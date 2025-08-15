Chủ đề nóng

Thứ sáu, ngày 15/08/2025 09:04 GMT+7

Phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, xây dựng đô thị xanh, thông minh, hiện đại ở phía Đông của tỉnh

Việt Thắng Thứ sáu, ngày 15/08/2025 09:04 GMT+7
Phát biểu tại Đại hội Đảng bộ phường Nam Định lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy nhấn mạnh: Nam Định là phường giữ vai trò then chốt trong vùng lõi đô thị khu vực Nam Định trong tổng thể không gian phát triển, hướng tới xây dựng đô thị xanh thông minh, hiện đại ở phía Đông của tỉnh Ninh Bình.
Trong 2 ngày (12-13/8), Đảng bộ phường Nam Định đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình dự và chỉ đạo Đại hội.

Cùng dự Đại hội có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Đinh Việt Dũng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Hoàng Nguyên Dự, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh; Trần Minh Thắng, Bí thư Đảng ủy phường Nam Định; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Nam Định; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; cùng 242 đại biểu đại diện cho trên 13.000 đảng viên của 259 tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy phường.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh văn phòng Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nam Định; đồng chí Đặng Khánh Toàn, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nam Định đã gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Đảng bộ phường Nam Định được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025, trên cơ sở sáp nhập Đảng bộ các phường, xã: Trần Hưng Đạo, Vị Xuyên, Quang Trung, Cửa Bắc, Năng Tĩnh, Cửa Nam, Lộc Vượng, Mỹ Phúc.

Đồng chí Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Nam Định lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ phường Nam Định đạt nhiều kết quả toàn diện trên các lĩnh vực.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai tích cực, có sức lan tỏa sâu rộng.

Hệ thống chính trị được củng cố; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên; công tác dân vận tiếp tục được đổi mới.

Công tác kiểm tra, giám sát; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Trong nhiệm kỳ kết nạp được 284 đảng viên mới, hoàn thành công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp ở địa phương.

Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 11,7%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; thương mại, dịch vụ chiếm tỷ trọng cao; thu ngân sách vượt chỉ tiêu đề ra; thu nhập bình quân đầu người giai đoạn 2020 - 2025 ước đạt 100 triệu đồng/người/năm.

Cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư, công tác quản lý đất đai, quản lý đô thị, vệ sinh môi trường có nhiều chuyển biến tích cực. Văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,78%; chất lượng giáo dục tiếp tục đứng đầu toàn tỉnh.

Với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển”, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ phường Nam Định xác định, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; quyết tâm xây dựng phường ngày càng văn minh, hiện đại, phấn đấu đến năm 2030 tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 850 tỷ đồng, tỷ lệ đô thị hóa đạt 98%, thu nhập bình quân đầu người đạt 150 triệu đồng, tốc độ tăng vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do phường quản lý đạt từ 10 đến 12%...

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Nam Định đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Nam Định lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Nam Định là phường giữ vai trò then chốt trong vùng lõi đô thị khu vực Nam Định trong tổng thể không gian phát triển, hướng tới xây dựng đô thị xanh thông minh, hiện đại ở phía Đông của tỉnh Ninh Bình.

Đây cũng là nơi hội tụ các giá trị lịch sử, văn hóa của tỉnh, triển vọng và tiềm năng phát triển trong thời gian tới là rất lớn; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, đẩy mạnh hợp tác, thu hút đầu tư phát triển, quyết tâm phấn đấu trở thành địa phương giàu mạnh, văn minh.

Về nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới 2025-2030, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy đề nghị: Đảng bộ phường Nam Định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới phương thức sinh hoạt đảng để làm cầu nối, lan tỏa những giá trị truyền thống, kinh nghiệm quý báu và trí tuệ đúc kết từ thực tiễn lãnh đạo, quản lý qua các thời kỳ, tham mưu, phản biện, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tập trung các giải pháp để thu hút đầu tư, huy động các nguồn lực đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ theo hướng hiện đại gắn với chỉnh trang đô thị. Phối hợp làm tốt công tác giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án, nhất là các dự án trên địa bàn phường như: Dự án đường trục cảnh quan kết nối Nam Định-Hoa Lư (đoạn qua phường Nam Định); cầu Trần Nhật Duật…

Nhấn mạnh vị thế là địa bàn quan trọng ở phía Đông của tỉnh Ninh Bình, nơi hội tụ của nhiều giá trị văn hóa, lịch sử, tâm linh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị phường Nam Định tiếp tục rà soát, đánh giá thực trạng các di tích, danh thắng, giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể trên địa bàn, thực hiện tốt công tác bảo tồn, tu bổ, tôn tạo để khai thác, phát huy hiệu quả. Duy trì thành tích cao trong giáo dục và đào tạo.

Đồng chí Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Ninh Bình chụp ảnh lưu niệm với Ban Chấp hành Đảng bộ phường Nam Định.

Khuyến khích, hỗ trợ và định hướng phát triển khu vực kinh tế tư nhân; phát triển khoa học, công nghệ, tăng cường đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số. Thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chính quyền phường cần đổi mới tư duy quản lý, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng phục vụ nhân dân, tạo lập môi trường thuận lợi nhất cho sáng tạo, đầu tư và phát triển, phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy yêu cầu: Sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Nam Định khóa mới cần khẩn trương tổ chức học tập, quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết, xây dựng Chương trình hành động phù hợp, khả thi, nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ; Bí thư, Phó Bí thư; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Nam Định nhiệm kỳ 2025-2030; chỉ định Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Trần Minh Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Nam Định, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo: Báo Ninh Bình

