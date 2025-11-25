Chủ đề nóng

Pickleball khiến tennis Việt Nam vỡ mộng "vàng" tại SEA Games 33?

Long Nguyên Thứ ba, ngày 25/11/2025 18:10 GMT+7
Pickleball đang là môn thể thao có sức hút rất mạnh mẽ tại Việt Nam, tính từ phong trào tới thi đấu chuyên nghiệp. Liệu pickleball có phải “rào cản” khiến tennis rất khó có cơ hội tranh chấp huy chương tại SEA Games 33?
Pickleball khiến tennis Việt Nam khó tranh huy chương tại SEA Games 33?

Du nhập vào Việt Nam từ năm 2018, từ chỗ không được mấy ai quan tâm, pickleball đã có sự phát triển mang tính “thần tốc” trong khoảng 2 năm trở lại đây. Từ tập luyện, thi đấu phong trào với rất nhiều người chơi, pickleball còn trở thành “thỏi nam châm” khiến ngay cả các VĐV tennis hàng đầu của Việt Nam cũng “đổi sân”.

Cụ thể, Lý Hoàng Nam, Trịnh Linh Giang, Nguyễn Đắc Tiến, Trương Vinh Hiển, những tay vợt “có số má” của tennis Việt Nam giờ đã chuyển sang thi đấu pickleball chuyên nghiệp. Ngay lập tức, sự ảnh hưởng xuất hiện trong danh sách đội tuyển tennis Việt Nam hướng tới SEA Games 33.

Lý Hoàng Nam từng giành huy chương bạc đơn nam môn tennis tại SEA Games 32, nhưng sẽ không tham dự SEA Games 33. Ảnh: Ngọc Linh

Tại SEA Games 33, môn tennis cho phép mỗi quốc gia đăng ký tối đa 5 VĐV nam, 5 VĐV nữ, tranh tài ở 7 nội dung. Đội tuyển tennis Việt Nam đã được chốt lại gồm: Trần Thụy Thanh Trúc, Nguyễn Thị Mai Linh, Ngô Hồng Hạnh, Chanelle Vân Nguyễn, Savana Lý Nguyễn (nữ) và Vũ Hà Minh Đức, Nguyễn Minh Phát, Nguyễn Văn Phương, Từ Lê Khánh Duy, Đinh Viết Tuấn Minh (nam).

Mục tiêu của tennis Việt Nam không còn mang tính cạnh tranh huy chương vàng như trước, đặc biệt ở các nội dung nam. Ở SEA Games 32 tổ chức tại Campuchia năm 2023, tennis Việt Nam giành được 2 huy chương bạc, 3 huy chương đồng và có sự ganh đua rất cụ thể. Nhưng tới SEA Games 33, điều này trở nên không còn đơn giản bởi hướng phấn đấu chỉ còn là cố gắng tiến sâu và hy vọng tạo bất ngờ ở nội dung đôi.

Khi không còn “thế hệ vàng” ở các nội dung nam, tennis Việt Nam suy yếu rất nhanh chóng. Trong năm nay, tennis Việt Nam không còn bất kỳ đại diện nam nào đủ sức cạnh tranh trên bảng xếp hạng ATP/ITF. Ở Davis Cup nhóm III vừa qua, tennis Việt Nam phải huy động đội hình gồm các tay vợt trẻ như Phạm La Hoàng Anh, Nguyễn Minh Phát, Lê Khánh Duy, Đinh Viết Tuấn Minh và đa số những cái tên này chính là thành phần sắp thi đấu SEA Games 33.

Kết quả thì sao? Tại Davis Cup nhóm III, tennis Việt Nam ngoài việc thua dễ dàng trước Thái Lan, Ả Rập Xê-út còn gục ngã khó tin với tỷ số 0-3 trước Singapore. Với những nhân sự đang có, cơ hội cạnh tranh huy chương của tennis Việt Nam ở SEA Games 33 được đánh giá là rất ít ỏi.

Câu hỏi đặt ra với người hâm mộ có thể là, tại sao những tay vợt tennis nổi tiếng của chúng ta lại không dự SEA Games 33? Câu trả lời lấy luôn từ một minh chứng cụ thể: Do không tham dự các giải đấu tennis trong năm nay, Lý Hoàng Nam không có suất dự SEA Games 33. Với nhiều tay vợt tennis khác đã chuyển sang chơi pickleball cũng vậy.

Không thể phủ nhận, pickleball xuất hiện ở Việt Nam rất đúng lúc, với cả người chơi phong trào lẫn các VĐV chuyên nghiệp. Ở mảng chuyên nghiệp, các VĐV chuyển từ tennis sang chơi pickleball không mất nhiều cơ hội thích nghi, những giải đấu được tổ chức thường xuyên và giải thưởng cũng được trao rất nhanh, rất rõ ràng.

Trong khi đó, với tennis, các giải đấu trong nước chỉ có từ 6 đến 8 giải /năm. Ngoài ra, chi phí để ra nước ngoài thi đấu với mỗi VĐV cũng rất cao, nếu thành tích không tốt thì dẫn đến nhiều khó khăn. Không những vậy, nguồn tài trợ dành cho các VĐV tennis chuyên nghiệp cũng không ổn định, đến từ chính việc cạnh tranh thành tích không ở mức xuất sắc.

Lý Hoàng Nam và nhiều tay vợt tennis xuất sắc khác của Việt Nam đã chuyển sang chơi pickleball. Ảnh: FBNV

Trao đổi với Dân Việt, nhà báo Đặng Việt Cường cho biết: "Pickleball thực ra không hề có lỗi. Pickleball chỉ là tấm gương phản chiếu những lỗ hổng đã tồn tại từ nhiều năm qua của tennis Việt Nam. SEA Games 33 tới, nếu tennis Việt Nam không có được thành tích tốt thì đó cũng chẳng phải điều bất ngờ.

Quan trọng nhất, tennis Việt Nam qua thực tế này sẽ nhìn thấy cơ hội để tái thiết thật nhanh chóng. Lấy ví dụ thì đơn giản, tennis Thái Lan có tay vợt trong top 600 TAP, Singapore có tay vợt thuộc top 500 ITF. Với Philippines và Malaysia, các quốc gia này đều có 15-30 giải nội địa, đủ mang tính cọ xát cao, tích lũy kinh nghiệm phù hợp cho các VĐV trẻ. Trong khi đó, tennis Việt Nam không có được nền tảng tốt như vậy, chưa kể việc thiếu rất nhiều yếu tố khác.

Việc Lý Hoàng Nam hay một số tay vợt tennis tên tuổi chuyển sang chơi pickleball là việc bình thường, khi mỗi VĐV chuyên nghiệp phải suy tính hướng đi phù hợp nhất cho họ trên mọi phương diện. Vấn đề là tennis Việt Nam phải nhìn thẳng vào sự thật và có những thay đổi mang tính thiết thực nhất".

Từ khóa:
