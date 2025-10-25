Chủ đề nóng

Thứ bảy, ngày 25/10/2025 06:16 GMT+7

Phường mới này của tỉnh Đồng Tháp (sau hợp nhất, sáp nhập), phố buôn bán tấp nập, dưới sông nuôi cá lồng dày đặc

Dương Út Thứ bảy, ngày 25/10/2025 06:16 GMT+7
Phường Hồng Ngự (trước thời điểm hợp nhất, sáp nhập, Hồng Ngự là tên một thành phố)-Vùng đất biên giới của tỉnh Đồng Tháp giáp với Vương quốc Campuchia ngày càng “thay da đổi thịt”, nhất là sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã đã mở ra không gian đầy tiềm năng phát triển.
Khát vọng vươn lên từ mảnh đất kiên cường

Những năm đầu thập niên 80, cuộc sống của người dân biên giới chủ yếu dựa vào cây lúa và mưu sinh theo mùa nước nổi.

Cuba trồng lúa, tự hào, xúc động với dự án trồng lúa ở Cuba qua xem phim tài liệu "Hạt giống hạnh phúc"

Với quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và sự đồng lòng của người dân, vùng đất biên cương từng ngày thay đổi diện mạo.

Điển hình, phường Hồng Ngự đã và đang tiếp tục vươn mình trở thành một đô thị trẻ, đầy sức sống.

Giờ đây, sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, vùng đất biên giới đang bước vào giai đoạn phát triển mới trên cơ sở kế thừa, phát huy thành quả đã đạt được.

Những cánh đồng lúa bạt ngàn xanh mướt, những vườn cây ăn trái trĩu quả không chỉ là biểu tượng của sự no ấm, mà còn là minh chứng cho tinh thần vượt khó, vươn lên của người dân đầu nguồn biên giới.

Diện mạo phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp (sau hợp nhất, sáp nhập) nhìn từ trên cao. Ảnh: Hoàng Trọng

Kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn vùng biên được đầu tư nâng cấp, mở rộng một cách đồng bộ từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Dưới chân con đèo đẹp ngoại mục ở tỉnh Đắk Lắk (sau sáp nhập) có một cái vịnh biển đẹp nhất, nhì Việt Nam

Nhiều cánh đồng được đầu tư đê bao kết hợp với giao thông nội đồng khép kín, giúp nông dân sản xuất lúa 3 vụ, thậm chí các vùng chuyên canh cây ăn trái quanh năm.

Nông dân vùng biên giới mạnh dạn thay đổi tư duy chuyển đổi sang các mô hình kinh tế hiệu quả hơn như trồng cây ăn trái, phát triển trang trại chăn nuôi, với thu nhập mỗi héc-ta lên tới hàng trăm triệu đồng/năm.

Ông Nguyễn Văn Niếu (62 tuổi, ngụ phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) là gương điển hình trong sản xuất kinh doanh giỏi. Ông từng hiến trọn tuổi trẻ cho cuộc chiến bảo vệ biên giới, khi trở về xây dựng gia đình với một phần sức khỏe đã mất đi.

Nhưng với ý chí của người lính Cụ Hồ, ông biến giấc mơ xây dựng mái ấm khang trang cho con cái thành hiện thực.

Ông không để đất nghỉ ngơi mà áp dụng phương thức “lấy ngắn nuôi dài”, tận dụng bờ đất trống để trồng trọt, chăn nuôi bò.

Vợ chồng ông miệt mài trên 2 ha đất lúa và hoa màu, thu nhập mỗi năm hơn 200 triệu đồng. Trường hợp của ông Niếu là câu chuyện của hàng ngàn người dân vùng biên, những người đã và đang cống hiến để làm nên sự đổi mới của vùng đất biên giới.

Xã Năm Căn-1 xã mới của tỉnh Cà Mau có một khu kinh tế hoành tráng, diện tích gần 11.000ha, 3 mặt giáp biển

Có dịp đến vùng biên giới, chúng tôi mới thấy rõ đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao nhờ hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu sản xuất. Môi trường sống được cải thiện đáng kể thông qua các hoạt động bảo vệ môi trường, xử lý chất thải, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

Công tác chăm lo người có công, gia đình chính sách được cấp ủy, chính quyền, đoàn thể quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Cùng với đó, các chính sách hỗ trợ đối với hộ nghèo, cận nghèo được triển khai đồng bộ, kịp thời, hiệu quả bảo đảm các đối tượng được thụ hưởng đầy đủ các chính sách hỗ trợ.

Người dân vùng biên giới nuôi cá lồng bằng nhà bè trên sông Sở Thượng thuộc thủy phận phường Thường Lạc và phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

Khu mộ cổ 400 năm trông đồ sộ ở tỉnh Phú Thọ mới, "cất giấu" bí mật khó đoán của dòng họ giàu có bậc nhất đất Mường

Biên giới Đồng Tháp từng chứng kiến bao mất mát của chiến tranh, nhưng chính từ nơi đây, khát vọng hòa bình và thịnh vượng đã được ươm mầm.

Ngày nay, dễ thấy nhất là những khu chợ vùng biên ngày càng đông đúc, những con đường, cây cầu khai thông huyết mạch làm cho vùng biên đầy tiềm năng đang từng ngày thay đổi diện mạo.

Hệ thống cầu, đường được mở rộng, rút ngắn thời gian di chuyển, kết nối giao thương; hệ thống trường học, bệnh viện được đầu tư mạnh mẽ. Bước ngoặt thực sự cho vùng biên khi Cửa khẩu Quốc tế đường bộ và đường sông Thường Phước (xã Thường Phước) thông suốt với tỉnh PreyVeng (Vương quốc Campuchia).

Việc khai thông Cửa khẩu Quốc tế này đồng bộ hóa hoạt động xuất nhập khẩu cả đường bộ và đường sông với Cửa khẩu Kaoh Roka (Vương quốc Campuchia).

Không gian đầy tiềm năng phát triển

Với sự quan tâm hỗ trợ của các cấp, các ngành và sự chung tay góp sức của người dân đã làm thay đổi diện mạo xã Thường Phước.

Đồng chí Lê Hùng Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thường Phước cho biết, trước đây khi chưa sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn Thường Thới Tiền đạt đô thị văn minh; xã Thường Phước 1 đạt nông thôn mới nâng cao và duy trì xã Thường Phước 2 đạt nông thôn mới là điều kiện để quy hoạch đầu tư kết cấu hạ tầng và phát triển kinh tế biên mậu trong thời gian tới.

Các tuyến đường nông thôn mới đẹp như phim ở Ninh Bình, có nơi toàn nhà to, biệt thự

Các cấp ủy, chính quyền khu vực biên giới triển khai thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; đồng thời xác định nông nghiệp là ngành kinh tế chủ lực với các ngành hàng như: Lúa, trâu, bò, cá tra, cây ăn trái và cây nông nghiệp ngắn ngày.

Chủ tịch UBND phường Thường Lạc Bùi Thanh Tiền cho biết, sản xuất nông nghiệp tiếp tục được duy trì và phát triển theo hướng nâng cao chất lượng và hiệu quả.

Địa phương phát huy tiềm năng, lợi thế ngành hàng chủ lực, đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp; chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Hệ thống thủy lợi nội đồng, giao thông nông thôn tiếp tục được đầu tư, phục vụ tốt nhu cầu tưới tiêu, vận chuyển vật tư, nông sản sau thu hoạch.

Cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà thuộc xã Tân Hộ Cơ, tỉnh Đồng Tháp (sau sáp nhập, hợp nhất)-cửa khẩu Việt Nam-Campuchia.

Trong những năm qua, tỉnh Đồng Tháp không ngừng đẩy mạnh các giải pháp, ban hành nhiều chủ trương, tạo điều kiện để các xã, phường khu vực biên giới phát huy nội lực, vươn lên mạnh mẽ.

Cụ thể, từ năm 2020 đến nay, xã Tân Hồng quy hoạch, xây dựng hạ tầng, nhất là hạ tầng đô thị và kêu gọi đầu tư được tập trung thực hiện. Toàn xã được cấp trên đầu tư 79 công trình, với tổng vốn trên 774 tỷ đồng, trong đó người dân đóng góp gần 2 tỷ đồng, hiến 35.724 m² đất.

Phường Long An, tỉnh Tây Ninh làm việc với đoàn kiểm tra, giám sát tỉnh về lĩnh vực tín dụng quan trọng

Chủ tịch UBND xã Tân Hồng Đào Ngọc Bích cho biết, trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, xã tập trung đầu tư một số công trình giao thông trọng điểm mang tính đột phá, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững, như: Nâng cấp hệ thống giao thông trung tâm xã; nâng cấp, mở rộng tuyến đường tỉnh lộ 843 - đoạn từ cầu Thành Lập đến cầu Giồng Găng.

Xã duy trì xã đạt chuẩn nông thôn mới, trọng tâm là tạo sự chuyển biến mạnh về cảnh quan, môi trường, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Giờ đây, dọc tuyến biên giới tỉnh Đồng Tháp dài hơn 50 km, đã có sự đổi thay rõ rệt về cơ sở hạ tầng, giao thương ngày càng nhộn nhịp và đời sống của người dân khởi sắc trên nhiều phương diện. Vùng đất cách mạng một thời đã chuyển mình mạnh mẽ, trở thành vùng biên giới phát triển, giàu tiềm năng.

Theo: Báo Đồng Tháp

