Pickleball tiền thưởng cực khủng, hút hết ngôi sao khiến môn khác "chạnh lòng"

Pickleball tại Việt Nam đang bùng nổ mạnh mẽ, đặc biệt ở các giải phong trào khi tổng tiền thưởng liên tục ở mức hàng tỷ đồng. Trong năm 2025, rất nhiều giải đấu phong trào ở Việt Nam được tổ chức, mỗi giải quy tụ hàng trăm VĐV, mỗi giải đều có tổng giá trị trao thưởng khoảng hơn 1 tỷ đồng. Nhiều giải đấu có quy mô nhỏ hơn cũng trao hàng trăm triệu đồng cho các cá nhân xuất sắc.

Trái ngược với sự “ăn nên làm ra” của pickleball, các môn truyền thống như cầu lông, bóng bàn phong trào vẫn khiêm tốn về quỹ thưởng lẫn quy mô, đặt ra bài toán cạnh tranh thu hút vận động viên.

Pickleball thu hút ngôi sao thể thao chuyên nghiệp, những người nổi tiếng cũng rất hào hứng tham gia.

Giải chuyên nghiệp: Pickleball vẫn còn khoảng cách

Ở cấp độ chuyên nghiệp thế giới, tennis, cầu lông hay bóng bàn vẫn đứng đầu với tổng thưởng hàng triệu USD mỗi mùa giải, cơ hội thu nhập cho VĐV chuyên nghiệp đa dạng hơn hẳn. Pickleball tuy phát triển nhanh, nhưng các giải lớn như PPA Tour, Red Rock Open… mới chạm ngưỡng vài trăm nghìn USD, chưa thể so với “đại gia” của làng thể thao quốc tế như Grand Slam, World Tour.

Song điểm mạnh của pickleball lại chính là hệ sinh thái phong trào rộng lớn, giúp nhiều vận động viên không cần chạm đỉnh chuyên nghiệp vẫn đủ sống và rèn luyện từ hàng loạt giải thưởng phong trào.

Làn sóng chuyển hướng: Ngôi sao môn khác chọn pickleball

Câu chuyện ấn tượng nhất của phong trào pickleball là làn sóng chuyển hướng đáng chú ý của các ngôi sao tennis Việt Nam. Lý Hoàng Nam, từng là niềm hy vọng số một của tennis Việt Nam, luôn chật vật để lọt vào top 200 ATP thế giới, nay sau 1 năm rẽ hướng sang pickleball đã thần tốc vươn lên top 20 thế giới theo bảng xếp hạng PPA, đạt vị trí 19 với 1.600 điểm. Mỗi tuần tham gia đều đặn các giải phong trào, quốc tế và hệ thống PPA đã mang lại cho anh sự ổn định cả về tài chính lẫn thứ hạng vượt xa kỳ vọng khi còn ở tennis.

Tương tự, Trịnh Linh Giang, từng nhiều lần vô địch nhóm trẻ tennis Việt Nam chỉ trong vòng hơn một năm tập trung thi đấu pickleball đã đoạt nhiều chức vô địch trong nước, top 50 thế giới, thậm chí trở thành đại sứ hình ảnh cho thương hiệu vợt quốc tế.

Những tên tuổi như Hoàng Nam, Linh Giang chính là minh chứng cho sức hút và lượng giải thưởng thực tế mà phong trào pickleball đã và đang tạo ra. Không chỉ tiếp cận được những giải thưởng lớn, họ còn có cơ hội vươn ra sân chơi quốc tế, khẳng định mình nhanh hơn so với tennis truyền thống.

Nhiều tay vợt nổi tiếng ở Việt Nam từ bóng bàn và cầu lông cũng chuyển sang chơi pickleball. Đáng chú ý có Lý Minh Triết, cựu vận động viên bóng bàn từng giành huy chương bạc SEA Games 18, đã chuyển sang pickleball. Lê Tiến Đạt bóng bàn và Trần Ngọc Triệu cầu lông cũng bước sang lĩnh vực pickleball.

Từ cầu lông, Phạm Hồng Nam, vận động viên nổi tiếng với nhiều huy chương quốc tế, chuyển hướng sang pickleball vào đầu năm 2025. Nữ tay vợt cầu lông Đặng Kim Ngân và Hà Tiểu Nhi cũng đã chuyển sang chơi pickleball và liên tục thành công ở các giải phong trào.

Pickleball thu hút đông đảo phái đẹp tham dự vì dễ tiếp cận.

Phản ứng mạng xã hội, ý kiến người chơi

Không khí trên mạng xã hội sôi nổi hơn bao giờ hết: “Tay vợt tennis top 1 Việt Nam còn chuyển sang pickleball, mình chơi phong trào mà cũng có thể kiếm được tiền, thật đáng thử!”, một bình luận nhận được hàng trăm lượt thích trên Facebook.

Fan các môn vợt truyền thống cũng không khỏi tiếc nuối cho ngôi sao của mình nhưng đồng thời công nhận pickleball đã tạo cú hích cạnh tranh lành mạnh, thổi làn gió mới cho thị trường thể thao.

Nhiều người chơi chia sẻ việc chuyển môn do sức hút về giải thưởng, số lượng giải tăng nhanh, cơ hội trải nghiệm quốc tế rộng mở. Một số ý kiến chuyên gia thì cảnh báo nếu các môn truyền thống không đổi mới sẽ tụt lại phía sau, ngành thể thao phải “vào cuộc sớm” về tài trợ, truyền thông, hệ thống thi đấu phong trào.

Động lực mới cho thể thao Việt Nam

Các chuyên gia nhận định phong trào pickleball phát triển mạnh đã tạo ra động lực lớn về tập luyện, thi đấu thể thao đại chúng, gia tăng cơ hội cho nhiều người. Tuy vậy, cần cân bằng phát triển để tránh việc nguồn lực tài trợ và vận động viên quá tập trung ở một môn, tạo rủi ro lâu dài.

Đồng thời, giới quản lý khuyến nghị hệ thống liên đoàn, các nhà tài trợ, truyền thông cần phát triển đồng bộ, đảm bảo các môn truyền thống giữ vững vị thế chuyên nghiệp, không bị lép vế trước cơn sốt giải thưởng pickleball.

Pickleball đang tận dụng vị trí “rốn” tiền thưởng khi liên tục nhận được nhiều đầu tư lớn và chứng kiến số lượng giải phong trào tăng nhanh chóng. Sự đa dạng về giải thưởng và hệ sinh thái vận động viên là tín hiệu tích cực, tạo môi trường lành mạnh cho thể thao Việt Nam vươn lên tầm cao mới, khích lệ mọi người tham gia vận động, thi đấu và khẳng định mình.

