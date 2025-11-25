Pickleball khiến tennis Việt Nam vỡ mộng "vàng" tại SEA Games 33?

Tin mới nhất về nhu cầu cấp thiết về hạt giống, cây giống, con giống vật nuôi ở vùng lũ Phú Yên (nay là tỉnh Đắk Lắk)
Sau 5 ngày trải qua trận lũ lịch sử, tại khắp các thôn, xã ở tỉnh Phú Yên trước đây, lúa, ngô ngâm nước hỏng cả, vật nuôi chết trôi vô số. Ngoài nhu cầu về lương thực, thực phẩm ăn trước mắt thì bà con có nhu cầu gấp về hạt giống, cây giống, con giống vật nuôi, vật tư nông nghiệp như phân bón...để khôi phục sản xuất...