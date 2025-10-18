Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam: “Những con số thống kê về an toàn thực phẩm rất đáng báo động”

Chào mừng kỷ niệm 95 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (1930–2025) và 15 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010–20/10/2025), Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức chuỗi sự kiện gồm: Ngày hội “Phụ nữ nói không với thực phẩm không an toàn”, Ngày hội “Phụ nữ Khỏe Đẹp & Tiêu dùng xanh” và giải chạy “Phụ nữ chạy hưởng ứng Vì môi trường không khói thuốc”.

Các hoạt động được tổ chức trong hai ngày 18–19/10/2025, tại không gian Phố đi bộ Trần Nhân Tông và Công viên Thống Nhất (Hà Nội), hướng đến mục tiêu nâng cao sức khỏe cộng đồng, truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường, xây dựng lối sống xanh, bền vững và gắn kết cộng đồng vì sức khỏe phụ nữ.

Đông đảo phụ nữ Thủ đô tham gia ngày hội "Phụ nữ nói không với thực phẩm không an toàn". (Ảnh: BTC)

Ngày hội “Phụ nữ nói không với thực phẩm không an toàn” khai mạc sáng 18/10/2025 tại sân khấu cổng chính Công viên Thống Nhất. Chương trình nhằm nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của hội viên, phụ nữ và cộng đồng về an toàn thực phẩm, đồng thời lan tỏa lối sống xanh, sạch, lành mạnh vì sức khỏe bản thân, gia đình và xã hội.

Song song đó, ngày hội “Phụ nữ Khỏe Đẹp & Tiêu dùng xanh” diễn ra từ 7h30–21h00 trong hai ngày 18 và 19/10 tại Phố đi bộ Trần Nhân Tông. Sự kiện quy tụ hơn 60 gian hàng giới thiệu các sản phẩm OCOP, ẩm thực, dịch vụ an toàn và thân thiện với môi trường, cùng nhiều hoạt động truyền thông, triển lãm về bảo vệ sức khỏe và tiêu dùng xanh. Đây là không gian để phụ nữ và cộng đồng trải nghiệm, lựa chọn sản phẩm an toàn, góp phần xây dựng lối sống bền vững.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền phát biểu tại Ngày hội “Phụ nữ nói không với thực phẩm không an toàn”. (Ảnh: BTC)

Phát biểu tại ngày hội “Phụ nữ nói không với thực phẩm không an toàn”, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền nêu rõ: “An toàn thực phẩm không chỉ là một vấn đề kinh tế - xã hội, mà còn là yếu tố then chốt quyết định chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người và sự bền vững của mỗi gia đình Việt Nam. Đây là lĩnh vực luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội, bởi lẽ, việc sử dụng các sản phẩm không an toàn của ngày hôm nay có thể để lại những hệ lụy đau lòng cho nhiều thế hệ mai sau”.

Trong thời gian qua, dù công tác đảm bảo an toàn thực phẩm đã có nhiều chuyển biến tích cực dưới sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp, các ngành, nhưng những vi phạm vẫn diễn biến ngày một phức tạp và tinh vi hơn. Nguy cơ mất an toàn vẫn đang hiện hữu xung quanh mỗi người: từ thực phẩm giả, thực phẩm không rõ nguồn gốc, đến quy trình chế biến, bảo quản thiếu an toàn tại các chợ truyền thống, bếp ăn tập thể, và thậm chí ngay trong chính căn bếp ấm cúng của mỗi gia đình.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền khẳng định: “Những con số thống kê thật sự rất đáng báo động. Chỉ riêng 9/2025, cả nước đã ghi nhận 51 vụ ngộ độc thực phẩm, làm ảnh hưởng tới sức khỏe của 725 người, cướp đi sinh mạng của 16 đồng bào chúng ta. Đằng sau những con số vô tri ấy là những nỗi đau không thể nào đo đếm được - là những đứa trẻ thiếu đi bữa cơm có mẹ hiền bên cạnh, là những gia đình mãi mãi mất đi người thân yêu chỉ vì một bữa ăn tưởng chừng như bình thường.

Những thách thức này đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực, sâu rộng của toàn xã hội. Trong cuộc chiến đó, phụ nữ giữ một vai trò trung tâm, một sứ mệnh đặc biệt. Bởi phụ nữ không chỉ là người đi chợ, người chuẩn bị bữa ăn, mà còn là người thầy đầu tiên, là người kiến tạo nên văn hóa tiêu dùng an toàn trong mỗi gia đình và lan tỏa ra cả cộng đồng.

Từ khâu sản xuất, chế biến đến tiêu dùng, hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện diện trên toàn bộ chuỗi giá trị thực phẩm. Chính trong từng quyết định mua gì, bán gì, nấu món gì hàng ngày, các chị, các mẹ đang góp phần quyết định sức khỏe của gia đình và sự an toàn của cả xã hội”.

Tiểu phẩm "Giữ sạch cho bữa ăn gia đình" tại Ngày hội "Phụ nữ nói không với thực phẩm không an toàn”. (Ảnh: BTC)

Trong khuôn khổ Ngày hội “Phụ nữ nói không với thực phẩm không an toàn”, nhiều hoạt động hấp dẫn, hướng tới trẻ em thiệt thòi cũng được phát động như tặng 10 suất học bổng (3 triệu đồng/suất) cho trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi mưa lũ; đổi sách cũ lấy son thuần chay, với mục tiêu gom 2.000 cuốn sách tặng trẻ em vùng cao…

Cùng với các hoạt động trên, giải chạy “Phụ nữ chạy hưởng ứng Vì môi trường không khói thuốc” do Báo Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) tổ chức sẽ diễn ra vào sáng 19/10. Giải chạy dự kiến thu hút gần 2.000 người tham gia, gồm phụ nữ, học sinh, sinh viên, người dân và du khách. Các vận động viên sẽ cùng lan tỏa tinh thần thể thao, nâng cao nhận thức về sức khỏe và kêu gọi cộng đồng cùng hành động vì môi trường không khói thuốc.