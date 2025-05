Dự lễ có đại diện UBND, Quận uỷ An Dương, bà Phạm Tô Trang - Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hải Phòng, đại diện lãnh đạo các phường trên địa bàn quận An Dương … cùng đông đảo các cổ động viên.

Bà Phạm Tô Trang - Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hải Phòng trao hoa, cờ cho đơn vị tham gia. Ảnh: PV.

Phát biểu tại Lễ khai mạc Giải bóng đá, ông Vũ Đức Thuỵ - Phó Chủ tịch UBND quận An Dương, TP Hải Phòng cho biết, đây là giải đấu thường niên diễn ra vào tháng 5 hàng năm. Giải đấu thu hút đông đảo vận động viên và cổ động viên, nhân dân quan tâm.

Tham dự giải có 10 đội tuyển nam đến từ 10 phường với tổng số trên 270 cầu thủ thi đấu theo thể thức vòng tròn chia bảng, chọn 4 đội vào vòng Bán Kết và Chung Kết.

Ông Vũ Đức Thuỵ - Phó Chủ tịch UBND quận An Dương, TP Hải Phòng phát biểu tại lễ Khai mạc Giải bóng đá nam quận An Dương năm 2025. Ảnh: PV.

Giải bóng đá năm nay tiếp tục áp dụng luật thi đấu của Liên đoàn Bóng đá thế giới (Fifa), mỗi đội có 11 người thi đấu trên sân thay vì 7 người như những năm trước. Đây là sự thay đổi cần thiết để bóng đá phong trào tiệm cận với bóng đá chuyên nghiệp.

Dự kiến, cơ cấu Giải thưởng khá thu hút, lên tới 20 - 25 triệu đồng cho đội giải Nhất. Ban tổ chức sẽ trao giải Nhất, Nhì, Ba và trao Cúp cho đội vô địch, trao các giải thưởng Vua phá lưới, Thủ môn xuất sắc, Tổ trọng tài hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Cháu Trịnh Bình Minh, học sinh lớp 6 trường THCS An Dương, quận An Dương, TP Hải Phòng chia sẻ, cháu rất đam mê bóng đá. Sáng sớm, cháu cùng em gái 4 tuổi rủ nhau ra sân vận động quận để xem lễ khai mạc bóng đá và cổ vũ cho các đội đá trận Khai mạc.

Hàng trăm em học sinh khối 11 trường THPT quận An Dương cũng có mặt từ rất sớm để tham gia dự lễ Khai mạc Giải bóng đá nam và cổ vũ đã góp phần cho trận đấu tại buổi khai mạc thêm sôi động, khí thế, hào hứng hơn.

Hàng trăm em học sinh khối 11 trường THPT quận An Dương cũng có mặt từ rất sớm để tham gia dự lễ Khai mạc Giải bóng đá nam quận An Dương. Ảnh: PV.

Cổ động viên nhí Trịnh Bình Minh cùng em gái 4 tuổi rủ nhau ra sân vận động quận An Dương để xem lễ khai mạc bóng đá và cổ vũ cho các đội đá trận Khai mạc. Ảnh: PV.

Bên cạnh Giải bóng đá nam nêu trên, trước đó, ngày 4/5/2025, UBND quận An Dương đã tổ chức thành công giải chạy bán Marathon An Dương mở rộng năm 2025 thu hút gần 2.000 vận động viên tham gia với cơ cấu giải thưởng cực kì thu hút. Giải chạy có sự tham gia của Bí thư Thành uỷ Hải Phòng Lê Tiến Châu, lãnh đạo sở, ban, ngành thành phố, quận, huyện, thành phố Thủy Nguyên; đại diện các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận An Dương và vận động viên tự do trong đó có cả vận động viên tỉnh ngoài về tham dự, tranh giải cho cự li gần 10 km.

Giải chạy tại quận An Dương ngày 4/5/2025 có sự tham gia của Bí thư Thành uỷ Hải Phòng Lê Tiến Châu. Ảnh: PV.

Cụ bà Nguyễn Thị Thơm, 74 tuổi, trú tại Lê Thiện tham gia tại Giải chạy quận An Dương, TP Hải Phòng tổ chức vào ngày 4/5/2025. Ảnh: PV.

Kết thúc giải, Ban Tổ chức trao 20 giải thưởng dành cho các vận động viên tranh tài cự ly 10 km, trong đó, 2 giải nhất cá nhân nam, nữ mỗi giải trị giá 10 triệu đồng; 2 giải nhì cá nhân nam nữ, mỗi giải trị giá 7 triệu đồng; 2 giải ba cá nhân nam, nữ, mỗi giải 5 triệu đồng; 2 giải khuyến khích cá nhân nam, nữ, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng và 12 giải phong trào, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

Hội diễn Ca, Múa, Nhạc “Công - Nông - Binh” và trình diễn Áo dài Việt Nam với chủ đề “Tôi yêu Áo dài Việt Nam” diễn ra tại Công viên An Dương tối ngày 10/5/2025. Ảnh: CTV

Cùng ngày 10/5, vào lúc 19h30 tại Công viên quận An Dương diễn ra Hội diễn Ca, Múa, Nhạc “Công - Nông - Binh” và trình diễn Áo dài Việt Nam với chủ đề “Tôi yêu Áo dài Việt Nam”.

Các hoạt động nêu trên đều tạo được sự thu hút, hưởng ứng của nhân dân địa phương trong dịp kỷ niệm 70 năm giải phóng Hải Phòng (13/5/1955-13/5/2025).