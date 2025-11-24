36 trận bất bại, Ninh Bình FC lập kỷ lục mới tại châu Á

Ninh Bình FC: Từ "kẻ thách thức" đến biểu tượng bất bại mới của bóng đá Việt Nam

Chiến thắng ngược dòng kịch tính 2-1 trước Hải Phòng FC tại "chảo lửa" Lạch Tray tối 23/11/2025 không chỉ đơn thuần là một tấm vé vào tứ kết Cúp Quốc gia 2025/2026 với Ninh Bình FC.

Hơn cả một trận thắng, đó là lời khẳng định đanh thép nhất cho vị thế của CLB: Tập thể này không còn là một "hiện tượng" nhất thời, mà đã thực sự trở thành thế lực đáng gờm, một biểu tượng mới của sự ổn định và bản lĩnh tại bóng đá Việt Nam.

Ninh Bình FC tiếp tục giành chiến thắng

Khép lại năm 2025, đoàn quân của HLV Gerard Albadalejo đang sở hữu một con số thống kê khiến mọi đối thủ phải ngả mũ: Chuỗi 36 trận bất bại liên tiếp trong thời gian thi đấu chính thức. Đây là một kỷ lục hiếm có trong lịch sử bóng đá hiện đại Việt Nam, nơi mà khoảng cách trình độ giữa các đội bóng đang ngày càng thu hẹp. Không những vậy, Ninh Bình FC cũng trở thành CLB châu Á đầu tiên cán mốc 36 trận bất bại.

Điều đáng sợ ở Ninh Bình FC không chỉ nằm ở những chiến thắng hủy diệt 4-0 trước CLB Đông Á Thanh Hóa hay 3-1 trước SHB Đà Nẵng, mà nó nằm ở cách họ phản ứng trước nghịch cảnh. Trận đấu với Hải Phòng FC là ví dụ điển hình.

Bị dẫn trước sớm, chịu sức ép khủng khiếp từ khán đài Lạch Tray và lối chơi pressing rát của đối thủ, nhưng Ninh Bình FC không hề vỡ trận. Sự điềm tĩnh, khả năng điều chỉnh nhịp độ và bùng nổ đúng lúc ở những phút cuối trận là phẩm chất thường thấy ở những đội bóng sẵn sàng đua vô địch.

Nền tảng cho chuỗi trận thăng hoa này bắt nguồn từ sự đầu tư bài bản và khôn ngoan. Việc thống trị giải Hạng Nhất 2024/2025 và ngay lập tức thị uy sức mạnh tại V.League 2025/2026 cho thấy Ninh Bình FC không gặp phải cú sốc khi chuyển giao giữa hai hạng đấu.

Đội bóng đất cố đô xây dựng một bộ khung vững chắc với trục dọc là những ngôi sao đẳng cấp quốc gia. Trong đó, Nguyễn Hoàng Đức chính là "trái tim" trong lối chơi. Việc anh đá chính tới 33 trong tổng số 36 trận bất bại là minh chứng cho tầm ảnh hưởng bao trùm của tiền vệ sinh năm 1998.

Không chỉ là người cầm nhịp, kiến thiết, Hoàng Đức còn là thủ lĩnh tinh thần, kéo cả con tàu Ninh Bình FC vượt qua những thời điểm khó khăn nhất. Phong độ hủy diệt này đang biến anh trở thành ứng cử viên số 1 cho danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam năm nay.

Ninh Bình FC dần trở thành thế lực của bóng đá Việt Nam.

Bên cạnh đó, không thể không nhắc đến sự chắc chắn của Đặng Văn Lâm trong khung gỗ và tài thao lược của HLV Gerard Albadalejo. Chiến lược gia này đã kết hợp thành công những cá nhân xuất sắc thành một tập thể gắn kết, biết cách chiến thắng bằng cả sự hoa mỹ lẫn sự thực dụng cần thiết.

Với chuỗi 36 trận bất bại và phong độ hủy diệt hiện tại, Ninh Bình FC đang hướng tới cú đúp danh hiệu V.League và Cúp Quốc gia mùa giải 2025/2026. Từ một đội bóng giàu tham vọng ở giải hạng dưới, tập thể này giờ đây đã vẽ lại bản đồ quyền lực của bóng đá Việt Nam, trở thành thách thức lớn nhất cho bất kỳ CLB nào muốn chạm tay vào vinh quang.