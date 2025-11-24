Chủ đề nóng

Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
Dân Việt đồng hành cùng bà con vùng lũ
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Khám xét hệ thống cơ sở của Mailisa trên toàn quốc
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
1 năm thực hiện Kết luận tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2024
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Thể thao
Thứ hai, ngày 24/11/2025 14:10 GMT+7

36 trận bất bại, Ninh Bình FC lập kỷ lục mới tại châu Á

+ aA -
Trần Huy Trưởng (Theo Bóng Đá/Thời báo VHNT) Thứ hai, ngày 24/11/2025 14:10 GMT+7
Ngược dòng kịch tính hạ Hải Phòng FC 2-1, Ninh Bình FC chính thức vào tứ kết Cúp Quốc gia. Chiến thắng này giúp đội trưởng Hoàng Đức và các đồng đội nối dài mạch bất bại lên con số 36 trên mọi mặt trận.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Ninh Bình FC: Từ "kẻ thách thức" đến biểu tượng bất bại mới của bóng đá Việt Nam

Chiến thắng ngược dòng kịch tính 2-1 trước Hải Phòng FC tại "chảo lửa" Lạch Tray tối 23/11/2025 không chỉ đơn thuần là một tấm vé vào tứ kết Cúp Quốc gia 2025/2026 với Ninh Bình FC.

Hơn cả một trận thắng, đó là lời khẳng định đanh thép nhất cho vị thế của CLB: Tập thể này không còn là một "hiện tượng" nhất thời, mà đã thực sự trở thành thế lực đáng gờm, một biểu tượng mới của sự ổn định và bản lĩnh tại bóng đá Việt Nam.

Ninh Bình FC tiếp tục giành chiến thắng

Khép lại năm 2025, đoàn quân của HLV Gerard Albadalejo đang sở hữu một con số thống kê khiến mọi đối thủ phải ngả mũ: Chuỗi 36 trận bất bại liên tiếp trong thời gian thi đấu chính thức. Đây là một kỷ lục hiếm có trong lịch sử bóng đá hiện đại Việt Nam, nơi mà khoảng cách trình độ giữa các đội bóng đang ngày càng thu hẹp. Không những vậy, Ninh Bình FC cũng trở thành CLB châu Á đầu tiên cán mốc 36 trận bất bại.

Điều đáng sợ ở Ninh Bình FC không chỉ nằm ở những chiến thắng hủy diệt 4-0 trước CLB Đông Á Thanh Hóa hay 3-1 trước SHB Đà Nẵng, mà nó nằm ở cách họ phản ứng trước nghịch cảnh. Trận đấu với Hải Phòng FC là ví dụ điển hình.

Bị dẫn trước sớm, chịu sức ép khủng khiếp từ khán đài Lạch Tray và lối chơi pressing rát của đối thủ, nhưng Ninh Bình FC không hề vỡ trận. Sự điềm tĩnh, khả năng điều chỉnh nhịp độ và bùng nổ đúng lúc ở những phút cuối trận là phẩm chất thường thấy ở những đội bóng sẵn sàng đua vô địch.

Nền tảng cho chuỗi trận thăng hoa này bắt nguồn từ sự đầu tư bài bản và khôn ngoan. Việc thống trị giải Hạng Nhất 2024/2025 và ngay lập tức thị uy sức mạnh tại V.League 2025/2026 cho thấy Ninh Bình FC không gặp phải cú sốc khi chuyển giao giữa hai hạng đấu.

Đội bóng đất cố đô xây dựng một bộ khung vững chắc với trục dọc là những ngôi sao đẳng cấp quốc gia. Trong đó, Nguyễn Hoàng Đức chính là "trái tim" trong lối chơi. Việc anh đá chính tới 33 trong tổng số 36 trận bất bại là minh chứng cho tầm ảnh hưởng bao trùm của tiền vệ sinh năm 1998.

Không chỉ là người cầm nhịp, kiến thiết, Hoàng Đức còn là thủ lĩnh tinh thần, kéo cả con tàu Ninh Bình FC vượt qua những thời điểm khó khăn nhất. Phong độ hủy diệt này đang biến anh trở thành ứng cử viên số 1 cho danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam năm nay.

Ninh Bình FC dần trở thành thế lực của bóng đá Việt Nam.

Bên cạnh đó, không thể không nhắc đến sự chắc chắn của Đặng Văn Lâm trong khung gỗ và tài thao lược của HLV Gerard Albadalejo. Chiến lược gia này đã kết hợp thành công những cá nhân xuất sắc thành một tập thể gắn kết, biết cách chiến thắng bằng cả sự hoa mỹ lẫn sự thực dụng cần thiết.

Với chuỗi 36 trận bất bại và phong độ hủy diệt hiện tại, Ninh Bình FC đang hướng tới cú đúp danh hiệu V.League và Cúp Quốc gia mùa giải 2025/2026. Từ một đội bóng giàu tham vọng ở giải hạng dưới, tập thể này giờ đây đã vẽ lại bản đồ quyền lực của bóng đá Việt Nam, trở thành thách thức lớn nhất cho bất kỳ CLB nào muốn chạm tay vào vinh quang.

Tham khảo thêm

HLV Gerard Albadalejo chọn CLB Ninh Bình vì có... Hoàng Đức

HLV Gerard Albadalejo chọn CLB Ninh Bình vì có... Hoàng Đức

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Tin tối (22/11): Nguyễn Quốc Việt chia tay Ninh Bình FC, trở lại HAGL?

Nguyễn Quốc Việt chia tay Ninh Bình FC, trở lại HAGL?; HLV Zain quyết đưa U22 Malaysia vào chung kết SEA Games 33; Sadio Mane hết lời khen Ronaldo; Garnacho cãi nhau với HLV từ khi 10 tuổi; Stille muốn đầu quân cho Real Madrid.

Tin chiều 22/11: Thủ môn Trần Trung Kiên 1m91 của HAGL nhận thêm 4 tỷ đồng

Thể thao
Tin chiều 22/11: Thủ môn Trần Trung Kiên 1m91 của HAGL nhận thêm 4 tỷ đồng

Tin sáng (24/11): HAGL chia tay HLV Lê Quang Trãi để “thay tướng, đổi vận”?

Thể thao
Tin sáng (24/11): HAGL chia tay HLV Lê Quang Trãi để “thay tướng, đổi vận”?

CLB CAHN thua đau Thể Công Viettel, HLV Polking “lắc đầu” về trọng tài

Thể thao
CLB CAHN thua đau Thể Công Viettel, HLV Polking “lắc đầu” về trọng tài

Vì sao pickleball “tạo cơn sốt” ở Việt Nam, nhưng lại không phổ biến tại châu Âu?

Thể thao
Vì sao pickleball “tạo cơn sốt” ở Việt Nam, nhưng lại không phổ biến tại châu Âu?

Đọc thêm

Sự kiện ẩm thực quốc tế 100 FLAVORS dùng thịt heo Việt sạch chuẩn 3F plus
Nhà nông

Sự kiện ẩm thực quốc tế 100 FLAVORS dùng thịt heo Việt sạch chuẩn 3F plus

Nhà nông

Thịt heo thương hiệu G từ chuỗi 3F Plus của Greenfeed được tin chọn cho trải nghiệm fine dining quốc tế 100 FLAVORS 2025 vào ngày 26/11 tại TP.HCM và 28/11 tại Huế.

HĐND TP Hà Nội giải thích về bảng giá đất mới năm 2026 có một số khu vực tăng hơn 20%, chỗ không tăng
Tin tức

HĐND TP Hà Nội giải thích về bảng giá đất mới năm 2026 có một số khu vực tăng hơn 20%, chỗ không tăng

Tin tức

Tại hội nghị thông tin kỳ họp cuối năm, HĐND TP Hà Nội đã làm rõ lý do bảng giá đất 2026 có một số khu vực tăng trên 20%, khẳng định mức điều chỉnh dựa trên dữ liệu thị trường và không gây xáo trộn lớn.

Vietnam Airlines giảm phát thải 2,43 tấn CO2 trong chiến dịch “Bay nhẹ tới Hà Nội”
Doanh nghiệp

Vietnam Airlines giảm phát thải 2,43 tấn CO2 trong chiến dịch “Bay nhẹ tới Hà Nội”

Doanh nghiệp

Chuyến bay VN248 của Vietnam Airlines từ TP.Hồ Chí Minh tới Hà Nội đã ghi dấu ấn xanh khi tiết kiệm 0,77 tấn nhiên liệu, tương đương 2,43 tấn khí CO2 không phát thải ra môi trường.

Người đàn ông trúng xổ số 3,8 triệu USD, giấu vợ để sống xa hoa và cái kết bất ngờ
Xã hội

Người đàn ông trúng xổ số 3,8 triệu USD, giấu vợ để sống xa hoa và cái kết bất ngờ

Xã hội

Một người đàn ông cao tuổi ở Nhật Bản trúng giải độc đắc 600 triệu yên (tương đương 3,8 triệu USD) xổ số nhưng giấu khoản tiền khổng lồ này khỏi người vợ tiết kiệm để có thể tận hưởng cuộc sống xa hoa.

Thị trường ô tô Việt Nam cuối năm 2025: Xe xanh bùng nổ, đại lý “chạy nước rút” giữ khách
Kinh tế

Thị trường ô tô Việt Nam cuối năm 2025: Xe xanh bùng nổ, đại lý “chạy nước rút” giữ khách

Kinh tế

Cuối năm 2025, thị trường ô tô Việt Nam bước vào giai đoạn sôi động nhất trong nhiều năm khi sức mua tăng trở lại, xe hybrid - xe điện chiếm ưu thế và cuộc đua giảm giá vẫn chưa hạ nhiệt. Đại lý và hãng xe đồng loạt tung ưu đãi, bổ sung sản phẩm mới để giữ thị phần trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Cảnh báo mưa lũ ở Đồng Tháp: Triều cường dâng cao, nguy cơ ngập sâu kéo dài
Nhà nông

Cảnh báo mưa lũ ở Đồng Tháp: Triều cường dâng cao, nguy cơ ngập sâu kéo dài

Nhà nông

Mưa lũ ở Đồng Tháp đang được nâng mức cảnh giác cao khi triều cường kết hợp mưa lớn làm nước dâng nhanh trên diện rộng. Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đồng Tháp, nhiều khu vực trũng, thấp trong tỉnh đứng trước nguy cơ ngập sâu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống người dân.

Truyền thông châu Âu đưa tin mặt trận ở Ukraine trên đà sụp đổ
Thế giới

Truyền thông châu Âu đưa tin mặt trận ở Ukraine trên đà sụp đổ

Thế giới

Mặc dù đã được huy động bắt buộc, Kiev vẫn không thể giữ vững mặt trận trước bước tiến thành công của quân đội Nga, tờ báo Ý IL Fatto Quotidiano đưa tin.

Lễ hội cam Cao Phong 2025: Khát vọng 'Nông nghiệp xanh' và bước chuyển mình trên nền tảng số
Hòa Bình thi đua yêu nước

Lễ hội cam Cao Phong 2025: Khát vọng "Nông nghiệp xanh" và bước chuyển mình trên nền tảng số

Hòa Bình thi đua yêu nước

Vào tháng 12 tới đây, tại xã Cao Phong sẽ diễn ra Lễ hội cam Cao Phong và Hội chợ triển lãm giới thiệu các sản phẩm đặc trưng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Với chủ đề “Nông nghiệp xanh, bền vững và ứng dụng công nghệ số”, sự kiện hứa hẹn không chỉ là ngày hội của nông sản sạch mà còn là đòn bẩy thúc đẩy kinh tế - du lịch địa phương.

Loại chim này tới kỳ sinh đẻ cản chả kịp, xuất xứ từ Pháp, nuôi thành công ở Thanh Hóa, cứ có là thương lái 'cân tất'
Nhà nông

Loại chim này tới kỳ sinh đẻ cản chả kịp, xuất xứ từ Pháp, nuôi thành công ở Thanh Hóa, cứ có là thương lái "cân tất"

Nhà nông

Theo anh Mai Xuân Lâm, người nuôi chim bồ câu Pháp thành công ở xã Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa (địa phận huyện Đông Sơn trước hợp nhất, sáp nhập), so với các giống chim bồ câu khác, bồ câu Pháp dễ nuôi, ít dịch bệnh, có khả năng sinh sản đều và cao. Mỗi con bồ câu mái sau 4 - 5 tháng tuổi bắt đầu đẻ lứa đầu, mỗi lứa đẻ 2 trứng.

HLV thứ 6 tại V.League 2025/2026 'bay ghế'
Thể thao

HLV thứ 6 tại V.League 2025/2026 "bay ghế"

Thể thao

HLV Thạch Bảo Khanh chính thức chia tay PVF-CAND, nhiều khả năng nhường ghế cho HLV Nguyễn Thành Công giữa mùa V.League 2025/2026.

Đất không giấy tờ: Người dân cần làm gì để được cấp sổ đỏ?
Bạn đọc

Đất không giấy tờ: Người dân cần làm gì để được cấp sổ đỏ?

Bạn đọc

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất chưa có giấy tờ nhưng không vi phạm pháp luật về đất đai và không thuộc diện đất được giao không đúng thẩm quyền vẫn có thể được cấp “sổ đỏ”. Vậy, người dân cần chuẩn bị hồ sơ, lựa chọn nơi nộp cũng như nắm rõ các nghĩa vụ tài chính để thực hiện nhanh chóng?

Phố Hàng Mã 'lạ lẫm' sau khi kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị
Ảnh

Phố Hàng Mã "lạ lẫm" sau khi kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị

Ảnh

Phố Hàng Mã đang khoác lên mình một diện mạo "trần trụi" hơn nhưng cũng quy củ chưa từng thấy trong đợt ra quân thí điểm trật tự đô thị của phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Đại mỹ nhân màn ảnh Việt thập niên 90 đón sinh nhật tuổi 53
Văn hóa - Giải trí

Đại mỹ nhân màn ảnh Việt thập niên 90 đón sinh nhật tuổi 53

Văn hóa - Giải trí

Việt Trinh - nữ diễn viên nổi tiếng của điện ảnh Việt Nam thập niên 1990, "nữ hoàng ảnh lịch" một thời đón tuổi mới với tâm trạng an yên, hạnh phúc.

TP.HCM tăng tốc gỡ nút thắt pháp lý: 5 dự án nhà ở chuẩn bị “mở khóa” sổ hồng
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM tăng tốc gỡ nút thắt pháp lý: 5 dự án nhà ở chuẩn bị “mở khóa” sổ hồng

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM đang đẩy mạnh xử lý các tồn đọng pháp lý tại nhiều dự án nhà ở nhằm giải quyết quyền lợi được cấp sổ hồng cho người mua và cải thiện tính minh bạch của thị trường bất động sản.

Đăng tin 'vỡ đập' và 'hết nguồn cung xăng dầu' tại Đà Lạt, nhiều người bị công an mời làm việc
Pháp luật

Đăng tin "vỡ đập" và "hết nguồn cung xăng dầu" tại Đà Lạt, nhiều người bị công an mời làm việc

Pháp luật

Sử dụng facebook đăng thông tin sai sự thật "vỡ đập" và "hết nguồn cung xăng dầu" tại khu vực Đà Lạt, nhiều người bị Công an tỉnh Lâm Đồng mời làm việc, xử lý.

Phát triển du lịch nông thôn gắn với làng nghề: Con đường bền vững để giữ nghề, giữ người, kiến tạo làng quê đáng sống
Nhà nông

Phát triển du lịch nông thôn gắn với làng nghề: Con đường bền vững để giữ nghề, giữ người, kiến tạo làng quê đáng sống

Nhà nông

Trong những năm qua, hoạt động du lịch nông thôn đã được hình thành trên cơ sở khai thác giá trị đặc sắc, mang đậm dấu ấn của văn hóa, sinh thái vùng miền, với nhiều sự chuyển biến mạnh mẽ. Trong đó, phát triển du lịch nông thôn gắn với làng nghề đang nổi lên như một hướng đi bền vững, không chỉ phát huy thế mạnh địa phương mà còn giữ nghề, giữ người, xây dựng những làng quê đáng sống.

Đà Nẵng: 'Khát' bác sĩ, nhiều nơi chưa bố trí đủ 2 bác sĩ/trạm
Xã hội

Đà Nẵng: "Khát" bác sĩ, nhiều nơi chưa bố trí đủ 2 bác sĩ/trạm

Xã hội

Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, ngành đang đối mặt tình trạng thiếu bác sĩ tại y tế cơ sở và đang triển khai nhiều giải pháp tăng cường nhân lực, bổ sung trang thiết bị nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ban đầu cho người dân.

Vì sao Trương Cáp có thể ra tay nhưng cuối cùng không hạ thủ với Triệu Vân?
Đông Tây - Kim Cổ

Vì sao Trương Cáp có thể ra tay nhưng cuối cùng không hạ thủ với Triệu Vân?

Đông Tây - Kim Cổ

Trương Cáp từng có cơ hội rất dễ dàng để hạ gục Triệu Vân, nhưng cuối cùng ông lại quyết định bỏ qua. Sau cùng, Trương Cáp phải chịu cái kết bi thảm thế nào?

Có 10 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý bị kỷ luật vì vi phạm kê khai tài sản, thu nhập
Tin tức

Có 10 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý bị kỷ luật vì vi phạm kê khai tài sản, thu nhập

Tin tức

Nhiệm kỳ qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập đối với 11.172 đảng viên; qua kiểm tra, giám sát kết luận 830 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. UBKT Trung ương kiểm tra, giám sát 145 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; qua kiểm tra, đã thi hành kỷ luật 10 đảng viên.

3 dự án khu đô thị gần 1.400 tỷ đồng tại Ninh Bình đang kêu gọi đầu tư
Nhà đất

3 dự án khu đô thị gần 1.400 tỷ đồng tại Ninh Bình đang kêu gọi đầu tư

Nhà đất

Ninh Bình mời gọi đầu tư gần 1.400 tỷ đồng cho 3 dự án đô thị mới, đồng thời công bố thêm 6 dự án bất động sản hơn 3.400 tỷ đồng, tạo quỹ phát triển đô thị quy mô lớn giai đoạn 2025 - 2030.

Học trò của HLV Troussier ở Đông Á Thanh Hóa: Vừa cưới xong, chuẩn bị gia nhập Ninh Bình FC?
Thể thao

Học trò của HLV Troussier ở Đông Á Thanh Hóa: Vừa cưới xong, chuẩn bị gia nhập Ninh Bình FC?

Thể thao

Hoàng Thái Bình - tiền vệ thuộc biên chế Đông Á Thanh Hóa và từng được HLV Troussier triệu tập lên ĐT Việt Nam hồi năm 2023, được cho là sẽ gia nhập Ninh Bình FC vào đầu năm 2026.

Thắng CLB TP.HCM, HLV Lê Huỳnh Đức dành lời khen đặc biệt cho ai?
Thể thao

Thắng CLB TP.HCM, HLV Lê Huỳnh Đức dành lời khen đặc biệt cho ai?

Thể thao

Sau trận đấu giữa CLB Công an TP.HCM và CLB TP.HCM, HLV Lê Huỳnh Đức đã đặc biệt dành lời khen cho cầu thủ trẻ Nguyễn Đức Phú.

Xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang, dân nuôi gà ngon dưới tán cây gì mà 'toàn thân thơm nức', bán vỏ cây, bán gà hết veo?
Nhà nông

Xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang, dân nuôi gà ngon dưới tán cây gì mà "toàn thân thơm nức", bán vỏ cây, bán gà hết veo?

Nhà nông

Chị Hứa Thị Tiêu, xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang đã nuôi gà ri lai thành công dưới tán rừng quế. Khai thác vỏ quế bán tốt, mà bán gà ri thả rừng quế, đồi quế cũng đắt hàng, đây là mô hình hay trong kinh tế hộ gia đình.

Từ sản xuất nông nghiệp manh mún đến vùng nông sản hàng hóa tập trung, quy mô lớn, một cách giảm nghèo ở Lai Châu
Giảm nghèo nông thôn

Từ sản xuất nông nghiệp manh mún đến vùng nông sản hàng hóa tập trung, quy mô lớn, một cách giảm nghèo ở Lai Châu

Giảm nghèo nông thôn

Từ một nền nông nghiệp lạc hậu, sản xuất tự cung, tự cấp, nhỏ lẻ, mạnh mún nông nghiệp Lai Châu đã “vươn mình” với những vùng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, góp phần giảm nghèo bền vững.

Mưa lũ miền Trung và sự tinh vi của tin giả thời AI
Kính đa tròng

Mưa lũ miền Trung và sự tinh vi của tin giả thời AI

Kính đa tròng

Mưa lũ ngập miền Trung thì mạng xã hội cũng ngập cả tin thật lẫn giả, người dân không biết tin vào đâu. Nghiêm trọng hơn, nhiều video giả do AI tạo ra để xuyên tạc, kéo người thiếu hiểu biết chỉ trích lực lượng chức năng, những người đang ngày đêm dầm mình lội nước giúp dân.

Bộ Xây dựng: Siết chặt năng lực chủ đầu tư và giám sát chất lượng công trình sau sự cố cầu sông Lô
Tin tức

Bộ Xây dựng: Siết chặt năng lực chủ đầu tư và giám sát chất lượng công trình sau sự cố cầu sông Lô

Tin tức

Sáng 24/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Luật Xây dựng (sửa đổi).

Trồng chuối được thương lái săn đón mua cả lá lẫn quả, nông dân Mường Khương thu lãi hàng trăm triệu đồng
Nhà nông

Trồng chuối được thương lái săn đón mua cả lá lẫn quả, nông dân Mường Khương thu lãi hàng trăm triệu đồng

Nhà nông

Từ chỗ chỉ quanh quẩn với cây ngô, cây sắn hiệu quả thấp, nông dân xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai đã mạnh dạn chuyển đổi sang trồng chuối hàng hóa. Cây chuối không chỉ "bén rễ" xanh tốt mà còn đang giúp nông dân vùng cao biên giới đổi đời, thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Người đàn ông Khmer ở An Giang vừa làm kinh tế giỏi vừa giàu lòng nhân ái, được nhận Huân chương lao động Hạng 3
Nhà nông

Người đàn ông Khmer ở An Giang vừa làm kinh tế giỏi vừa giàu lòng nhân ái, được nhận Huân chương lao động Hạng 3

Nhà nông

Ông Danh Phú, người đàn ông Khmer đến từ An Giang, chủ Doanh nghiệp Tư nhân Hải Nguyên (Khu phố 3 Dương Đông, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) vừa là một điển hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, vừa là tấm gương sáng về trách nhiệm xã hội. Câu chuyện của ông không chỉ gắn liền với hương vị đậm đà của nước mắm truyền thống Phú Quốc, mà còn là minh chứng cho tinh thần “lá lành đùm lá rách”, với tổng số tiền đóng góp an sinh xã hội lên đến hơn 1 tỷ đồng trong 5 năm gần đây.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính kiểm tra dự án đường Vành đai 3 TP.HCM
Kinh tế

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính kiểm tra dự án đường Vành đai 3 TP.HCM

Kinh tế

Đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Mai Văn Chính làm trưởng đoàn kiểm tra dự án đường Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Tin đọc nhiều

1

Tên thật và thủ đoạn của nữ nghi phạm đưa súng giúp phạm nhân tháo chạy ở Campuchia?

Tên thật và thủ đoạn của nữ nghi phạm đưa súng giúp phạm nhân tháo chạy ở Campuchia?

2

Giáo sư giàu nhất Việt Nam với tài sản gần 9.000 tỷ đồng: Quê Ninh Bình, giữ nhiều vị trí lãnh đạo cao

Giáo sư giàu nhất Việt Nam với tài sản gần 9.000 tỷ đồng: Quê Ninh Bình, giữ nhiều vị trí lãnh đạo cao

3

Nỗ lực của châu Âu sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga bất ngờ bị Mỹ phá

Nỗ lực của châu Âu sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga bất ngờ bị Mỹ phá

4

Vương triều nhà Nguyễn với 9 chúa, 13 vua có đất phát tích là làng này ở Thanh Hóa

Vương triều nhà Nguyễn với 9 chúa, 13 vua có đất phát tích là làng này ở Thanh Hóa

5

Giá vàng hôm nay mới nhất (22/11) đảo chiều tăng mạnh: Nhà vàng gặp sự cố bất ngờ, người dân lại xếp hàng dài

Giá vàng hôm nay mới nhất (22/11) đảo chiều tăng mạnh: Nhà vàng gặp sự cố bất ngờ, người dân lại xếp hàng dài