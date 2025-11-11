Quảng Trị: Chìm tàu cá trên biển, 7 ngư dân được cứu sống tại vùng biển Hòn La

Theo đó, vào trưa ngày 10/11, tàu cá TH-90073-TS gồm 7 thuyền viên do ông Lê Công Dũng (SN 1980, trú phường Ngọc Sơn, tỉnh Thanh Hóa) làm thuyền trưởng đang hoạt động tại tọa độ 17°54’N – 106°34’E (cách cảng Hòn La khoảng 3 hải lý về phía Đông) thì bất ngờ bị chìm.

Cán bộ Trạm Biên phòng Cửa khẩu cảng Hòn La (Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) tiếp nhận 7 thuyền viên tàu cá TH-90073-TS sau khi được tàu bạn đưa vào bờ an toàn. Ảnh: BP

Trong lúc gặp nạn, tàu TH-91812-TS do ông Lê Công Hậu làm thuyền trưởng hoạt động gần đó đã phát hiện, nhanh chóng tiếp cận hiện trường, ứng cứu toàn bộ 7 ngư dân và báo về lực lượng biên phòng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Roòn đã chỉ đạo lực lượng tại trạm duy trì liên lạc với tàu cứu nạn, tổ chức đón các thuyền viên vào bờ.

Đồng thời cử quân y hỗ trợ sơ cứu, thăm khám sức khỏe. Hiện cả 7 ngư dân đều ổn định, không bị thương.

Quân y Đồn Biên phòng Roòn thăm khám, kiểm tra sức khỏe cho các thuyền viên vừa được cứu nạn trên biển. Ảnh: BP

Thuyền trưởng Lê Công Dũng cho biết, tàu cá TH-90073-TS (công suất 294,4 CV, dài 17 m) xuất bến tại Cảng cá Mũi Ông (xã Phúc Trạch, Quảng Trị) sáng 10/11/2025.

Sau khi lao động sản xuất, khi các thuyền viên neo tàu nghỉ ngơi thì phát hiện nước tràn vào khoang, ngập quá nửa tàu. Do không thể khắc phục, thuyền trưởng đã hô hoán mọi người mặc áo phao và rời tàu trước khi phương tiện chìm hoàn toàn.