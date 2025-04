Phó Giám đốc Công an tỉnh Nam Định được thăng cấp bậc hàm

Ngày 8/4, Công an tỉnh Nam Định đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về thăng cấp bậc hàm và bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh.

Tại buổi lễ, đại tá Nguyễn Hữu Mạnh - Giám đốc Công an tỉnh Nam Định đã thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an trao quyết định thăng cấp bậc hàm từ thượng tá lên đại tá cho ông Mai Đại Trưng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nam Định.

Bộ trưởng Bộ Công an quyết định thăng cấp bậc hàm từ thượng tá lên đại tá cho Phó Giám đốc Công an tỉnh Nam Định Mai Đại Trưng. Ảnh: CANĐ

Ông Mai Đại Trưng trước đó là Trưởng phòng Hậu cần được Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Nam Định, phụ trách lĩnh vực An ninh.

Đại tá Mai Đại Trưng sinh năm 1976, quê quán xã Hải Lộc, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định; trình độ Thạc sĩ An ninh, Cao cấp Lý luận chính trị. Trước khi công tác tại Phòng Hậu cần, đại tá Mai Đại Trưng từng công tác và giữ chức vụ: Trưởng Công an huyện Xuân Trường, Trưởng phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Nam Định.

Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm đại tá Phan Văn Lý làm Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định. Ảnh: CANĐ

Cũng tại buổi lễ, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định đã trao quyết định bổ nhiệm đại tá Phan Văn Lý - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nam Định làm Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định.

Đại tá Phan Văn Lý sinh năm 1976, quê quán xã Bình Hòa, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định; trình độ Thạc sĩ Cảnh sát, chuyên ngành Điều tra tội phạm; Cao cấp Lý luận chính trị; Điều tra viên cao cấp.