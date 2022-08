Phó Giám đốc Công an Thái Bình được thăng hàm đại tá

Công an tỉnh Thái Bình vừa tổ chức lễ công bố quyết định thăng cấp bậc hàm sỹ quan nghiệp vụ đối với 2 nhân sự của đơn vị này.



Theo đó, 2 lãnh đạo Công an được Bộ trưởng Bộ Công an thăng cấp bậc hàm dịp này là Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình Vũ Mạnh Hà; Phó Trưởng phòng Xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc Vũ Thị Hồng Vân.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình Vũ Mạnh Hà (ngoài cùng bên phải) được thăng hàm đại tá. Ảnh: CATB

Cụ thể, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, đại tá Phạm Đình Tâm – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thăng cấp bậc hàm từ thượng tá lên đại tá đối với ông Vũ Mạnh Hà - Phó Giám đốc Công an tỉnh; thăng cấp bậc hàm từ trung tá lên thượng tá đối với bà Vũ Thị Hồng Vân - Phó Trưởng phòng Xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, đại tá Phạm Đình Tâm nhấn mạnh, đây là sự quan tâm của Bộ Công an và là niềm vinh dự đối với đồng chí Vũ Mạnh Hà và đồng chí Vũ Thị Hồng Vân nói riêng và Công an tỉnh Thái Bình nói chung.

Vị Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình đề nghị các nhân sự được thăng cấp bậc hàm tiếp tục phát huy kết quả, thành tích đạt được, không ngừng trau dồi bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể lãnh đạo đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.