụ hành chính công xã Thường Tín đã giải quyết gần 2.000 hồ sơ thủ tục hành chính; trong đó, tỉ lệ số hóa đạt 100%, tỉ lệ giải quyết trực tuyến toàn trình gần 70%.



Các quy trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ được tổ chức bài bản, linh hoạt, vượt chỉ tiêu TP giao, góp phần rút ngắn thời gian giải quyết, giảm chi phí cho xã hội, nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.



Thư cảm ơn của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng gửi ông Phan Thanh Tùng, Chủ tịch UBND xã; ông Nguyễn Văn Tân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã và toàn thể cán bộ, công chức đang làm việc tại Điểm Phục vụ hành chính công của xã Thường Tín.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm, đoàn kết của đội ngũ cán bộ, công chức tại Điểm Phục vụ hành chính công xã Thường Tín trong triển khai Chỉ thị số 11 ngày 24/7/2025 và Công văn số 4173 ngày 21/7/2025 của UBND TP Hà Nội.



Ông tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thường Tín sẽ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ Nhân dân, hướng tới một Thủ đô Hà Nội văn minh, hiện đại.