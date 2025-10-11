Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết qua tỉnh Lâm Đồng

Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát toàn bộ dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Xây dựng khẩn trương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát toàn bộ dự án, kịp thời phát hiện và xử lý triệt để các vị trí bị hư hỏng và nguy cơ hư hỏng, đảm bảo chất lượng và an toàn công trình, an toàn giao thông trên tuyến đường bộ cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Xói lở tạo hàm ếch mép nền cao tốc Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết qua tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: PV

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Xây dựng kiểm tra, đánh giá tình hình sạt lở, ngập úng tại các dự án giao thông trọng điểm quốc gia, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và thực hiện giải pháp khắc phục.

Được biết, cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết dài hơn 100 km, đi qua tỉnh Lâm Đồng, có tổng mức đầu tư trên 10.850 tỷ đồng va được thông xe từ tháng 5/2023. Đây là một đoạn của tuyến cao tốc Bắc - Nam, tuyến có 4 làn xe, tốc độ tối đa 90 km/h.

Sau một thời gian đưa vào sử dụng, cao tốc này đã phát huy hiệu quả kinh tế và thuận tiện cho các phương tiện giao thông đi lại…

Các phương tiện lưu thông trên cao tốc Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, qua tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Bùi Phụ

Mưa lớn gây xói lở cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Tuy nhiên, vào tháng 9/2025, trên tuyến cao tốc này liên tiếp xảy ra các sự cố nguy cơ gây mất an toàn giao thông.

Đáng chú ý là sau những cơn mưa lớn, cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đoạn Km213 qua xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng( huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cũ) xuất hiện các vị trí xói lở tạo hàm ếch mép nền. Phần chân nền đường bị xói lở hình thành các khe rãnh. Một số đoạn xói lở ăn sâu vào trong nền đường, hình thành hố lở, tiềm ẩn nguy hiểm đối với các phương tiện giao thông.

Ở đoạn Km213 qua xã Hàm Liêm cũng xuất hiện các vị trí xói lở tạo hàm ếch mép nền. Vừa qua, có những cơn mưa lớn đã làm cho đất cát tràn xuống mặt đường cao tốc, gây đọng nước đoạn qua xã Hàm Liêm (Lâm Đồng), cách nút giao Ma Lâm trên Quốc lộ 28 khoảng 7 km.



Sau khi xảy ra sự cố, các đơn vị liên quan đã huy động nhân lực, phương tiện đến hiện trường khắc phục xói lở trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, qua tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: PV

Sau khi xảy ra sự cố cát tràn, các đơn vị liên quan đã huy động nhân lực, phương tiện đến hiện trường thu dọn đất cát, khơi thông nước ứ đọng. Đơn vị quản lý, bảo trì đoạn cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã tiến hành gia cố bằng cách đắp những bao cát xếp chồng lên nhau.

Theo Ban Quản lý Dự án 7 (Bộ Xây dựng), nguyên nhân dẫn đến sạt lở mái taluy, hở hàm ếch mép nền tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết là do tháo gờ chắn để thoát nước trên mặt đường...