Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ (mới) hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính. Phường Hòa Bình được thành lập trên cơ sở hợp nhất, sáp nhập 7 phường của TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình cũ.

Ngay trong ngày đầu 1/7, bộ máy hành chính mới chính thức đi vào vận hành, không khí làm việc tại trụ sở phường Hòa Bình đã thể hiện rõ tinh thần đổi mới, quyết liệt và gần dân.

Để đảm bảo mọi hoạt động không bị gián đoạn, phường đã chủ động bố trí các tổ công tác túc trực, sẵn sàng hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất.

Có mặt tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Hoà Bình để làm thủ tục tư pháp, bà Nguyễn Thị Hoa (tổ 15, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ) không giấu được sự phấn khởi: Dù sáp nhập nhiều phường, tôi có chút lo lắng về việc thay đổi giấy tờ, nhưng khi đến đây, tôi được các cán bộ hướng dẫn rất tận tình, quy trình xử lý nhanh gọn, không gây áp lực hay phiền hà. Tôi tin rằng bộ máy mới sẽ hoạt động hiệu quả, thực sự vì dân.



Ông Hoàng Châu Khôi, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ chia sẻ: Mục tiêu hàng đầu của việc sắp xếp lại bộ máy là xây dựng một chính quyền tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gần dân và trực tiếp đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Chúng tôi đã nhanh chóng kiện toàn nhân sự, ổn định tổ chức, bố trí lại cơ sở vật chất và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để đảm bảo bộ máy vận hành thông suốt, mang lại lợi ích thiết thực cho sự phát triển chung.

Đây là một phần trong bước đi chiến lược của tỉnh trong việc xây dựng mô hình chính quyền hai cấp (tỉnh và xã, phường), tinh giản cấp trung gian.

Sự thay đổi này không chỉ là một cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy, mà còn là sự chuyển đổi căn bản trong tư duy quản lý từ “quản lý hành chính” sang “phục vụ đô thị”, lấy người dân làm trung tâm cho mọi quyết sách.

Trụ sở Đảng uỷ phường Hoà Bình, tỉnh Phú Thọ (mới) ngày đầu hợp nhất, sáp nhập 3 tỉnh Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ (cũ).



Phường Hòa Bình được thành lập trên cơ sở sáp nhập 7 phường cũ, với quy mô dân số hơn 78.000 người, chính thức trở thành vùng lõi đô thị.

Vị thế chiến lược, nằm trải dài hai bên bờ sông Đà, kết nối bằng hệ thống cầu hiện hữu và các cây cầu đang được quy hoạch, mang lại cho phường một tiềm năng phát triển to lớn chưa từng có.

Theo Quy hoạch chung đô thị Hòa Bình đến năm 2045, khu vực này được xác định là trung tâm chính trị - hành chính, văn hóa, thương mại - dịch vụ của tỉnh. Tầm nhìn phát triển không chỉ dừng lại ở việc mở rộng không gian mà còn định hình một mô hình đô thị kiểu mẫu đa năng, hiện đại, xanh, thông minh và sinh thái.

Sự chung sức, đồng lòng của toàn hệ thống chính trị và người dân chính là yếu tố then chốt để phường Hòa Bình vượt qua giai đoạn chuyển tiếp, sớm ổn định và phát huy vai trò là đầu tàu, tạo ra động lực mới, đưa đô thị trung tâm cất cánh trong tương lai không xa.