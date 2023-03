Quan Kế Huy: Sự nghiệp diễn xuất "nở sớm" nhưng "chín muộn"

Quan Kế Huy sinh ngày 20/8/1971 tại Việt Nam, trong một gia đình người Việt gốc Hoa. Anh sống cùng 7 anh chị em, trước khi rời khỏi Việt Nam vào năm 1978. Khi đó, Quan Kế Huy, cùng bố ruột và 4 anh, chị, em đến Hong Kong, sau đó tới Mỹ vào năm 1979. Trong khi đó, mẹ và ba anh, chị em khác thì sang Malaysia.

Tại Mỹ, Quan Kế Huy theo học trường trung học Mount Gleason ở Tujunga, California và trường trung học Alhambra ở Alhambra, California. Anh tốt nghiệp khoa Nghệ thuật điện ảnh thuộc Đại học Nam California (UCS) vào năm 1999.

Quan Kế Huy giành giải "Nam phụ xuất sắc" tại Oscar 2023

Sự nghiệp điện ảnh "nở sớm" của Quan Kế Huy

Sau khi tốt nghiệp, ông đã làm việc với đạo diễn võ thuật Hong Kong Corey Yuen trên một số dự án.

Quan Kế Huy trở thành diễn viên nhí khi ông 12 tuổi, đóng vai bạn đồng hành của Harrison Ford là Short Round trong phim "Indiana Jones and the Temple of Doom". Giám đốc casting đã tổ chức thử vai cho trẻ em tại trường tiểu học Castelar, em trai của Quan Kế Huy cũng tham gia buổi tuyển chọn này.

Quan Kế Huy được đông đảo khán giả yêu điện ảnh biết tới qua vai diễn Short Round trong "Indiana Jones and the Temple of Doom". (Ảnh: IT).

Năm 1985, Quan Kế Huy tiếp tục đóng phim "The Goonies" trong vai một thành viên của nhóm trẻ em cùng tên. Anh đóng vai một đứa trẻ mồ côi chuyên móc túi trong bộ phim Đài Loan năm 1986 "It Takes a Thief". Năm 1987, anh xuất hiện trong bộ phim Nhật Bản "Passengers" cùng ca sĩ Honda Minako. Sau đó, anh đóng vai Sam trong loạt phim truyền hình ngắn "Together We Stand" (1986-1987) và tham gia Jasper Kwong trong sitcom "Head of the Class" từ năm 1990 đến năm 1991.

Năm 1991, anh đóng vai chính trong phim "Breathing Fire" và có vai nhỏ trong "Encino Man" (1992). Anh tham gia đóng vai chính trong chương trình truyền hình tiếng Quan Thoại dài 40 tập, ra mắt năm 1993 "The Big Eunuch and the Little Carpenter". Quan Kế Huy cũng đóng vai chính trong bộ phim sản xuất chung giữa Hong Kong và Việt Nam năm 1996 mang tên "Red Pirate".

Sau khi học Taekwondo dưới sự dạy của Philip Tan trên trường quay của phim "Indiana Jones and the Temple of Doom", Quan Kế Huy sau đó được huấn luyện dưới sự chỉ dẫn của võ sư, diễn viên võ thuật nổi tiếng Tao-liang Tan.

Chuyển sang sản xuất phim

Tuy thành công là vậy khi còn nhỏ, tới lúc trưởng thành, Quan Kế Huy cũng như bao diễn viên nhí khác, anh khó khăn khi tìm kiếm công việc diễn xuất tại Mỹ. Khi buộc phải từ bỏ niềm đam mê, nam diễn viên sinh năm 1971 đã đăng ký vào chương trình điện ảnh tại Đại học Nam California (UCS). Trong quá trình học tập, anh đã tự sản xuất và quay bộ phim ngắn đoạt nhiều giải thưởng "Voodoo". Bộ phim được viết và đạo diễn bởi Gregg Bishop, bạn của Quan Kế Huy.

Sau khi tốt nghiệp từ USC, Quan Kế Huy được Corey Yuen mời đến Toronto, Ontario, để giúp đồng đạo diễn các cảnh chiến đấu trong "X-Men" (2000). Trong thập kỷ tiếp theo đó, anh đã làm việc trên các sản phẩm khác nhau ở châu Á và Hoa Kỳ.

Anh ta tiếp tục giúp đỡ Yuen với vai trò đạo diễn võ thuật cho "The One" (2001).Quan đã làm trợ lý đạo diễn cho Wong Kar-wai trong bộ phim "2046" (2004).

Trở lại diễn xuất và thành công

Năm 2018, Quan Kế Huy được truyền cảm hứng bởi thành công của bộ phim truyền hình "Crazy Rich Asians" (2018) để quay trở lại với diễn xuất.

Trong năm đó, đạo diễn Daniel Scheinert bắt đầu tuyển diễn viên cho bộ phim "Everything Everywhere All At Once" (2022). Họ gặp khó khăn khi tìm một diễn viên cho vai Waymond Wang, một nhân vật sẽ xuất hiện với ba tính cách khác nhau trong phim. Đồng đạo diễn Daniel Kwan tình cờ phát hiện Quan Kế Huy trên Twitter. Hai tuần sau đó, nam diễn viên nhận được một cuộc gọi để tham gia buổi thử vai cho bộ phim.

Quan Kế Huy trong vai Waymond Wang trong phim "Everything Everywhere All at Once". (Ảnh: IT).

Vào tháng 1/2020, Quan được thông báo anh chính thức nhận vai trong "Everything Everywhere All at Once". Bộ phim được phát hành vào tháng 3/2022 với phản hồi tích cực, trong đó, phần diễn xuất của Quan Kế Huy nhận được sự khen ngợi và chú ý của giới truyền thông, dẫn đến anh đoạt giải Quả Cầu Vàng, Giải SAG và Giải Oscar cho vai diễn của mình. Chiến thắng "Diễn viên nam phụ xuất sắc nhất" tại Giải SAG Awards làm cho anh trở thành người đàn ông châu Á đầu tiên giành giải thưởng cá nhân trong bất kỳ hạng mục nào tại SAG Awards.

Sau khi đóng vai Waymond Wang, Quan Kế Huy nhận được một vai phụ trong bộ phim của Netflix là "Finding ʻOhana" (2021) vào tháng 9/2019.

Vào tháng 2/2022, anh thông báo mình có tên trong dàn diễn viên của bộ phim truyền hình được chuyển thể từ tác phẩm American Born Chinese của Disney+. Vào tháng 9/2022, Quan Kế Huy tiếp tục cho biết anh sẽ tham gia mùa thứ hai của loạt phim "Loki" của Vũ trụ Điện ảnh Marvel.

Ngày 13/3/2023, nam diễn viên chính thức có dấu son chói lọi trong sự nghiệp điện ảnh khi giành giải "Nam phụ xuất sắc nhất" tại Oscar 2023. Anh vượt qua những cái tên đình đám là Brendan Gleeson, Barry Keoghan, Brian Tyree Henry và cố diễn viên Judd Seymore Hirsch.