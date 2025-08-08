Hà Nội ra mắt nền tảng số A80 – Tự hào Việt Nam chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9







Ngày 8/8, chào mừng hai sự kiện trọng đại của đất nước kỷ 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, TP Hà Nội chính thức ra mắt nền tảng số “A80 - Tự hào Việt Nam”.



Nền tảng bao gồm: Website tại địa chỉ https://a80.hanoi.gov.vn và ứng dụng di động cùng tên, đóng vai trò là kênh thông tin chính thống, phục vụ công tác tuyên truyền, giới thiệu và hướng dẫn các hoạt động kỷ niệm lớn diễn ra tại Hà Nội.

Ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Báo chí (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cùng các đại biểu TP Hà Nội, Sở, ngành, đơn vị nhấn nút khai trương website chính thức của sự kiện A80.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Nguyễn Thị Mai Hương nhấn mạnh, đây không chỉ là một cổng thông tin điện tử đơn thuần, mà là một “trợ lý thông minh”, một “người bạn đồng hành” cùng người dân và du khách trong hành trình tìm hiểu, trải nghiệm, và sống trọn từng khoảnh khắc của các hoạt động kỷ niệm trên địa bàn Thủ đô.

"Nền tảng này sẽ cung cấp đầy đủ, kịp thời những thông tin quan trọng, từ lịch trình các sự kiện lớn, phân luồng giao thông, đến những chỉ dẫn hữu ích như địa điểm tổ chức văn hóa nghệ thuật, trạm y tế, điểm phát nước miễn phí, bãi gửi xe, nhà vệ sinh công cộng, nhà hàng, khách sạn… Tất cả được tích hợp mạch lạc trên không gian số, mang lại trải nghiệm thuận tiện, an toàn, và thân thiện cho cộng đồng", bà Hương nhấn mạnh.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Nguyễn Thị Mai Hương thông tin về các nội dung chính của website.

Cũng theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, ứng dụng còn cho phép người dùng tương tác qua các công cụ công nghệ số thú vị như tính năng tạo ảnh cùng avatar A80 – một cách sáng tạo để người dân, đặc biệt là giới trẻ, bày tỏ tình yêu với Tổ quốc và sự tự hào về lịch sử hào hùng dân tộc.

"Chúng tôi hy vọng rằng, cổng thông tin và ứng dụng A80 – Tự hào Việt Nam sẽ là nhịp cầu kết nối quá khứ – hiện tại – tương lai; là không gian số để mỗi người dân được sống lại, chiêm nghiệm và gìn giữ những giá trị thiêng liêng của lịch sử dân tộc. Đồng thời, từ nền tảng này, chúng ta sẽ truyền cảm hứng, niềm tin và trách nhiệm tới thế hệ trẻ – để họ tiếp bước cha ông, vun đắp và xây dựng đất nước ngày một giàu mạnh, văn minh và hiện đại hơn" lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội mong muốn.

Thông tin tập trung, thống nhất và tin cậy

Theo đại diện Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, “A80 - Tự hào Việt Nam” được xây dựng như một trung tâm thông tin số tập trung, thống nhất và tin cậy, cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác toàn bộ các nội dung liên quan đến lễ kỷ niệm.

Ông Nguyễn Đăng Ngọc Phó TGĐ Công ty Cổ phần VCCorp - đơn vị thiết kế và vận hành website thông tin về tính bảo mật, kết nối và hệ sinh thái của https://a80.hanoi.gov.vn/.

Với nền tảng này, người dân trong nước, kiều bào và bạn bè quốc tế có thể chủ động tiếp cận thông tin chính thống về: Lịch trình diễu binh - diễu hành, các chương trình nghệ thuật, triển lãm văn hóa - lịch sử; thông báo thời gian tổ chức, điều tiết giao thông, an ninh, y tế từ các cơ quan chức năng; thông tin hậu trường, hình ảnh đẹp, video truyền hình trực tiếp, cùng những khoảnh khắc đáng nhớ nhất từ người dân khắp mọi miền.

Giao diện của website “A80 - Tự hào Việt Nam” được thiết kế với tinh thần lễ hội tươi vui, hiện đại và mang đậm bản sắc văn hóa Thăng Long - Hà Nội. Màu đỏ - vàng rực rỡ chủ đạo tạo nên không khí trang trọng mà gần gũi, sống động và truyền cảm hứng.

Trang trọng trên trang chủ, hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản “Tuyên ngôn Độc lập” và đội ngũ diễu binh tiến bước thể hiện tinh thần lịch sử thiêng liêng. Các chuyên mục nội dung được bố cục mạch lạc, trực quan, dễ sử dụng - từ danh sách sự kiện, thư viện hình ảnh - video, đến bản đồ số tra cứu sự kiện theo thời gian thực.

Website còn tích hợp mạng xã hội tạo nên không gian lan tỏa cảm xúc yêu nước, kết nối cộng đồng. Bản sắc văn hóa Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến được thể hiện trọn vẹn qua hình ảnh các công trình biểu tượng, những chương trình nghệ thuật truyền thống và màu sắc thiết kế đầy cảm xúc.

Chính vì vậy, “A80 - Tự hào Việt Nam” không chỉ là nền tảng số phục vụ sự kiện trọng đại của dân tộc mà còn là sản phẩm văn hóa số đại diện cho tầm vóc, tâm thế và bản lĩnh của Thủ đô trong kỷ nguyên mới.

A80 - Tự hào Việt Nam: Tuyên ngôn văn hóa số của Thủ đô Hà Nội



Cũng theo giới thiệu của đại diện Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, nền tảng A80 tích hợp nhiều tiện ích vượt trội như: Chatbot AI đóng vai trò “trợ lý ảo”, sẵn sàng tư vấn các sự kiện, chỉ dẫn đường đi, tạo lịch nhắc nhở tham gia sự kiện theo thời gian thực. Bản đồ số tương tác, cập nhật các địa điểm diễn ra sự kiện, những màn hình LED chiếu trực tiếp, điểm tiếp nước, nhà vệ sinh, trạm y tế, nơi nghỉ ngơi, ăn uống…



Nền tảng A80 cũng sẽ cảnh báo giao thông, điều hướng lộ trình giúp người dân di chuyển an toàn, tránh ùn tắc và chủ động sắp xếp kế hoạch.



"A80 - Tự hào Việt Nam không chỉ là nền tảng công nghệ phục vụ đại lễ quốc gia, mà còn là tuyên ngôn văn hóa số của Thủ đô Hà Nội - nơi hội tụ quá khứ hào hùng, hiện tại sáng tạo và tương lai hội nhập", đại diện Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội nhấn mạnh.