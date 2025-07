Trước khi tỉnh Long An sáp nhập tỉnh Tây Ninh, thành phố Tân An kết nối các tỉnh ĐBSCL với TP HCM

Thành phố Tân An có diện tích khoảng 81,79 km² với dân số tính đến năm 2023 là khoảng 180.000 người.



Thành phố Tân An được thành lập cách nay hơn 16 năm. Theo đó, ngày 24 tháng 8 năm 2009, Chính phủ ban hành nghị quyết thành lập thành phố Tân An trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số và các đơn vị hành chính trực thuộc của thị xã Tân An, của tỉnh Long An lúc bấy giờ.

Thành phố có sông Vàm Cỏ Tây chảy qua, tạo nên cảnh quan sông nước hữu tình và góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Tân An là thành phố được biết đến là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa và khoa học kỹ thuật của tỉnh Long An.

Thành phố Tân An là đô thị trung tâm, trung tâm hành chính của tỉnh Long An cũ, nằm ở vị trí cửa ngõ miền Tây, cách trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 47 km về phía Tây Nam.

Với vị trí chiến lược, thành phố Tân An đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối các tỉnh ĐBSCL với TP HCM và khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam.

Qua hơn 15 năm xây dựng và phát triển, TP Tân An có nhiều đổi mới. Ảnh: Báo Long An điện tử.

Trải qua chặng đường hơn 15 năm xây dựng và phát triển đã “điểm tô” cho TP Tân An, tỉnh Long An cũ một đô thị trẻ, nằm bên dòng Vàm Cỏ Tây hiền hòa, một diện mạo mới.

Trước thời điểm bỏ đơn vị hành chính cấp huyện, sáp nhập tỉnh Long An với tỉnh Tây Ninh để thành lập tỉnh Tây Ninh mới, thành phố Tân An có tốc độ phát triển khá nhanh, đô thị ngày càng khang trang, sạch đẹp, đời sống vật chất và tinh thần người dân được nâng lên.

Tổng thu ngân sách của thành phố Tân An năm 2023 đã đạt trên 797 tỷ đồng, tăng gấp 3,3 lần so với năm 2009 (237 tỷ đồng).

Thành phố đã có trên 1.990 doanh nghiệp đăng ký thành lập và hoạt động với tổng số vốn đăng ký trên 5.900 tỷ đồng, tăng gấp 2,7 lần về số doanh nghiệp và tăng gấp 8,2 lần về số vốn đăng ký.

Thu nhập bình quân đầu người của thành phố Tân An vào năm 2023 đạt trên 61 triệu đồng/người, tăng gần gấp 2 lần so với năm 2009 (chỉ đạt 30,8 triệu đồng). Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia của thành phố Tân An lúc bấy giờ đạt trên 89%, tăng hơn 8 lần so với năm 2009.

Quy hoạch hạ tầng đô thị của thành phố Tân An, tỉnh Long An cũ. Ảnh: Báo Long An điện tử.

Tỷ lệ hộ nghèo của TP Tân An giảm mạnh qua từng năm, nếu như năm 2009 là 7,8% thì đến 6 tháng đầu năm 2024 giảm xuống còn 0,31%. Từ năm 2009 đến 2024, thành phố Tân An tổ chức xây dựng và bàn giao 811 căn nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, nhà tình thương trong và ngoài thành phố với tổng trị giá trên 48 tỷ đồng.

Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới của thành phố Tân An trước khi tỉnh Long An sáp nhập với tỉnh Tây Ninh

Mặc dù là đô thị trung tâm, nông nghiệp vẫn giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế của Tân An, đặc biệt là ở các xã ngoại thành.

Thành phố đã và đang tập trung nhiều nguồn lực để phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững và gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Về phát triển nông nghiệp, thành phố Tân An tập trung vào các loại cây có giá trị kinh tế cao, thích ứng tốt với điều kiện địa phương như lúa chất lượng cao, cây ăn trái (thanh long, chanh không hạt, bưởi da xanh), rau màu. Thành phố khuyến khích ứng dụng các giống mới năng suất cao, chất lượng tốt.

Tân An đẩy mạnh ứng dụng máy móc vào các khâu sản xuất, từ làm đất, gieo sạ đến thu hoạch, giảm sức lao động và tăng hiệu quả; khuyến khích ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước, nhà lưới, nhà màng trong sản xuất rau màu, cây ăn trái để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, giảm thiểu tác động của thời tiết; tập huấn cho nông dân các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hiệu quả, an toàn, giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học.

Ngành nông nghiệp Tân An phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại, gia trại, đảm bảo an toàn sinh học và bảo vệ môi trường. Các mô hình chăn nuôi heo, gà, vịt, bò được khuyến khích đầu tư theo chuỗi giá trị.

Thành phố Tân An có giải pháp tăng cường liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp trong sản xuất, tiêu thụ nông sản, đảm bảo đầu ra ổn định cho nông dân...

Ngành nông nghiệp thành phố Long An (tỉnh Long An cũ) chú trọng phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Trong xây dựng nông thôn mới, thành phố Tân An tập trung cho tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn.

khuyến khích hình thành các hợp tác xã, tổ hợp tác để tập hợp nông dân, nâng cao khả năng cạnh tranh và tiếp cận thị trường; đẩy mạnh xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của địa phương, hướng đến chứng nhận VietGAP, GlobalGAP.

Đặc biệt, thành phố Tân An khai thác có hiệu quả tiềm năng sông nước (nhất là sông Vàm Cỏ Tây), vườn cây ăn trái để phát triển các mô hình du lịch trải nghiệm nông nghiệp, tạo thêm nguồn thu nhập cho người dân.

Thành phố Tân An là một trong số các thành phố trực thuộc tỉnh đã đạt chuẩn nông thôn mới và trước thời điểm bỏ cấp huyện thì thành đang phấn đấu xây dựng các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.



Chương trình xây dựng nông thôn mới tại thành phố Tân An tạo dấu ấn đậm nét, mang đến sự chuyển mình cho mỗi làng quê. UBND thành phố có sự tập trung chỉ đạo nâng chất các tiêu chí xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao.

Trước thời điểm bỏ cấp huyện, sáp nhập tỉnh Long An với tỉnh Tây Ninh, Đến nay, thành phố Tân An có 2/5 xã được UBND tỉnh Long An cũ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đó là xã An Vĩnh Ngãi và Nhơn Thạnh Trung.

Thực hiện chủ trương xắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ đơn vị hành chính cấp huyện, sáp nhập, hợp nhất tỉnh/thành phố, thành phố Tân An chấm dứt hoạt động sau ngày 1/7/2024.

Một phần diện tích của thành phố Tân An thuộc tỉnh Long An cũ nay là một phần đất của phường Long An ở tỉnh Tây Ninh mới

Phường Long An của tỉnh Tây Ninh mới hình thành trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường 1 và phường 3 (thành phố Tân An của tỉnh Long An cũ), phường 4, phường 5, phường 6, xã Hướng Thọ Phú, phần còn lại của xã Bình Thạnh (huyện Thủ Thừa của tỉnh Long An cũ).



Phường Long An có diện tích 34,9 km2, dân số hơn 106.600 người. Long An cũng sẽ là phường trung tâm hành chính - chính trị của tỉnh Tây Ninh mới

Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Long An của tỉnh Tây Ninh mới đặt tại số 76 đường Hùng Vương, phường Long An (trụ sở Trung tâm Hành chính công thành phố Tân An của tỉnh Long An cũ), số điện thoại liên hệ 0272.3831.725.



Cổng thông tin điện tử của thành phố Tân An, tỉnh Long An cũ nay cũng đã đổi thành cổng thông tin điện tử của phường Long An, tỉnh Tây Ninh mới.

Dữ liệu thông tin, nội dung trên Cổng thông tin điện tử của phường Long An, tỉnh Tây Ninh mới chưa được cập nhật mới, ít nhất là sau ngày 1/7/2025 đến hôm nay, 3/7/2025.