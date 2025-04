Phường Dĩ An có quy mô dân số đông nhất tỉnh

Ngày 22/4, UBND tỉnh Bình Dương đã họp thông qua dự thảo tờ trình, đề án và nghị quyết sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã cho giai đoạn 2025. Theo phương án mới, toàn tỉnh sẽ còn 36 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 24 phường và 12 xã (giảm mạnh từ 91 đơn vị hiện tại).

Riêng TP.Dĩ An, đô thị sát sườn TP.HCM sẽ từ 7 đơn vị hành chính hiện tại được sáp nhập còn 3 phường. Trong đó, đáng chú ý là phường Dĩ An mới, được thành lập trên cơ sở hợp nhất ba phường hiện hữu là Dĩ An, An Bình và các khu phố của phường Tân Đông Hiệp.





Khu vực trung tâm hành chính TP Dĩ An (Bình Dương). Ảnh: Nguyên Vỹ

Phường Dĩ An sau sáp nhập sẽ trở thành phường đông dân nhất tỉnh Bình Dương, với hơn 227.000 người trên diện tích tự nhiên 21,375 km². Trụ sở hành chính đặt tại UBND TP.Dĩ An.

Đây cũng là một trong 10 địa bàn trọng điểm mà tỉnh xác định cần đầu tư mạnh để tạo dư địa phát triển, chuẩn bị thế và lực cho quá trình tích hợp vào TP.HCM – trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước.

Từ lâu, phường Dĩ An đã là đô thị trung tâm của thành phố cùng tên. Vị trí địa lý liền kề TP.Thủ Đức, kết nối trực tiếp với TP.HCM qua Quốc lộ 1A và đường Xuyên Á giúp nơi đây phát triển nhanh, sớm hình thành các cụm công nghiệp – thương mại – dịch vụ sôi động nhất khu vực.





Diện mạo đô thị phường Dĩ An (TP Dĩ An). Ảnh: Nguyên Vỹ

Trong nhiều năm qua, địa phương đã chủ trương chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ưu tiên phát triển thương mại, dịch vụ chất lượng cao. Hạ tầng đô thị được đầu tư bài bản, tạo nên diện mạo khang trang, hiện đại, đồng thời cải thiện rõ nét đời sống vật chất và tinh thần cho cư dân.

Theo Nghị quyết Đảng bộ phường Dĩ An giai đoạn 2020-2025, địa phương đặt mục tiêu tiếp tục xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, giữ vai trò đô thị trung tâm, là "bộ mặt" của TP.Dĩ An nói riêng và vùng cửa ngõ phía Đông TP.HCM nói chung.

Hai phường còn lại của TP.Dĩ An sau sắp xếp là phường Đông Hòa (hợp nhất phường Bình An, Bình Thắng và Đông Hòa); phường Tân Đông Hiệp (hợp nhất phường Tân Bình, một phần phường Tân Đông Hiệp và một phần phường Thái Hòa (TP.Tân Uyên).





Một trong những công trình trọng điểm, góp phần thúc đẩy phát triển đô thị và dịch vụ ở TP Dĩ An là cầu vượt ngã tư 550. Dự án này không chỉ giải quyết ùn tắc mà còn mở rộng không gian phát triển cho các trung tâm thương mại, logistics, dịch vụ công cộng. Ảnh: Nguyên Vỹ

Định hình phường Dĩ An thành đô thị đại học, dịch vụ, công nghệ cao

Cũng trong ngày 22/4, TP.Dĩ An tổ chức Lễ công bố quy hoạch chung đến năm 2045 (tỷ lệ 1/10.000, đã được UBND tỉnh phê duyệt) và xúc tiến thu hút đầu tư.

Trong đồ án điều chỉnh tổng thể, TP.Dĩ An sẽ phát triển theo hướng đô thị dịch vụ, giáo dục và công nghiệp công nghệ cao.





TP.Dĩ An tổ chức Lễ công bố quy hoạch chung đến năm 2045. Ảnh: PV

Ông Võ Văn Hồng – Chủ tịch UBND TP.Dĩ An cho biết, thành phố được quy hoạch 5 khu đô thị mới, dựa trên khung hạ tầng đường sắt – đường bộ, nhằm tăng cường kết nối liên vùng với TP.HCM và Đồng Nai. Trong đó, tuyến đường sắt đô thị gồm 4 trục chính giúp kết nối nhanh chóng giữa TP.HCM – Bình Dương – Biên Hòa.

Hệ thống đường bộ cũng được bổ sung nhiều tuyến mới, kết nối thông suốt các khu chức năng nội đô, đồng thời liên kết mạnh mẽ với Thủ Đức, Biên Hòa, Thuận An và Tân Uyên. Cùng lúc, Dĩ An sẽ bố trí 32 khu vực phát triển đô thị, gồm 16 khu mới, 7 khu tái thiết và 9 khu cải tạo, chỉnh trang.

Theo ông Hồng, việc quy hoạch bài bản không chỉ tạo quỹ đất cho phát triển mà còn là động lực chuyển đổi tỷ trọng kinh tế từ công nghiệp truyền thống sang dịch vụ – công nghệ – thương mại hiện đại.





Khu công nghiệp Sóng Thần (Bình Dương). Ảnh: Nguyên Vỹ

Đặc biệt, các KCN sau khi di dời sẽ được tái quy hoạch thành không gian cây xanh, công viên, trung tâm thương mại – dịch vụ kết hợp du lịch nội đô.

Một trong những chỉ tiêu phát triển bền vững được đặt ra là đến năm 2045, Dĩ An sẽ có 513ha cây xanh đô thị, đạt tỷ lệ hơn 6m²/người. Để làm được điều đó, thành phố sẽ tận dụng lại các mỏ đá, hầm khai thác cũ để phát triển công viên và không gian cộng đồng.





Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi (thứ 2, phải sang) trong một chuyến khảo sát tiến độ thi công nút giao Tân Vạn thuộc dự án đường Vành đai 3 TP.HCM trên địa bàn TP Dĩ An. Ảnh: Nguyên Vỹ

Theo UBND tỉnh Bình Dương, sắp tới đây, khi cấp huyện không còn, Quy hoạch chung đô thị Dĩ An và các quy hoạch khác, trong đó có Quy hoạch tỉnh Bình Dương sẽ được xem xét điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, tích hợp cho phù hợp với đơn vị hành chính mới và không gian phát triển mới. Song, chắc chắn các quy hoạch sẽ được kế thừa, phát huy và phát triển.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, ông Võ Văn Minh đề nghị TP.Dĩ An tiếp tục xác định việc triển khai thực hiện quy hoạch là nhiệm vụ quan trọng và nỗ lực thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất để đạt được kết quả tốt nhất.

Các địa phương khác cũng cần khẩn trương rà soát, hoàn chỉnh các chương trình phát triển đô thị, đảm bảo tính liên kết vùng và phù hợp với chủ trương sáp nhập Bình Dương vào TP.HCM trong tương lai gần.