Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đề xuất 2 phương án sáp nhập phường

Ngày 27/3, ông Lê Quang Chiến – Bí thư Thành uỷ Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) cho biết, Ban Thường vụ Thành uỷ Đông Hà đã đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Trị 2 phương án sáp nhập phường.

Phương án sáp nhập phường ở thành phố Đông Hà đã được đề xuất đến Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Trị. Ảnh: Ngọc Vũ.

Phương án thứ nhất sẽ nhập toàn bộ 9 phường của thành phố Đông Hà thành 1 phường và đặt tên là phường Đông Hà.

Phương án hai sẽ nhập 9 phường thành 2 phường. Cụ thể, nhập phường Đông Lương, Đông Lễ, phường 5 và khu phố Khe Lấp của phường 3 để thành lập phường mới với tên gọi phường Nam Đông Hà.

Các phường còn lại gồm phường 1, phường 2, phường 4, phường Đông Thanh, Đông Giang và phường 3 (trừ khu phố Khe Lấp) nhập lại, kèm với mở rộng địa giới hành chính, lấy thêm xã Thanh An (huyện Cam Lộ) để thành lập phường mới với tên gọi phường Đông Hà.

Phương án sáp nhập phường ở thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị có việc nhập thêm xã Thanh An, huyện Cam Lộ để mở rộng không gian phát triển. Ảnh: H.H

Theo ông Chiến, thành phố Đông Hà hiện nay có diện tích 73km2, dân số gần 109.000 người. Với phương án sáp nhập từ 9 phường thành 2 phường thì chỉ tiếp cận được tiêu chí tối thiểu mà Trung ương đề ra. Trong đó, phường Đông Hà mới không đạt tiêu chí về diện tích.

Vì vậy, nếu chọn phương án 2 thì nhất thiết phải mở rộng không gian bằng cách nhập thêm xã Thanh An. Như vậy thì phường Đông Hà mới sẽ có không gian, dư địa để phát triển, trở thành vùng động lực, đầu mối. Hơn nữa, xã Thanh An cùng với phường Đông Thanh, Đông Giang trước đây là Tổng An Lạc, có lịch sử, văn hoá, truyền thống gắn kết, tương đồng.