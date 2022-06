Cụ thể, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình, đơn vị này đã tổ chức lễ công bố quyết định thăng cấp bậc hàm năm 2022.



Theo đó, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, thượng tá Trần Văn Phúc Giám đốc Công an tỉnh đã trao uyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thăng cấp bậc hàm từ thượng tá lên đại tá đối với ông Phạm Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình.

Đồng thời, trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và của Giám đốc Công an tỉnh thăng cấp bậc hàm năm 2022 cho 18 cán bộ là lãnh đạo các phòng, Công an các huyện, thành phố.

Tại buổi lễ, thượng tá Trần Văn Phúc khẳng định, đây là sự quan tâm, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành; là niềm vinh dự, tự hào của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân nói chung và cá nhân các cán bộ được thăng cấp bậc hàm năm 2022 nói riêng.

Ông Phạm Mạnh Hùng (trái) được thăng cấp bậc hàm từ Thượng tá lên Đại tá. Ảnh: CATB

Vị lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình nhấn mạnh, vinh dự luôn đi liền với trách nhiệm, các cán bộ được thăng cấp bậc hàm, nâng lương cần không ngừng trau dồi bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, cống hiến tâm sức, trí tuệ; hết lòng, hết sức vì nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, vì cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân.

Tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu, gương mẫu, là nòng cốt, hạt nhân để lãnh đạo, chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tới.

Thượng tá Trần Văn Phúc ủy quyền cho Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương công bố và tổ chức trao các quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương 2022 cho cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đảm bảo long trọng, đúng quy định của điều lệnh Công an nhân dân, tạo khí thế thi đua trong toàn lực lượng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thay mặt các nhân sự được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2022, thượng tá Trần Văn Kiên - Trưởng Phòng Hậu cần Công an tỉnh Thái Bình hứa sẽ luôn giữ vững tư tưởng chính trị, kiên định với mục tiêu, lý tưởng, chấp hành tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chỉ thị, nghị quyết của ngành, đồng thời không ngừng nỗ lực phấn đấu học tập nâng cao kiến thức phục vụ công tác, chiến đấu; thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng góp phần "Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ".